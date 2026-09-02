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Azzas sobe 12% na bolsa com separação de Arezzo e Soma: 'desfecho que o mercado queria'

Para analistas, cisão é desfecho desejado pelo mercado, mas deixa futuro de 'joia da coroa', a Farm, em aberto

Estreia da Azzas na bolsa: negócio desfeito pouco mais de dois anos depois (Arezzo/Divulgação)

Estreia da Azzas na bolsa: negócio desfeito pouco mais de dois anos depois (Arezzo/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11h11.

Última atualização em 2 de setembro de 2026 às 11h18.

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Os papéis da Azzas 2154 estão entre as maiores altas do Ibovespa na manhã desta quarta-feira, 2. O movimento coincide com a notícia da divisão do conglomerado em duas empresas. Arezzo e Soma voltam a ser empresas independentes. A dissolução ocorre pouco mais de dois anos depois da combinação de negócios.

Por volta das 11h (horário de Brasília) o papel AZZA3 operava em alta de 12%, a R$ 16,87. O papel tem peso pequeno no Ibovespa e corresponde a somente 0,07% da carteira. A ação não registrava uma alta de dois dígitos desde maio de 2025. Mesmo em forte alta, o papel ainda acumula queda de 33,7% no ano.

"A fusão de 2024, que prometia sinergia entre a Arezzo e o Grupo Soma, entregou disputa societária, troca de executivo e um resultado fraco trimestre após trimestre", afirma Pablo Alencar, sócio da Valor Capital. Segundo ele, o mercado já vinha pedindo esse desfecho de hoje desde maio deste ano, quando os primeiros rumores de uma cisão apareceram.

"A separação de hoje resolve o problema mais visível, que é a briga entre os sócios, mas deixa em aberto o ativo mais valioso do grupo numa negociação que já naufragou uma vez", complementa.

Alencar se refere à Farm, considerada joia da coroa do conglomerado. "Ela não vai para a Arezzo, não vai para a Soma, e isso não é um acidente. Desde junho, a companhia contratou o Morgan Stanley para vender essa marca, que está avaliada em torno de US$ 1 bilhão", afirma.

"E o que mudou nas últimas horas? Essa venda direta não emplacou. Fundos como o General Atlantic e a Advent recusaram as condições que lhes ofereceram, e a alternativa que ganha força agora é outra: um IPO da Farm na bolsa americana. A pergunta que fica é se ela consegue mesmo virar uma empresa aberta nos Estados Unidos depois que o mercado disse não ao preço que pediram "

"Arezzo&Co e SOMA darão continuidade ao processo de avaliação de alternativas estratégicas para a Farm Rio em curso, conforme já divulgado ao mercado", afirmou a Azzas no comunicado ao mercado sobre a separação dos negócios.

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