OpenAI responde Elon Musk em acusação de que abandonou proposta de ser sem fins lucrativos

A OpenAI refutou as alegações de Elon Musk de que a organização teria abandonado seus princípios altruístas em favor da busca por lucros. A acusação de Musk é vista pela empresa como uma tentativa de revisão histórica para beneficiar sua própria companhia concorrente de inteligência artificial (IA).

Musk, que foi um dos primeiros financiadores da OpenAI, processou a empresa e seu CEO, Sam Altman, em março. Ele alega que a OpenAI violou sua promessa original de desenvolver uma inteligência artificial responsável ao firmar uma parceria com a Microsoft.

Os advogados da OpenAI, em um documento enviado ao tribunal pedindo a rejeição do processo, afirmaram que "anos atrás, o demandante Elon Musk abandonou a OpenAI quando sua tentativa de dominar a empresa fracassou. Agora, com o lançamento de sua própria empresa de inteligência artificial, Musk tenta aproveitar o sucesso alcançado pela OpenAI e dirigir os negócios da empresa para seu próprio benefício comercial."

Musk vs. OpenAI: disputa judicial ganha novos contornos (Jaap Arrien/Getty Images)

Além disso, os advogados contestam a alegação de Musk de que a OpenAI havia prometido não monetizar sua tecnologia. Segundo eles, o CEO bilionário da Tesla e proprietário da X, anteriormente Twitter, não apresentou evidências de qualquer contrato que afirmasse o contrário.

Em sua queixa, Musk citou o certificado de incorporação da OpenAI, no qual a organização sem fins lucrativos prometia disponibilizar seu produto ao público. No entanto, os advogados da OpenAI esclarecem que o compromisso não era ilimitado.

"Em seu certificado de incorporação, a OpenAI, expressou a intenção de 'buscar disponibilizar a tecnologia em código aberto para o benefício público quando aplicável', reconhecendo desde o início que sua missão exigia 'uma conversa contínua sobre o que deveria ser disponibilizado em código aberto e o que não deveria'", conforme mencionado no documento.

Musk também criticou a OpenAI por entrar em uma parceria de vários bilhões de dólares com a Microsoft, seu principal financiador. No entanto, os advogados da OpenAI destacaram que Musk não identifica nenhuma cláusula do suposto 'Acordo Fundador' que proíba o licenciamento da tecnologia da OpenAI ou impeça um terceiro de ocupar um assento de observador no conselho.