Bolsas da Europa operam mistas e sem força, em tom cauteloso antes de anúncio do BCE

As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta quinta-feira, 11, à medida que o sentimento de cautela predomina antes do anúncio de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Por volta das 6h20 (horário de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,31%, a 505,01 pontos.

Como o BCE provavelmente deixará suas principais taxas de juros inalteradas pela quinta vez seguida nas próximas horas, as atenções vão se voltar para a coletiva de imprensa com sua presidente, Christine Lagarde.

Há várias semanas, ela e outros dirigentes do BCE vêm sinalizando que os juros poderão ser cortados em junho, contanto que a inflação da zona do euro forneça novas evidências de que caminha em direção à meta oficial de 2% de forma sustentada.

Investidores na Europa também vão acompanhar dados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA, um dia após a inflação ao consumidor (CPI) americano surpreender para cima, deslocando as expectativas para o primeiro corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para setembro. Antes do CPI, as apostas para o início do relaxamento monetário nos EUA oscilavam entre junho e julho.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris subia 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,37%. Já as de Milão e Madri tinham baixas de 0,47% e 0,65%, respectivamente, enquanto a de Lisboa avançava 0,54%.

Entre ações individuais, a do Société Générale saltava quase 2 5% em Paris, após o banco francês anunciar a venda da maior parte de suas operações de financiamento de equipamentos profissionais ao Groupe BPCE, por 1,1 bilhão de euros.