Chega a 5 o número de processos abertos na CVM contra a Americanas

A partir de uma denúncia enviada pela Associação Brasileira de Investidores (Abradin), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo para apurar os eventos relacionados à Americanas e à auditoria PwC, elevando a cinco o número de procedimentos instaurados. O processo poderá ser encaminhado à Superintendência de Relações com Empresas (SEP).

Na medida em que as apurações avançam, mais procedimentos podem ser criados e os processos administrativos — abertos em diferentes superintendências da reguladora — podem ser convertidos em "processos sancionadores". Também podem se transformar em inquéritos administrativos.

"Fizemos uma denúncia na CVM pedindo para apurar as informações relativas ao buraco contábil, para que com base nos dados apurados possamos fazer uma denúncia mais concreta. Ainda não entramos com ação, pois seria aventureiro e açodado", diz o economista Aurélio Valporto, presidente da associação, que tem sede no Rio.

De acordo com Valporto, a associação tem auditores trabalhando em paralelo às investigações oficiais. "Estamos usando uma auditoria nossa, com técnicos nossos, para chegar às nossas conclusões", afirmou, para completar: "Há evidências de que havia desvio de caixa, não apenas erros contábeis. Estes serviriam para acobertar aqueles. "Já encontramos indícios sérios desse tipo de prática."

O processo mais recente foi aberto pela SEP para avaliar a divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados. Um dos processos está sob a responsabilidade da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), que analisa, entre outros, temas relacionados a informações privilegiadas e manipulação de mercado.

Os demais processos apuram o cumprimento das regras de divulgação pela empresa e as divulgações financeiras da companhia.