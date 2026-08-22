Quer mudar o Brasil? Abra o país a imigrantes (de novo)

Há uma pergunta que nenhum plano de governo brasileiro teve coragem de fazer nas últimas décadas: quem vai construir o Brasil de 2050? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta de aritmética. A taxa de fecundidade brasileira caiu para cerca de 1,5 filho por mulher, bem abaixo dos 2,1 necessários para repor a população. O país que se acostumou a se pensar jovem envelhece em velocidade recorde: o que levou um século na França acontecerá aqui em uma geração. A população atinge o pico ainda nesta década de 2030 e, a partir daí, encolhe. Menos gente trabalhando, mais gente aposentada, e uma conta previdenciária que nenhuma reforma consegue fechar apenas mexendo em idade mínima e alíquota.

Diante disso, o debate público brasileiro discute tudo (juros, impostos, privatização, indústria), menos a variável mais óbvia. Todos os países que enfrentaram esse mesmo abismo demográfico e mantiveram suas economias vivas fizeram, em algum grau, a mesma coisa: importaram gente. Canadá, Austrália, Alemanha, até o Japão, o mais relutante de todos, renderam-se à evidência. O Brasil, não. O Brasil tem hoje cerca de 1% de sua população nascida no exterior. Nos Estados Unidos, são 15%. Na Austrália, quase 30%. Somos, na prática, um dos países mais fechados do mundo. E um dos que menos podem se dar a esse luxo.

O paradoxo é que nenhum grande país tem mais autoridade histórica para se abrir. O Brasil moderno é, literalmente, obra de imigrantes. São Paulo não existiria sem italianos e japoneses; o Sul, sem alemães e ucranianos; o comércio, a medicina e boa parte da política nacional carregam sobrenomes libaneses e sírios: são de 7 a 10 milhões de brasileiros de ascendência levantina. Temos a maior diáspora japonesa do planeta. Nenhum desses grupos chegou falando português. Todos eles fizeram o país maior. A xenofobia, no Brasil, não é apenas moralmente errada; é historicamente analfabeta.

E há um segundo paradoxo, mais atual: nunca foi tão barato competir por talento global. A vantagem americana e europeia sempre foi salário, mas o preço dessa vantagem virou uma década de filas. O engenheiro indiano brilhante espera dez, doze anos por um green card, renovando vistos, sem poder trocar de emprego, sem saber se os filhos poderão ficar. A Europa oscila entre a necessidade econômica e o pânico eleitoral. Nesse mercado, o Brasil tem um produto que quase ninguém tem: velocidade e certeza. Nossa lei de naturalização já é uma das mais generosas do mundo. São quatro anos para virar cidadão, dois para lusófonos. Nós apenas nunca contamos isso a ninguém.

O brasileiro, treinado pelo hábito de falar mal do próprio país, subestima o tamanho do produto que tem nas mãos. Visto de fora, o Brasil é um dos países mais desejados do planeta. É a potência que resolveu problemas que o século 21 inteiro ainda tenta resolver: tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, quando Alemanha e Japão pagam fortunas para descarbonizar; é o celeiro que alimenta mais de 800 milhões de pessoas, quando segurança alimentar virou obsessão geopolítica; guarda a maior reserva de água doce e a maior floresta tropical da Terra, os dois ativos mais valiosos da economia verde que está nascendo. Não tem guerra, não tem terremoto, não tem furacão, não tem inverno que paralisa cidades, não tem vizinho hostil. Tem sol o ano inteiro, oito mil quilômetros de praia, e uma qualidade de vida que nenhuma planilha captura: o europeu que passa um ano em Florianópolis ou no Recife raramente quer voltar. Pergunte a qualquer expatriado o que mais o impressionou no Brasil e a resposta é quase sempre a mesma. Não é a paisagem, é o povo. Um país onde o estrangeiro é chamado para o churrasco na primeira semana, onde ninguém pergunta seu sobrenome antes de sorrir, onde o filho do imigrante é simplesmente brasileiro na primeira geração, sem hífen, sem gueto, sem "cidadão de segunda classe". Isso, que para nós é banal, é exatamente o que Alemanha, Japão e Coreia não conseguem oferecer nem com o triplo do salário. O Pix que o mundo inteiro estuda, o SUS que atende qualquer pessoa sem perguntar o passaporte, o agro mais tecnológico dos trópicos, universidades públicas gratuitas: o Brasil não precisa se inventar atraente. Precisa apenas parar de esconder o que já é.

