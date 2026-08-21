EXCLUSIVO: CEUB busca comprador, mas coloca condição; Grupo SEB e Ânima entre os interessados
Com prejuízo em queda e balanço ainda pressionado, instituição adia venda para tentar dobrar valuation
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:00.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 13:33.
O Centro Universitário de Brasília (CEUB), instituição privada de ensino superior fundada em 1968 e uma das mais tradicionais do Distrito Federal, está à venda. Antes, entretanto, a instituição de ensino quer colocar as contas em dia. Questão de valuation: hoje, o ativo vale cerca de R$ 1 bilhão; azeitado, a expectativa é levantar até R$ 2 bilhões.
Não é de hoje que o CEUB está à venda. O Grupo SEB e a Ânima Educação já estiveram em negociação pelo ativo, entraram em due dilligence e devem voltar à carga assim que o processo for reaberto pelos sócios. O Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi que se tornou um dos principais investidores estrangeiros no Brasil, também já esteve de olho no ativo.
O SEB, do empresário Chaim Zaher, esteve próximo de fechar a aquisição em 2024. O processo da Ânima é um pouco mais antigo. Em 2021, a instituição esteve em negociações avançadas numa transação avaliada em cerca de R$ 800 milhões.
Reconhecimento regional
Fundado em 1968, o CEUB é uma das mais tradicionais instituições privadas de ensino superior de Brasília. Atualmente, mantém dois campi, na Asa Norte e em Taguatinga, oferece mais de 20 cursos de graduação e já formou mais de 100 mil profissionais, principalmente em cursos como Direito, Saúde, Engenharia e áreas de negócios.
Em nota, o Grupo SEB admite que já esteve em negociação com o CEUB, mas que as trativas não avançaram. Diz ainda que "segue interessado no ativo, caso retorne ao mercado". A Ânima diz que não comenta especulações de mercado. O CEUB não se manifestou.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com