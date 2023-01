Ação da Renner caiu 35% nos últimos três meses e agora é hora de comprar, diz Goldman

As ações das Lojas Renner (LREN3) caíram cerca de 35% nos últimos três meses, bem abaixo dos 4% de queda do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira.

E a recente derrocada pode ser uma oportunidade de compra na avaliação do Goldman Sachs. Os analistas do banco avaliam que as quedas vem de um cenário macroeconômico adverso, com inflação e juros altos. Para o futuro, a expectativa é de revisão e estabilização dos lucros.

“O primeiro trimestre ainda pode ser de resultados mistos, mas acreditamos que a Renner está administrando seus excessos de estoque com sucesso e continua a superar seus pares”, informa o relatório.

O Goldman acredita que os níveis de valuation atuais da varejista de vestuário estão atrativos e garantem um bom ponto de entrada na ação, com a Renner negociando a 14 vezes o múltiplo preço/lucro (P/L) na projeção para 2023, contra média histórica de 23 vezes.

Além disso, pares globais com taxas de crescimento semelhantes apresentam valuation de 19 vezes, dizem os analistas.

