Ação da Heineken cai 4% após CEO anunciar saída

O mercado não reagiu bem ao anúncio da saída de Dolf van den Brink como CEO da Heineken. Os papéis da cervejaria holandesa caíram 4,1% no pregão desta segunda-feira. Nos últimos seis meses, a desvalorização foi de 11%.

Dolf van den Brink renunciou nesta segunda-feira após seis anos à frente da cervejaria e apenas alguns meses depois de definir sua nova estratégia, num momento em que o setor enfrenta desafios para aumentar o consumo de cerveja.