A tese que trouxe três novos fundos estrangeiros ao Brasil — e R$ 10 milhões para a Nuvia

RESUMO | A Nuvia, startup brasileira de inteligência artificial para vendas e atendimento, levantou US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 10 milhões, em uma nova rodada de investimentos. O aporte marca a estreia no Brasil de Amador Capital, Nascent e Delusional Capital. Com os recursos, a empresa pretende ampliar a plataforma, reforçar o time e acelerar a expansão na América Latina.

A Nuvia, startup brasileira que usa inteligência artificial em operações de vendas e atendimento, levantou US$ 1,8 milhão — cerca de R$ 10 milhões — em uma nova rodada de investimentos. O aporte marca também a estreia no Brasil de três fundos estrangeiros: Amador Capital, Nascent e Delusional Capital. A rodada contou ainda com um novo cheque da NXTP, que já era investidora da companhia, além da participação da Crivo Ventures e da Spectra Investimentos.

É o segundo aporte recebido pela Nuvia em pouco mais de dois anos. Em abril de 2024, a startup havia captado cerca de US$ 1,7 milhão em uma rodada liderada pela NXTP e que teve entre os investidores Gilgamesh Ventures, LASP Capital, 16|16 Ventures e a16z Scout Fund.

Somadas as duas rodadas, a empresa já levantou aproximadamente US$ 3,5 milhões. O dinheiro novo será usado para ampliar as capacidades da plataforma, reforçar o time e acelerar a expansão entre grandes empresas no Brasil e na América Latina.

IA no lugar dos sistemas fragmentados

Fundada por John Paz, Arthur Sorelli e Antero Silva, a Nuvia desenvolve uma plataforma que reúne vendas, atendimento e relacionamento com clientes em uma mesma operação. A tese da companhia é que a próxima geração de equipes comerciais será híbrida: funcionários e agentes de inteligência artificial trabalhando lado a lado. “ A Nuvia está construindo a infraestrutura para tornar isso possível, conectando toda a jornada, do primeiro contato à venda, atendimento e reativação”, afirma John Paz, CEO e cofundador da Nuvia.

Na prática, a startup tenta resolver uma fragmentação comum nas empresas. Marketing, vendas, atendimento e pós-venda costumam funcionar em sistemas e equipes diferentes, fazendo com que informações sobre um mesmo cliente se percam ao longo da jornada.

A plataforma conecta canais como WhatsApp, web, Instagram, voz e e-mail e pode ser integrada a CRMs e outras ferramentas corporativas. A partir daí, agentes de IA são configurados segundo as regras, os objetivos e as bases de conhecimento de cada cliente.

A ideia não é simplesmente colocar um chatbot para responder mensagens. A Nuvia quer que os agentes executem partes do processo comercial e de atendimento, recorrendo aos funcionários nos pontos em que a interação humana é necessária. “Estamos deixando de falar de bots que respondem mensagens para falar de operações em que pessoas e agentes de IA trabalham juntos para vender, atender e fidelizar clientes. Essa mudança tem impacto direto em conversão, produtividade e receita”, afirma Arthur Sorelli, CRO e cofundador.

Quanto a Nuvia levantou na nova rodada de investimentos?

A Nuvia levantou US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 10 milhões. Somadas as duas rodadas recebidas em pouco mais de dois anos, a startup já captou aproximadamente US$ 3,5 milhões.

Quais fundos participaram da rodada da Nuvia?

Amador Capital, Nascent e Delusional Capital participaram da rodada, que marcou a estreia dos três fundos estrangeiros no Brasil. O aporte também contou com um novo cheque da NXTP e com a participação de Crivo Ventures e Spectra Investimentos.

Como a Nuvia usará o novo investimento?

A Nuvia usará os recursos para ampliar as capacidades da plataforma, reforçar o time e acelerar a expansão entre grandes empresas no Brasil e na América Latina.

O que faz a plataforma da Nuvia?

A plataforma da Nuvia reúne vendas, atendimento e relacionamento com clientes em uma mesma operação. A tecnologia conecta canais como WhatsApp, web, Instagram, voz e e-mail e pode ser integrada a CRMs e outras ferramentas corporativas.

Como funcionam os agentes de inteligência artificial da Nuvia?

Os agentes de IA são configurados de acordo com as regras, os objetivos e as bases de conhecimento de cada cliente. Segundo Arthur Sorelli, CRO e cofundador da Nuvia, pessoas e agentes de IA trabalham juntos para vender, atender e fidelizar clientes, com impacto em conversão, produtividade e receita.

Quem fundou a Nuvia?

A Nuvia foi fundada por John Paz, Arthur Sorelli e Antero Silva. John Paz é CEO da startup, enquanto Arthur Sorelli ocupa o cargo de CRO.