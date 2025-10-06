Esse CEO economiza um dia inteiro de trabalho por semana com um GPT personalizado

A ansiedade em torno do futuro dominado pela inteligência artificial já tomou conta de praticamente todos os níveis corporativos — de estagiários temendo a automação a gestores preocupados com a própria relevância. Nem mesmo os CEOs estão imunes. Segundo pesquisas recentes, quase 75% deles temem perder o emprego se não conseguirem gerar resultados com o uso de IA.

Mas David Rogier, fundador e CEO da MasterClass, enxerga o cenário sob outra ótica. Para ele, a IA não é uma ameaça, e sim um acelerador de produtividade — uma ferramenta que já transformou completamente sua rotina de trabalho.

“Se você é CEO e não está usando IA, o que está fazendo?”, disse Rogier à Fortune. “Está se limitando. É como dizer: ‘Quero ser apenas 80% tão produtivo quanto posso ser’.”

O executivo afirma que, ao adotar a tecnologia intensivamente, conseguiu recuperar o equivalente a um dia inteiro de trabalho por semana, tempo que agora dedica às áreas do negócio que mais exigem sua presença estratégica.

O “arsenal de IA” de um CEO

Rogier usa oito ferramentas de IA diferentes em seu dia a dia. Sua principal assistente é uma versão personalizada do ChatGPT, batizada de Davidify, que reúne e sintetiza todas as suas anotações. Com ela, ele cria discursos, e-mails e relatórios a partir de alguns poucos tópicos.

Outras ferramentas do seu “stack de IA” incluem:

Gamma: cria apresentações corporativas mais rápidas e visualmente atraentes.

Make.com + Todoist + ChatGPT: reorganizam automaticamente sua lista de tarefas todas as noites.

NotebookLM: transforma vídeos e artigos acadêmicos em podcasts de 15 minutos para ouvir durante caminhadas.

Lovable: gera protótipos de produtos em minutos, acelerando os ciclos de feedback.

On Call: simula interações com especialistas como Chris Voss e Mark Cuban.

Claude Projects: analisa dados de clientes e oferece feedback em tempo real.

Suno: cria playlists personalizadas para trabalho e treino.

CEOs estão abraçando a IA

Rogier não é o único. Vários executivos de alto escalão já consideram o uso diário da IA essencial para manter a competitividade.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que o Copilot com GPT-5 virou parte integrante de sua rotina, ajudando a resumir reuniões, atualizar projetos e monitorar produtividade.

Já o CEO da Nvidia, Jensen Huang, usa ferramentas como Perplexity e ChatGPT para aprendizado contínuo e pesquisa, o que reforça que, para liderar no mundo atual, é preciso trabalhar lado a lado com a IA.

