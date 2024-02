UE vai analisar investimentos da Microsoft em Inteligência Artificial

O investimento em Inteligência Artificial que a Mistral recebeu da Microsoft está prestes a ser analisado pelo órgão da União Europeia que fiscaliza concorrência. Ao mesmo tempo, os laços da gigante da tecnologia com a OpenAI, do ChatGPT, estão sob sob análise regulatória.

Em janeiro passado, a Microsoft investiu US$ 10 bilhões na OpenAI, elevando seu investimento total na startup de San Francisco para US$ 13 bilhões. A dona do ChatGPT concluiu um acordo que fará a empresa de IA ter valor de mercado de US$80 bilhões ou mais, quase triplicando seu tamanho em menos de 10 meses, segundo o New York Times.

Mistral e Microsoft

A Mistral anunciou uma "parceria estratégica" com a Microsoft na segunda-feira, que inclui modelos de IA mais recentes da startup para clientes da nuvem Azure, da Microsoft - que reportou um investimento de € 15 milhões (US$ 16,3 milhões) no negócio.

De acordo com a Bloomberg. a Mistral desenvolve modelos algorítmicos semelhantes aos da OpenAI usados para chatbots e outros serviços de IA, mas os modelos da Mistral são compartilhados abertamente. Os investimentos da Microsoft serão convertidos em capital como parte da próxima rodada de financiamento da Mistral.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse na terça-feira que os reguladores analisarão o investimento da Microsoft na Mistral AI depois de receberem uma cópia do acordo. A medida pode acabar levando a uma investigação formal, o que pode arruinar os planos da Microsoft para se fortalecer nessa área.

Mistral AI

Fundado em maio de 2023, a francesa Mistral AI garantiu uma rodada inicial de US$ 112 milhões e uma rodada de financiamento de US$ 415 milhões em menos de dez meses na ativa.

O principal produto da Mistral AI é o Mistral Large, grande modelo de linguagem que compete diretamente com o GPT-4 e o Claude 2. Além disso, a startup acaba de divulgar a versão beta do "Le Chat", alternativa ao ChatGPT.