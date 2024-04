Startup liderada por ex-Tesla recebe US$ 31 milhões para desenvolver alternativas ao ChatGPT

Nesta terça-feira, 9, a Symbolica, uma startup emergente no campo da inteligência artificial (IA), anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento série A, acumulando um total de US$ 31 milhões em investimentos. O aporte foi liderado pela Khosla Ventures, com a participação significativa de outros investidores notáveis no setor tecnológico, como General Catalyst, Abstract Ventures e Buckley Ventures.

Sob a liderança de George Morgan, ex-funcionário da Tesla e agora CEO da Symbolica, a empresa propõe um desafio ao status quo do mercado de IA, trabalhando em um framework destinado a oferecer alternativas à arquitetura de aprendizado profundo utilizados pelas IAs.

George Morgan: CEO da Symbolica (AFP)

Contrapondo-se à tendência de investimentos massivos em capacidade computacional e dados para treinamento, característica de gigantes do setor como a OpenAI, apoiada pela Microsoft, Morgan destaca uma visão crítica da eficácia dessa abordagem. Segundo ele, a indústria de IA precisa reavaliar sua dependência a um único modelo de IA e considerar auternativas para diferentes cenários e necessidades.

Enquanto prepara o terreno para inovações futuras, a Symbolica planeja lançar seu primeiro produto, um assistente de codificação, apenas no início de 2025. O período até o lançamento será dedicado à contratação de talentos e ao aprimoramento de seu modelo.