Quem fez essa música: humano ou IA? A Apple Music passa a rotular músicas feitas com a tecnologia

A inteligência artificial já não é mais uma promessa no mercado musical e, com isso, surgem novas questões sobre autoria, autenticidade e transparência.

Nos últimos anos, ferramentas capazes de gerar músicas completas, vozes realistas e até capas de álbuns ganharam escala. Plataformas de streaming passaram a conviver com conteúdos que, muitas vezes, não deixam claro sua origem.

Nesse cenário, a Apple decidiu agir. A empresa começou a implementar um sistema de “etiquetas de transparência” no Apple Music para sinalizar quando músicas ou artes visuais foram criadas com o uso de IA.

A medida, ainda em fase inicial, marca um movimento relevante em uma indústria que tenta equilibrar inovação tecnológica e confiança do público.

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O que muda com as etiquetas de IA

As novas etiquetas indicam se uma música, voz ou capa de álbum foi gerada total ou parcialmente por inteligência artificial. A ideia é dar ao usuário mais contexto sobre o conteúdo que consome.

A decisão acompanha o crescimento acelerado desse tipo de produção. Segundo relatório da Goldman Sachs, o mercado de música gerada por IA pode atingir US$ 4 bilhões até 2030, impulsionado por ferramentas cada vez mais acessíveis.

Além disso, um estudo da CISAC (Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores) aponta que a IA já começa a impactar diretamente a renda de criadores humanos, especialmente em áreas como composição e trilhas sonoras.

Transparência como ativo competitivo

A iniciativa da Apple surge em um momento de pressão sobre plataformas digitais. Reguladores e entidades do setor defendem maior clareza sobre o uso de IA, especialmente quando há simulação de vozes ou estilos de artistas reais.

Para a empresa, a transparência pode se tornar um diferencial competitivo. Em um ambiente saturado de conteúdo, a confiança do usuário passa a ser um ativo central.

A medida também dialoga com discussões mais amplas sobre governança de IA. A UNESCO, por exemplo, já recomenda que empresas adotem mecanismos de identificação de conteúdos gerados artificialmente como forma de proteger direitos autorais e evitar desinformação.

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