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Buser vai vender passagens aéreas e busca novas viações para chegar a R$ 1 bilhão

Plataforma começa a oferecer voos de Gol, Latam e Azul em 16 de novembro, enquanto busca aquisições para chegar a R$ 1 bilhão de faturamento em 2027

Já estão disponíveis mais de 200 trechos com até 80% de desconto antes mesmo da Black Friday (Buser/Divulgação)
Já estão disponíveis mais de 200 trechos com até 80% de desconto antes mesmo da Black Friday (Buser/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:00.

Contexto34s

A Buser está expandindo seus serviços ao vender passagens aéreas junto com viagens de ônibus, enquanto negocia a compra de cinco viações para aumentar sua presença física nas rodoviárias. A empresa busca usar sua base de clientes e estratégias de precificação para crescer em ambos os mercados.

A Buser vai colocar passagens de avião ao lado das viagens de ônibus em seu aplicativo. A partir de 16 de novembro, a plataforma começa a vender voos de Gol, Latam e Azul, inicialmente em um conjunto limitado de rotas, entre Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. A entrada no mercado aéreo ocorre em paralelo a uma nova rodada de conversas para comprar viações: a empresa mantém negociações iniciais com cinco companhias e pretende fechar uma ou duas aquisições em 2027, segundo Marcelo Vasconcellos, CEO e cofundador da Buser, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

As duas frentes têm funções diferentes na expansão. No aéreo, a Buser quer aproveitar sua base de quase 15 milhões de clientes cadastrados para ampliar a oferta no aplicativo. Nas aquisições, busca empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões para ajudar a levar sua receita dos R$ 700 milhões previstos para 2026 a cerca de R$ 1 bilhão no próximo ano.

O argumento para vender passagens aéreas veio do comportamento dos próprios passageiros. Segundo pesquisa interna da companhia, aproximadamente 35% dos clientes comparam viagens da Buser com opções de avião antes de comprar. O avanço da oferta de ônibus leito e leito-cama, combinado ao preço das tarifas aéreas, aproximou os dois públicos. “O consumidor já compara os preços de passagens e modais site a site; a gente quer colocar tudo no mesmo ambiente para ser mais fácil”, diz Vasconcellos.

A aposta é disputar a pesquisa e a compra da viagem, permitindo ao passageiro comparar preço, duração, horário e local de embarque. Uma viagem noturna de ônibus entre Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, pode substituir um voo de manhã cedo. Em trajetos mais longos, uma tarifa aérea competitiva pode levar o mesmo cliente a escolher o avião.

Para a Buser, isso representa uma ampliação do papel de intermediária de viagens e a coloca na disputa com plataformas que já concentram a busca por passagens. A companhia levará para esse mercado uma base de consumidores construída no transporte rodoviário.

A operação será feita por meio de uma consolidadora, responsável por fornecer acesso às passagens das companhias aéreas. Ou seja: nesta primeira etapa, não terá negociação direta com Gol, Latam e Azul. Esse poderá ser um segundo passo, caso o volume de vendas justifique acordos próprios.

Vasconcellos afirma que a empresa tem espaço para trabalhar com margens menores nessa atividade, já que o rodoviário continuará sendo seu principal negócio. A expectativa é oferecer tarifas competitivas, embora o executivo reconheça que a comparação com outros intermediários dependerá da margem praticada em cada plataforma.

Para 2027, o plano é avançar para a combinação de ônibus e avião na mesma jornada. Um passageiro do interior de Minas Gerais poderia, por exemplo, viajar de ônibus até Belo Horizonte e seguir de avião para um destino mais distante.

Próxima parada: guichês

Enquanto amplia a oferta digital, a Buser também quer aumentar sua presença nos guichês das rodoviárias. É esse acesso ao consumidor que compra presencialmente, segundo Vasconcellos, que explica a estratégia de aquisição de viações tradicionais.

A companhia já comprou a Expresso JK e a Transportes Santa Maria. Agora, conversa com cinco potenciais alvos. Os valores das operações não foram divulgados. “O maior objetivo é a gente ter acesso à venda offline”, afirma o executivo. Cerca de 60% das vendas de passagens rodoviárias no Brasil ainda ocorrem nas rodoviárias — um público ao qual a plataforma, nascida digital, tem acesso limitado.

A ideia é usar a presença física das adquiridas para conquistar esses passageiros e estimular a compra antecipada pelo aplicativo. Ao mesmo tempo, a Buser aplica às operações ferramentas de precificação, planejamento de rotas e ajuste da oferta.

Desde que assumiu a Transportes Santa Maria, em março, a Buser afirma ter aumentado sua receita em 40%, com mudanças na gestão comercial e operacional.

Para financiar novas compras, a empresa pretende combinar recursos próprios com dívida. Vasconcellos diz que as aquisições realizadas até agora foram pagas com o caixa da companhia e cita debêntures como uma das alternativas para as próximas operações. A estrutura e o volume de uma eventual captação dependerão dos alvos.

Uma nova rodada de investimento também pode ser considerada, mas não é a prioridade. A Buser tem entre seus investidores Canary, Valor Capital, Monashees, SoftBank, Lightrock e Globo Ventures. “Se não tiver ativo para comprar, não faz muito sentido a gente se diluir agora”, diz Vasconcellos. Um negócio de maior porte, acrescenta, poderia justificar a retomada das conversas com investidores.

Glossário

O que é aquisição?

É a compra de uma empresa ou ativos por outra empresa, visando expansão ou crescimento

O que significa receita?

É o valor total dos produtos ou serviços vendidos por uma empresa em um período determinado

O que quer dizer dívida?

É o valor total que uma empresa ou indivíduo deve a credores ou bancos

Significado de debêntures:

São títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos de investidores, com promessa de pagamento com juros

O que é captação?

É o processo de obter recursos financeiros, como dinheiro ou investimentos, de fontes externas

Para quem decide. Por quem decide.

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso

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