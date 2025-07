Bolsas da Europa sobem com alívio tarifário e balanços fortes de Philips e Barclays

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, terça-feira, 29, impulsionadas por uma combinação de resultados corporativos positivos e melhora nas expectativas em relação ao impacto das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos.

O índice europeu Stoxx 600 registrava alta de 0,57% por volta das 5h25, com destaque para os ganhos de quase 14% das ações da empresa de tecnologia Philips. A empresa revisou o impacto estimado das tarifas americanas para um valor entre €150 e €200 milhões, ante uma projeção anterior de até €300 milhões.

O FTSE 100, de Londres, avançava 0,31%, enquanto o CAC 40, da França, ganhava 1,08%, e o DAX, da Alemanha, subia 1,11%.

Entre os destaques corporativos, o banco britânico Barclays superou as expectativas de lucro no segundo trimestre e anunciou um programa de recompra de ações de £1 bilhão.

Já a farmacêutica AstraZeneca entregou resultados acima do esperado, puxados por demanda por medicamentos contra câncer, e reiterou seu plano de investir US$ 50 bilhões nos Estados Unidos até 2030.

Bolsas da Ásia

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, em um dia de cautela antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed) nos Estados Unidos e em meio às negociações comerciais entre EUA e China.

O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,79%, enquanto o Topix recuou 0,75%. O CSI 300, da China, que reúne as principais ações das bolsas de Xangai e Shenzhen, teve baixa de 0,39%. Na Coreia do Sul, o Kospi, avançou 0,66%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou estável.

O dia também foi marcado por movimentos relevantes em empresas específicas. As ações da Singapore Airlines despencaram mais de 8% após um lucro trimestral abaixo do esperado.

Já papéis de fabricantes chinesas de produtos infantis subiram após o anúncio de subsídios governamentais para crianças nascidas a partir de 2025.

No mercado de tecnologia, a startup sul-coreana Rebellions, focada em chips de inferência de inteligência artificial, anunciou uma rodada de captação que pode chegar a US$ 200 milhões, com participação da Samsung. A empresa, avaliada em US$ 1 bilhão, planeja abrir capital após a conclusão do aporte.

Futuros dos EUA

Nos Estados Unidos, os futuros operam em leve alta, refletindo o otimismo com a temporada de balanços e expectativa por dados econômicos importantes. Por volta das 5h25, os contratos do Dow Jones subiam 0,14%, os do S&P 500 ganhavam 0,25% e os do Nasdaq avançavam 0,42%.

O mercado americano monitora de perto as negociações tarifárias com a China e a decisão de política monetária do Fed, que deve manter os juros inalterados, mas pode sinalizar próximos passos em meio às incertezas causadas pela política tarifária do governo Trump.

A agenda da semana ainda inclui indicadores relevantes como o relatório JOLTS de vagas de trabalho, previsto para esta terça; a pesquisa ADP, na quarta-feira, e o payroll de julho, na sexta.

Além disso, gigantes como Microsoft, Meta, Apple e Amazon divulgam seus resultados ao longo da semana.