B3 divulga 1ª prévia do Ibovespa para janela de setembro a dezembro: veja o que esperar

A B3 (B3SA3) divulgou nesta segunda-feira, 1º, a primeira prévia do índice Ibovespa que vai vigorar entre 5 de setembro e 2 de dezembro deste ano.

A prévia aponta a entrada de três ações:

A bolsa também sinaliza a saída da JHSF (JHSF3), totalizando 92 ativos de 89 empresas.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram:

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Para efeito de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, que vigorou de 2 de maio de 2022 a 2 de setembro de 2022, eram:

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a primeira prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a segunda prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a terceira prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

Veja também