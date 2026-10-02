Volaris, da canadense Constellation, adquire Teknisa e amplia portfólio de software para foodservice

RESUMO ＋ O Grupo Volaris, braço de aquisições da companhia canadense de software Constellation Software, anunciou a compra da desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão Teknisa, por valor não divulgado. A empresa de Belo Horizonte, com 36 anos, mais de 900 clientes corporativos e cerca de 600 funcionários, integrará o Volaris Latam e manterá marca, equipe e operação independentes.

O Grupo Volaris, braço de aquisições de empresas de software da canadense Constellation Software, anunciou a compra da Teknisa, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão para alimentação corporativa, restaurantes e varejo alimentar. Fundada em Belo Horizonte (MG), a companhia tem 36 anos de atuação, atende mais de 900 empresas no país e conta com cerca de 600 colaboradores. O valor do negócio não foi divulgado.

Com a aquisição, a Teknisa passa a integrar o Volaris Latam, portfólio latino-americano do grupo. A Constellation, controladora da Volaris, é uma companhia de software listada na Bolsa de Toronto. A Teknisa seguirá operando de forma independente, com marca, equipe e operação próprias, modelo adotado pela Volaris com as empresas que adquire. “A chegada da Teknisa amplia a atuação da Volaris em um mercado especializado e fortalece nosso portfólio na América Latina. A empresa traz para o grupo conhecimento acumulado sobre esse mercado e passa a integrar a comunidade que estamos construindo na região”, afirma Pedro Cruz, Group Leader do Grupo Volaris.

A Teknisa desenvolve sistemas para operações de alimentação em empresas, escolas e hospitais, além de restaurantes e outros negócios do varejo alimentar. As soluções atendem diferentes etapas da operação, da gestão de cozinhas, salões, autoatendimento e delivery às áreas administrativa e financeira, além de gestão de pessoas e serviços.“Tomamos essa decisão pensando no futuro da Teknisa e também no que ela representa para nossos clientes e colaboradores. Fazer parte da Volaris abre novas possibilidades de crescimento para a empresa, preservando a proximidade com os clientes e a qualidade do trabalho que construímos ao longo desses anos”, destaca George Lima, cofundador e Co-CEO da Teknisa.

A aquisição também amplia a presença da Volaris em software para mercados verticais, segmento em que o grupo concentra sua estratégia de aquisições. A companhia busca empresas com posição consolidada em seus mercados, modelos de negócio sólidos e relações de longo prazo com seus clientes. “A Teknisa tem uma posição forte em seu mercado e construiu uma relação próxima com os clientes, características que buscamos nas empresas que passam a fazer parte da Volaris. A aquisição amplia nossa presença na região e mantém nossa estratégia de investir em empresas de software com espaço para crescer”, ressalta Eduardo Miyaki, Head de M&A da Volaris na América Latina e responsável pela aquisição da Teknisa.