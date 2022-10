Apple (APPL34) e Goldman Sachs (GSGI34) oferecem conta poupança com elevada remuneração

A Apple (APPL34) está entrando cada vez mais no setor financeiro, e decidiu lançar junto com o banco de investimentos americano Goldman Sachs (GSGI34) uma "conta poupança com elevada remuneração".

Depois de ter lançado o Apple Pay, sistemas de empréstimo e cartões de crédito, agora o gigante de Cupertino anunciou que os valores obtidos pelos usuários em seus Apple Cards com o Daily Cash podem ser depositados nessa conta, realizada em parceria com o Goldman, que terá uma rentabilidade elevada. Segundo a empresa, os usuários do Apple Card poderão criar e gerenciar suas contas poupança diretamente no aplicativo Wallet do iPhone.

Toda vez que uma compra é feita com um Apple Card, o cartão de crédito da Apple devolve ao usuário um cashback, ou um “reembolso” do gasto realizado, que pode chegar a até 3% do valor gasto. A capacidade de recuperar o cashback e depositá-lo em uma conta bancária vinculada já existe há três anos. Agora, graças ao novo acordo, os titulares do Apple Card poderão abrir uma conta poupança de alto rendimento com o Goldman Sachs.

A empresa liderada pelo CEO Tim Cook pode falar de “conta de alta remuneração” porque o atual ambiente macroeconômico americano, com inflação nas alturas e taxas de juro crescentes, torna isso possível. Os mais recentes dados de inflação dos EUA, divulgados na última quinta-feira, 13, vieram acima do esperado, alimentando as expectativas de um novo e intenso aumento nas taxas básicas de juro por parte do Federal Reserve (Fed).

Segundo Jennifer Bailey, vice-presidente da Apple Pay e Apple Wallet, "os usuários do Apple Card poderão ver os valores acumulados com dinheiro diário crescer ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, poderão acumular economias para o futuro".

A Apple informou que o novo recurso será ativado "nos próximos meses" e não prevê limites, depósito mínimos ou comissões. Uma vez configurada a conta, os usuários do Apple Card poderão optar por depositar os recursos do Daily Cash como dinheiro diretamente no Wallet ou na conta poupança. Será possível conectar outras contas bancárias pessoais a conta poupança da Apple.

Apple (APPL34) cada vez mais fintech

A conta poupança é apenas a última de uma série de novidades anunciadas pela Apple, que está entrando cada vez mais no mercado financeiro.

Em julho, a produtora do iPhone havia anunciado o lançamento do serviço de pagamento parcelado "compre agora, pague depois" para seus clientes americanos. Uma novidade que tinha sido interpretada como o desejo da Apple de fazer a sua entrada no “coração” do mercado financeiro: o crédito.

Agora, com o anúncio das contas poupanças, a Apple dá mais um passo para se tornar uma verdadeira fintech. Quem sabe se preparando para revolucionar o mercado de crédito, assim como fez com o mercado de telefonia, tablets e PCs.