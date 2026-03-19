Mario Leão fica no Santander até julho; substituto de Finkelsztain na B3 não foi definido

O Santander Brasil anunciou nesta quinta-feira, 19, a saída de seu diretor-presidente, Mario Leão, prevista para ocorrer até julho de 2026. O executivo está no banco há 11 anos e ocupa o cargo de CEO desde 2021.

Para a sucessão, o conselho escolheu Gilson Finkelsztain, atual presidente da B3, que ainda depende de aprovações regulatórias para assumir o posto. Segundo o banco, a decisão segue o plano de sucessão da alta administração, com recomendação do comitê de nomeação e governança.

A EXAME apurou que Leão anunciou internamente sua intenção de "concluir o ciclo" no banco no começo deste ano. Finkelsztain, por sua vez, quase fez parte do conselho de administração do Santander Brasil. Ele chegou a ser eleito pelo colegiado em outubro do ano passado, mas comunicou a desistência da nomeação por carta no último mês de dezembro.

Leão permanecerá à frente da operação até a conclusão do processo, prevista para meados de 2026, "com o objetivo de garantir continuidade na gestão e evitar rupturas na estratégia do banco." Os próximos passos do executivo não foram revelados ainda.

"Sob a liderança de Mario, o banco completou um ciclo estratégico bem-sucedido, acelerando a estratégia de transformação operacional do banco, diversificando ainda mais suas operações com foco na rentabilidade sustentável e crescente, e com forte ênfase no relacionamento e na experiência dos clientes", diz comunicado do Santander à imprensa.

"Nossa organização atingiu um nível de maturidade que permite conduzir este processo sucessório de forma estruturada e planejada, em um momento bastante oportuno. Isso garantirá a continuidade da execução da nossa estratégia por meio de uma equipe que tenho orgulho de ter liderado", afirma Leão, no texto.

B3 ainda não definiu novo CEO

A B3 também confirmou, via fato relevante, que Gilson Finkelsztain deixará o cargo ao fim do primeiro semestre de 2026. Ele estava no comando da administradora brasileira desde 2017. Passou por instituições como J.P. Morgan, Citibank e o próprio Santander, onde trabalhou entre 2011 e 2013.

"Seu papel será fundamental nesta nova fase de crescimento, à medida que o banco opera de forma cada vez mais integrada dentro do Grupo Santander", diz comunicado do Santander.

A saída foi definida em comum acordo com o conselho de administração e faz parte de um processo estruturado de sucessão, já em andamento e alinhado às práticas de governança da companhia, afirma B3.

"Volto ao Santander Brasil muito feliz para assumir a liderança do Banco neste momento. Estou confiante na estratégia e na capacidade de execução do time. Nosso foco será transformar a base sólida em entregas relevantes para clientes, acionistas e para a sociedade. O Brasil é um mercado de grandes oportunidades e estou entusiasmado com o potencial do que podemos construir nos próximos anos”, diz Finkelsztain.

A B3 afirmou que o nome do sucessor ainda não foi definido e será divulgado oportunamente, "reiterando o compromisso com governança e geração de valor aos acionistas".