Os 5 GPTs que mostram o potencial da inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) está transformando a maneira como trabalhamos e interagimos com a tecnologia.

Um exemplo disso é a GPT Store, criada pela OpenAI. Ela funciona como uma biblioteca de chatbots personalizados, conhecidos como GPTs ("Generative Pre-trained Transformers"), explicado melhor abaixo.

A GPT Store reúne uma curadoria de mais de 3 milhões desses chatbots personalizados, que podem ser usados de diferentes maneiras. Semanalmente, novos exemplares de IA são adicionados à loja. Neste artigo, compartilho meus top 5 GPTs que demonstram o potencial revolucionário da IA:

Meus Top 5 GPTs

Canva: Uma ferramenta de design gráfico eficiente que gera pôsteres, logos e outros materiais visuais de alta qualidade com base em prompts básicos. Por exemplo, no departamento de marketing, o Canva pode ser usado para criar rapidamente conteúdo visual atraente para campanhas publicitárias, posts em redes sociais e até mesmo materiais de treinamento interno.

Image Generator: O melhor GPT para gerar imagens impactantes para artigos, conteúdos e outras mídias. Por exemplo, na área de comunicação, o Image Generator pode ser utilizado para ilustrar blogs, e-books, apresentações e até mesmo relatórios anuais, economizando tempo e recursos na produção de conteúdo visual.

Merlin: Um assistente virtual para automatizar candidaturas a emprego, desde a criação de currículos até a submissão de candidaturas. Por exemplo, no setor de recursos humanos, o Merlin pode auxiliar no processo de recrutamento, triagem de currículos, comunicação com candidatos e até mesmo no onboarding de novos funcionários, aumentando a eficiência e a qualidade das contratações.

Video GPT by Veed: Gera vídeos promocionais completos, com narração e legendas, em minutos. Por exemplo, na área de vendas, o Video GPT pode ser usado para criar vídeos de demonstração de produtos, depoimentos de clientes, conteúdo educativo e até mesmo vídeos de treinamento interno, impulsionando o engajamento e as conversões.

Diagrams: Show Me: Cria diagramas e gráficos impressionantes a partir de descrições simples. Por exemplo, no setor financeiro, o Diagrams: Show Me pode ser utilizado para visualizar dados complexos, como relatórios de desempenho, projeções de crescimento, análises de mercado e até mesmo fluxogramas de processos internos, facilitando a compreensão e a tomada de decisões estratégicas.

Essas são apenas algumas das muitas aplicações de GPTs que tenho observado ao conversar com as empresas que aconselha sobre a adoção de IA.

O que são GPTs?

GPTs são instâncias do ChatGPT "treinadas" para contextos específicos. Os criadores de GPTs definem o comportamento, tipo de resposta e podem fornecer contexto adicional, como relatórios, livros, dados e estatísticas que não estão disponíveis publicamente na internet. Isso diferencia o uso de um GPT da GPT Store do uso do ChatGPT genérico.

Durante uma palestra para profissionais da saúde, por exemplo, coloquei um GPT treinado para ser anestesista em diálogo com outro agente treinado para ser neurologista. Eles conversaram sobre a imagem fictícia de um exame, indicando o potencial da IA na educação médica e no treinamento de profissionais de saúde.

A importância do letramento em IA

Iniciativas como o programa de letramento da Exame Corporate são fundamentais para capacitar profissionais a aproveitarem todo o potencial da IA. O programa ensina a criar agentes personalizados, uma habilidade que tenho explorado ao desenvolver mais de 20 agentes próprios para atender às necessidades específicas de diferentes setores e empresas. Saiba mais sobre aqui.

A GPT Store e os chatbots personalizados são apenas um exemplo da revolução que a IA está promovendo em diversos setores. À medida que mais empresas adotam essa tecnologia, torna-se essencial investir no letramento em IA para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios dessa nova era.

Com a aplicação estratégica de GPTs nas principais áreas de uma empresa, é possível aumentar a eficiência, a produtividade e a inovação, mantendo-se à frente da concorrência nesse cenário em constante evolução. Saiba como implementar IA de forma efetiva aqui.