É essa a lógica por trás de uma proposta que merece entrar no debate eleitoral e empresarial: o Brasil de Braços Abertos, um plano estratégico nacional de imigração desenhado como política de Estado de 15 anos, não como programa de governo de um mandato. A arquitetura é simples de descrever. Uma Agência Nacional de Imigração com um único mandato inegociável: decidir qualquer pedido de residência em 90 dias. Um balcão digital onde visto, CPF, carteira de trabalho, SUS e matrícula escolar dos filhos saem em um só fluxo. Vistos desenhados por função, como o Visto Talento por pontos, o Visto Saúde que coloca médicos e enfermeiros estrangeiros em prática supervisionada desde o primeiro mês, e o Visto Interiorização, que troca residência permanente por cinco anos de fixação no interior. E revalidação de diploma com prazo legal máximo de 12 meses, porque nenhum país sério transforma médicos em motoristas de aplicativo por burocracia.

A geografia do plano é tão importante quanto seus vistos. Os imigrantes de que o Brasil precisa não devem se empilhar em São Paulo, mas povoar as cidades médias que têm emprego e não têm gente: os polos de tecnologia de Florianópolis, Campinas e Recife; o corredor do agronegócio que vai de Sinop a Rio Verde, faminto de agrônomos e técnicos; o interior gaúcho e catarinense, que envelhece mais rápido que o resto do país e precisará de profissionais de saúde e cuidado como nenhuma outra região. Manaus e Boa Vista, que já provaram na Operação Acolhida, com mais de 500 mil venezuelanos integrados, que o Estado brasileiro sabe fazer isso quando decide fazer.

E a escala precisa ser dita com honestidade: para mover o ponteiro demográfico de um país de 212 milhões, não bastam gestos simbólicos. O plano prevê de 300 a 500 mil imigrantes por ano, durante 15 anos. Isso significa algo entre 5 e 8 milhões de novos brasileiros até 2042, vindos da África lusófona, da América Latina, do Oriente Médio, do Leste Europeu, da Ásia. Parece muito. O Brasil da Primeira República, dez vezes menor, absorveu proporção muito maior, e prosperou com ela. O custo estimado, de R$ 4 a 6 bilhões por ano, é aproximadamente 0,05% do PIB: cada imigrante em idade ativa empregado devolve isso em contribuições previdenciárias por três décadas.

Haverá resistência, claro. Toda sociedade que envelhece desenvolve o instinto de se fechar exatamente quando mais precisa se abrir. Mas o Brasil tem uma vantagem cultural que nenhum concorrente tem: aqui, integração não é teoria de gabinete, é biografia de família. O país que fez do quibe comida de botequim e do sushi comida de esquina não precisa aprender a acolher. Precisa apenas decidir voltar a fazê-lo em escala.

A escolha diante do país é simples de enunciar e difícil de encarar. O Brasil de 2050 será decidido agora, e será um de dois: um país menor, mais velho e mais pobre, administrando o declínio com dignidade decrescente; ou um país que finalmente acreditou no que o mundo já enxerga, rico em energia, em comida, em água, em sol e em gente, e entendeu, pela segunda vez em sua história, que gente é o único ativo que valoriza todos os outros.

Quer mudar o Brasil? Muda o brasileiro. Foi assim que ele foi feito.