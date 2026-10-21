Na era da IA, recomendação vale mais que carta de apresentação: o jeito inusitado de conseguir uma

A carta de apresentação perdeu valor como forma de separar um candidato do outro, e a recomendação de quem já trabalhou com ele ganhou. A avaliação é de Judd Kessler, professor de economia empresarial e políticas públicas da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia.

Para ele, o uso generalizado de IA generativa pelos candidatos degradou de forma substancial a capacidade da carta de apresentação de mostrar quem combina com a vaga.

Na prática, mais gente vai bater à porta de professores e ex-chefes atrás de uma recomendação. A professora e escritora americana Christina Wyman, que há quase 20 anos atende alunos em programas de duas universidades, propõe uma saída que costuma causar estranheza: o próprio candidato se oferece para escrever o rascunho.

Em artigo publicado na CNBC Make It, ela conta que recebe uma enxurrada de pedidos ao fim de cada ano letivo, para primeiros empregos, bolsas de estudo e pós-graduação. Sem essas cartas, muitos candidatos nem chegam a ser considerados.

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Mais peso do que nunca

Para Kessler, como as cartas de apresentação já não ajudam tanto a diferenciar candidatos, as recomendações de empregadores passam a ter mais peso do que nunca.

Wyman concorda com o argumento. Uma carta assinada por alguém que conhece o trabalho do candidato e está disposto a avalizá-lo pode fazer toda a diferença em um mercado competitivo, sobretudo para quem tem pouca experiência.

O efeito colateral recai sobre quem escreve. Na avaliação dela, a queda da carta de apresentação vai sobrecarregar professores e gestores com pedidos de recomendação. Para facilitar o sim, o candidato precisa tomar a iniciativa.

'Você escreve a carta e eu assino'

Wyman aprendeu a lição ainda na faculdade, em um estágio de verão em uma pequena agência de relações públicas em Manhattan, Nova York. No fim do programa, convencida pelos professores de que precisava de uma recomendação para conseguir o primeiro emprego, bateu à porta da supervisora e fez o pedido.

“Você escreve a carta e eu assino”, respondeu a chefe.

A primeira reação foi de desconforto. Destacar as próprias conquistas parecia arrogância. A supervisora explicou, então, que redigir a carta seria um bom treino para identificar e colocar em palavras as qualidades que ela levava para o trabalho. A ideia era simples: ninguém defende o seu trabalho tão bem quanto você.

Anos depois, do outro lado da mesa, Wyman entendeu a segunda parte da lição. Assumir esse esforço é uma forma de respeitar quem tem pouco tempo disponível.

Pergunte antes de mandar o rascunho

A iniciativa tem uma regra: nunca envie a carta pronta sem consultar a pessoa antes. O primeiro passo é perguntar se ela aceita recomendar e como prefere fazer isso.

Só então vale oferecer ajuda, caso a agenda esteja apertada. Wyman sugere uma frase no pedido como: “Fico à disposição para redigir uma carta, para que você tenha uma base para começar”.

O que colocar no rascunho

A recomendação dela é deixar os chatbots de lado, desconectar da internet, abrir o currículo e pensar nas experiências que podem ser desenvolvidas na carta. Algumas perguntas ajudam:

Em que situações você fez diferença para equipes, clubes, departamentos ou turmas?

Que momentos definiram quem você é, como pensa e o que oferece como candidato?

Onde você resolveu problemas ou trabalhou em colaboração?

Como você lida com pressão?

Quais habilidades e experiências têm relação direta com a oportunidade, e como destacá-las em poucas linhas?

A carta também é espaço para as habilidades comportamentais mais procuradas pelos empregadores, como curiosidade, resiliência, adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação, trabalho em equipe e inteligência emocional.

Antes de enviar, revise conteúdo, ortografia e gramática para facilitar a vida de quem vai assinar. Depois, convide a pessoa a alterar e acrescentar o que quiser, para que ela se sinta segura em colocar o nome no documento. Prazos e instruções de envio precisam estar claros, com tempo de sobra para a revisão.

O treino que vale para a entrevista

O ganho vai além da carta. Quem escreve sobre as próprias experiências aprende a defender as próprias habilidades com fluência, algo que será cobrado ao longo de toda a carreira, segundo Wyman. Em entrevistas e reuniões presenciais, lembra ela, a IA generativa não vai estar lá para segurar a mão do candidato.

Há também um ganho de reputação. Oferecer o rascunho antes de pedir o tempo de alguém mostra iniciativa e respeito por quem trabalha com você.

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A recomendação pode até vir assinada por outra pessoa, mas a história contada nela continua sendo sua.

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