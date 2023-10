Em um recente artigo científico promovido pela Microsoft, obteve-se uma análise minuciosa da "confiabilidade" e potencial de discursos problemáticos dos modelos linguísticos de grande escala (LLMs), como os GPT-4 e GPT-3.5 da OpenAI.

Os autores indicam que o GPT-4, talvez por ter maior tendência a seguir comandos que contornam suas medidas de segurança internas, pode ser mais facilmente direcionado a produzir textos de ódio e enviesados do que outros LLMs.

Esse fato levanta uma questão: por que a Microsoft, que utiliza o GPT-4 em seu chatbot Bing Chat, aprovaria uma pesquisa que destaca pontos fracos em um produto da OpenAI? A resposta está em uma observação dentro do post do blog que acompanha o artigo.

O time de pesquisa colaborou com grupos de produtos da Microsoft para assegurar que as vulnerabilidades identificadas não afetam os serviços atuais oferecidos ao cliente. Além disso, a OpenAI foi informada sobre as descobertas e reconheceu as potenciais vulnerabilidades em seus sistemas.

GPT-4, assim como outros LLMs, precisa ser instruído para completar tarefas. Manipular os LLMs consiste em usar comandos específicos para induzir o modelo a realizar tarefas não previstas.

Como exemplo, o modelo por trás do Bing Chat não foi projetado para escrever propaganda neo-nazista, mas devido ao vasto conjunto de dados da internet com os quais foi treinado, é suscetível a fazer exatamente isso quando recebe um comando específico.

Os pesquisadores observaram que o GPT-4 tende a gerar textos mais tóxicos do que o GPT-3.5 quando submetido a certos comandos mal-intencionados. Também descobriram que o GPT-4 concorda com conteúdos enviesados mais frequentemente, dependendo dos grupos demográficos mencionados.

Além disso, quando submetido aos comandos apropriados, o GPT-4 pode vazar dados privados, como endereços de e-mail. Embora todos os LLMs possam revelar detalhes dos dados com os quais foram treinados, o GPT-4 mostrou-se mais propenso a isso.

Os pesquisadores disponibilizaram o código usado para avaliar os modelos no GitHub com o objetivo de incentivar a comunidade científica a construir a partir deste trabalho, buscando prevenir ações mal-intencionadas que possam explorar vulnerabilidades e causar danos.