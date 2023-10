Mirou em China, acertou nas big techs: política de Biden já afeta ações de Nvidia, AMD e Intel

Em um novo desdobramento nas relações comerciais entre EUA e China, anunciado nesta terça-feira, 17, o Departamento de Comércio dos EUA aprofundou as restrições à exportação de chips de inteligência artificial avançados.

Esta medida é uma ampliação dos controles de exportação introduzidos em outubro de 2022 e visa refletir os avanços tecnológicos e dificultar a atuação das empresas ao contornar tais limitações.

A secretária de Comércio americano, Gina Raimondo, destacou publicamente a intenção de frear o acesso chinês a semicondutores avançados, que são vitais para as operações militares chinesas, especialmente no domínio da inteligência artificial e computação avançada.

Essa decisão precede uma possível reunião entre Joe Biden e Xi Jinping, caso o líder chinês participe do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em San Francisco.

Em contrapartida, autoridades norte-americanas em visitas recentes a Pequim enfatizaram o desejo de maior engajamento, porém mantendo a postura de defesa de sua segurança nacional.

O efeito da guerra dos chips

Mas as rusgas comerciais já afetam as gigantes. Unidades de processamento gráfico produzidas por Nvidia, AMD e Intel tornaram-se componentes cruciais para treinamento de grandes modelos de IA, resultando em uma demanda crescente por chips de última geração.

As ações da Nvidia, que já havia afirmado que até 25% de suas receitas de chips para data centers vêm da China, caíram cerca de 6% no início do pregão em Nova York, após o anúncio das regras atualizadas. AMD e Intel caíram cerca de 3%.

Posterior às normas de 2022, a Nvidia lançou versões adaptadas de seus GPUs para o mercado chinês. Porém, com as novas regras, a venda destes modelos à China será interrompida, assim como a venda do chip Gaudi2 da Intel.

Executivos, como Jensen Huang da Nvidia, já expressaram preocupações sobre restrições anteriores, apontando potenciais desafios financeiros para as empresas dos EUA.

As novas diretrizes modificam critérios anteriores para exportação, focando em medidas de "densidade de performance" para evitar contornos nas restrições. Essas mudanças também abrangem ferramentas de fabricação de chips e a inclusão de dois grupos chineses na "lista de entidades", complicando seu acesso à tecnologia dos EUA.

A ASML, fornecedora líder em equipamentos para fabricação de chips, prevê impactos limitados, reiterando a perspectiva financeira para os próximos anos.