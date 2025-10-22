Lucro da WEG avança para R$ 1,65 bilhão no 3º tri, mesmo com impacto de tarifas de Trump

A WEG (WEGE3), fabricante catarinense de equipamentos industriais, registrou lucro líquido de R$ 1,65 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o avanço foi de 3,7%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 2,27 bilhões no período, com crescimento anual de 2,4% e praticamente estável em relação ao registrado no segundo trimestre deste ano.

A margem Ebitda, por sua vez, teve um leve recuo de 0,4 ponto percentual ano a ano, para 22,2%, impactada, principalmente, pelo resultado financeiro negativo de R$ 33,4 milhões.

A receita operacional líquida atingiu R$ 10,27 bilhões, cifra 4,2% maior que a do mesmo período no ano passado e apenas 0,6% superior a do segundo trimestre.

No mercado interno, a receita foi de R$ 4,02 bilhões, aumento de 3,1% em bases anuais, porém um número 4,1% menor em relação ao segundo trimestre. A receita operacional com mercado externo por sua vez avançou nos dois períodos de comparação — 4,9% e 3,9%, respectivamente — para R$ 6,26 bilhões.

Em dólar, a receita do mercado externo foi de US$ 1,15 bilhão, com alta anual de 6,8% e trimestral de 8%.

O custo de produtos vendidos da empresa subiu 5,4% na comparação 2024 para R$ 6,82 bilhões. A margem bruta recuou 0,9 ponto percentual, na mesma base de comparação, para 33,6%.

Ao final de setembro, a WEG tinha R$ 6,41 bilhões em caixa. Nos nove meses de 2025, a companhia gerou caixa de R$ 4,238 bilhões, com suas operações, mesmo com aumento de necessidade de capital de giro no período. Os investimentos, que incluem aquisições, modernização e ampliação de fábricas, por outro lado, consumiu R$ 2,043 bilhões.

No terceiro trimestre, a WEG registrou capex de R$ 672,6 milhões.

"Apesar do momento mais desafiador para a aceleração do crescimento, continuamos a observar boa demanda nos negócios tradicionais, aliada às oportunidades nos negócios voltados à infraestrutura elétrica", diz a mensagem da administração, que acompanha o balanço.

O texto aponta para um cenário restritivo a novos investimentos no Brasil e cita impacto das tarifas de importação no mercado externo.

"Apesar do impacto das recentes alterações nas legislações tarifárias, a atividade industrial continuou positiva nos principais mercados de atuação, com destaque para a Europa, principalmente nas vendas de equipamentos industriais para segmentos como óleo & gás e água & saneamento".

A companhia afirma que segue colocando sua estratégia de mitigação em prática, redirecionando rotas de exportação, de acordo com a flexibilidade das suas operações.

"Acreditamos que nossa estratégia de diversificação de produtos e soluções, flexibilidade operacional e presença global contribui para navegarmos o ambiente de instabilidade macroeconômica atual, mitigando seus efeitos e aproveitando as oportunidades presentes no mercado", acrescenta o texto.

Reportagem em atualização