BofA alerta para sinal de venda no S&P 500 perto de máxima histórica

O Bank of America recomendou que investidores considerem vender ações após o S&P 500 alcançar novas máximas históricas. Segundo Michael Hartnett, estrategista do banco, o índice está perto de acionar um sinal de venda caso ultrapasse os 6.300 pontos - apenas 0,3% acima do fechamento de quinta-feira, 3.

Hartnett destacou que os riscos de uma bolha aumentam no verão do hemisfério norte, impulsionados principalmente pela aprovação do Congresso dos EUA pelo pacote fiscal de Trump, de US$ 3,4 trilhões, que inclui cortes de impostos. “Mercados sobrecomprados podem permanecer sobrecomprados, já que a ganância é mais difícil de conter do que o medo”, escreveu em relatório apurado pela Bloomberg.

Segundo a reportagem, a alta nas bolsas americanas tem sido alimentada pela resiliência da economia dos EUA e pela postura mais contida do presidente em relação às tarifas comerciais. O cenário deixou em evidência novamente o interesse do mercado em gigantes da tecnologia e no setor de inteligência artificial.

Mesmo assim, as tensões comerciais continuam preocupando. Trump afirmou que seu governo começará a enviar, nesta sexta-feira, 4, cartas a parceiros comerciais estabelecendo tarifas unilaterais de até 70%.

Nesta manhã, os contratos futuros das bolsas americanas operavam em baixa. O mercado à vista permanece fechado devido ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos.