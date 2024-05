CEO da OpenAI diz que anúncio desta segunda não será sobre buscador

A OpenAI, dona do ChatGPT, faz mistério sobre o "grande anúncio" que a empresa irá fazer nesta segunda-feira. Segundo algumas informações antecipadas pela imprensa, a startup pretende lançar um buscador integrado à inteligência artificial, criando um concorrente direto do Google. No entanto, segundo o próprio Sam Altman, CEO da empresa, isso não deve acontecer nesta segunda-feira.

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1

— Sam Altman (@sama) May 10, 2024