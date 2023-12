Na Moises, você já pode vender sua voz para outra pessoa cantar

Existe um gênero musical relativamente recente chamado bedroom wave que pode explicar o apelo que a empresa criada por brasileiros, Moises, de ferramentas digitais para músicos, tem no mercado de produção musical e o motivo de sua solução de inteligência artificial (IA) para música prometer avanços no setor.

O primeiro hit comercial da empresa, um app homônimo servia para separar ou eliminar sons instrumentais ou vocais. O mais novo lançamento da empresa, apresentado nesta sexta-feira, 7, chamado de Voice Studio, traz um recurso que se vale da modelagem de voz com IA, a técnica que permitiu recentemente que uma música falsa do cantor canadense Drake fosse parar entre as mais tocadas do mundo.

Para entender melhor, considere que o bedroom wave, citado no início desta reportagem, serve para agrupar artistas que compõem e gravam sozinhos em seus quartos, usando os recursos tecnológicos mais à mão, e no qual se pode utilizar de sons de simuladores de equipamentos reais gerados por programas como ProTools, Logic e FL Studio.

Por essência, o bedroom wave exige esse tipo de produção, mas uma dezena de outros gêneros musicais populares atualmente atuam do mesmo jeito, com estúdios de grandes sucessos se resumindo a um notebook e uma caixa de monitor de som.

Distânte da produções falsas e sem autorização, a IA da Moises abre uma nova oportunidade para os vocalistas gerarem receita, licenciando seus próprios modelos de voz para outros produtores de música e criadores de conteúdo.

Lançado com 11 vozes profissionais de alta qualidade e expandindo a partir daí, a ferramenta de modelagem de voz com IA da Moises transforma a voz de um criador na de qualquer cantor e locutor em sua biblioteca.

Entre as propostas, está a de que empresas de produção de vídeo e áudio com pouco tempo para criar demos para clientes possam produzir e entregar o conteúdo rapidamente, prototipando e produzindo demos já em alta qualidade.

As mesmas também podem utilizar o Voice Studio para encontrar uma voz que tenha o "melhor fit" para a marca de seus clientes. Dessa forma, a contratação de profissionais de locução pode ser melhor planejada e programada.

"Há tantos cantores incríveis no mundo que passam despercebidos. A Moises desenvolveu um novo modelo de negócios que capacita esses artistas a ampliar seu alcance para um mercado mais amplo de criadores que desejam aprimorar e filtrar sua própria voz", explica Geraldo Ramos, CEO da Moises.

Quanto ao modelo de negócio, Geraldo explica que a empresa oferece uma plataforma onde os usuários podem adquirir créditos para utilizar os módulos de tecnologia, como a separação de acordes, pagando por tempo de uso. Ele ressalta que a empresa tem parcerias com mais de 2 mil empresas e que a forma de cobrança por tempo de uso é a mais adequada para serviços de inteligência artificial.

Na outra ponta, um dos projetos futuros da Moises é justamente identificar em músicas quando uma voz for resultado de uma criação sintética, visando combater o uso indevido de vozes de celebridades. Ao considerar que o app já aglomera 40 milhões de usuários, há muito mais para se ouvir da Moises.