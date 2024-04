Como a inteligência artificial está transformando as corretoras de seguros

Por Raphael Luna*

Em um cenário em que a tecnologia molda o futuro dos serviços de corretagem de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, a incorporação da Inteligência Artificial (IA) tem sido uma jornada desafiadora, porém repleta de oportunidades.

Assim como Marty McFly enfrentou desafios temporais em suas viagens ao passado e ao futuro em "De Volta para o Futuro", nós, no segmento de corretoras de seguros, também lidamos com uma discrepância temporal em comparação com outros mercados.

Enquanto conseguimos oferecer opções mais personalizadas e segmentadas para seguros, como celulares e viagens, a aplicação da IA em seguros mais específicos e do tipo "tailor-made" ainda nos desafia.

A interação humana, nessas situações, continua a ser tão crucial quanto os dilemas enfrentados por Marty durante suas viagens no tempo.

Mas como o setor de seguros está utilizando a IA?

Mesmo com grandes desafios, estamos transformando a experiência do cliente através da IA de diferentes formas, como por exemplo:

Aprimorando a presença da IA nas redes sociais, uma estratégia que vem ganhando força no mercado, conforme aponta um estudo recente da McKinsey & Company.

A utilizando nos processos de cobrança e pagamentos de filiações bancárias, onde pode ser uma ferramenta indispensável para a melhoria da eficiência, segundo análises da Harvard Business Review.

Estes estudos sublinham a importância crescente da IA na simplificação e aceleração dos serviços providos aos clientes no âmbito dos seguros, evidenciando o papel vital dessa tecnologia na reinvenção da experiência do cliente.

Inteligência artificial promove personalização

No contexto do mercado de seguros, a IA está sendo um catalisador para a democratização do acesso a serviços personalizados e adaptados às necessidades individuais dos clientes.

Ao adotar abordagens diferenciadas para jornadas de consumo mais amplas e segmentadas, essa tecnologia está redefinindo a maneira como as pessoas interagem com os seguros.

Na jornada de varejo, especificamente, ela tem o poder de simplificar e tornar mais acessível a compra de seguros, eliminando obstáculos tradicionais que muitas vezes afastam os consumidores.

Essa transformação digital não apenas beneficia os consumidores, mas também impulsiona a inovação no setor de corretoras de seguros, promovendo um ambiente mais competitivo e dinâmico.

Acredito que a IA está sendo uma força positiva para quebrar barreiras e criar uma experiência mais próxima e eficiente para os clientes, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento e a evolução do mercado de seguros como um todo.

Com desafios e oportunidades pela frente, estamos comprometidos em aproveitar ao máximo a tecnologia para proporcionar uma experiência excepcional aos nossos clientes e impulsionar o crescimento do setor como um todo.

*Raphael Luna é diretor de TI da MDS Brasil.

