Esse CEO economiza um dia inteiro de trabalho por semana com um GPT personalizado

David Rogier mostra como um “arsenal de IA” com ChatGPT, Gamma e NotebookLM o ajuda a economizar um dia inteiro de trabalho (Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13h31.
A ansiedade em torno do futuro dominado pela inteligência artificial já tomou conta de praticamente todos os níveis corporativos — de estagiários temendo a automação a gestores preocupados com a própria relevância. Nem mesmo os CEOs estão imunes. Segundo pesquisas recentes, quase 75% deles temem perder o emprego se não conseguirem gerar resultados com o uso de IA.
Mas David Rogier, fundador e CEO da MasterClass, enxerga o cenário sob outra ótica. Para ele, a IA não é uma ameaça, e sim um acelerador de produtividade — uma ferramenta que já transformou completamente sua rotina de trabalho.
“Se você é CEO e não está usando IA, o que está fazendo?”, disse Rogier à Fortune. “Está se limitando. É como dizer: ‘Quero ser apenas 80% tão produtivo quanto posso ser’.”
O executivo afirma que, ao adotar a tecnologia intensivamente, conseguiu recuperar o equivalente a um dia inteiro de trabalho por semana, tempo que agora dedica às áreas do negócio que mais exigem sua presença estratégica.
Rogier usa oito ferramentas de IA diferentes em seu dia a dia. Sua principal assistente é uma versão personalizada do ChatGPT, batizada de Davidify, que reúne e sintetiza todas as suas anotações. Com ela, ele cria discursos, e-mails e relatórios a partir de alguns poucos tópicos.
Outras ferramentas do seu “stack de IA” incluem:
Gamma: cria apresentações corporativas mais rápidas e visualmente atraentes.
Make.com + Todoist + ChatGPT: reorganizam automaticamente sua lista de tarefas todas as noites.
NotebookLM: transforma vídeos e artigos acadêmicos em podcasts de 15 minutos para ouvir durante caminhadas.
Lovable: gera protótipos de produtos em minutos, acelerando os ciclos de feedback.
On Call: simula interações com especialistas como Chris Voss e Mark Cuban.
Claude Projects: analisa dados de clientes e oferece feedback em tempo real.
Suno: cria playlists personalizadas para trabalho e treino.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Rogier não é o único. Vários executivos de alto escalão já consideram o uso diário da IA essencial para manter a competitividade.
O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que o Copilot com GPT-5 virou parte integrante de sua rotina, ajudando a resumir reuniões, atualizar projetos e monitorar produtividade.
Já o CEO da Nvidia, Jensen Huang, usa ferramentas como Perplexity e ChatGPT para aprendizado contínuo e pesquisa, o que reforça que, para liderar no mundo atual, é preciso trabalhar lado a lado com a IA.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga