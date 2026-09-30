Exportações avançam, aportes recuam: China muda de marcha e acirra concorrência no Brasil

RESUMO ＋ A concorrência chinesa no Brasil entra em uma nova fase, com empresas do país ampliando exportações, fábricas e parcerias internacionais além da estratégia de preços baixos. Segundo o UBS, mercados externos devem responder por 25% da receita das companhias não financeiras listadas na China continental em 2030, impulsionadas por automação, escala industrial e tecnologia. Para empresas brasileiras, o movimento aumenta a disputa por clientes, mas também abre oportunidades em cadeias de fornecedores e parcerias industriais.

A próxima onda de concorrência chinesa no Brasil vai além dos produtos baratos. Impulsionadas por automação, escala industrial e pela busca de maior rentabilidade no exterior, empresas do país ampliam sua presença internacional com exportações, fábricas e parcerias. Em relatório, o UBS estima que os mercados externos responderão por 25% da receita das companhias não financeiras listadas nas bolsas da China continental em 2030, ante 18% no primeiro semestre deste ano.

O avanço tem consequências para empresas brasileiras tanto na disputa por clientes quanto nas relações com fornecedores. Para Anderson Brito, head de banco de investimento do UBS BB, a transformação exige olhar para a China além de seu papel como compradora de commodities ou fornecedora de manufaturados. “A vantagem competitiva da China não está desaparecendo; ela está mudando de natureza”, afirma. “A próxima fase da economia chinesa será cada vez mais baseada em energia, automação, escala industrial, produtividade e internacionalização das empresas.”

O relatório do UBS mostra que a participação dos mercados externos na receita dessas companhias passou de 15% no primeiro semestre de 2025 para 18% no mesmo período de 2026. As operações externas também apresentaram margens brutas superiores às domésticas. No recorte utilizado pelo banco, Hong Kong, Macau e Taiwan são contabilizados como mercados externos.

Essa diferença de rentabilidade ajuda a explicar por que a internacionalização ocupa um lugar central na estratégia das empresas chinesas. Vender e produzir fora do país permite ampliar o mercado atendido e buscar retornos maiores para uma capacidade industrial construída em grande escala. “Outro ponto central é que o movimento de internacionalização das empresas chinesas deixou de ser pontual e passou a ser estrutural”, diz Brito.

O movimento já aparece no comércio internacional. O valor das exportações chinesas cresceu 19% nos primeiros sete meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o relatório. Os setores ligados à tecnologia foram os principais responsáveis pelo aumento. O banco aponta que indústrias de maior valor agregado lideram o crescimento das exportações em valores absolutos desde 2025, reforçando a mudança no perfil da oferta chinesa.

A BYD é o exemplo mais conhecido dessa expansão. Na América do Sul, o setor automotivo registrou o crescimento mais rápido das exportações chinesas nos primeiros sete meses de 2026 e foi o maior responsável pelo aumento em valor, seguido pelo setor industrial. Automóveis e produtos de consumo também aparecem como os dois principais componentes das vendas chinesas à região.

Tecnologia substitui parte da vantagem salarial

A mudança também responde ao desgaste dos motores que sustentaram o crescimento chinês nas últimas décadas. Segundo Brito, a oferta abundante de mão de obra, a migração do campo para as cidades e os investimentos em infraestrutura perderam parte de sua força. Com salários maiores e uma força de trabalho em retração, o país acelera o uso de robótica, software e inteligência artificial para compensar essas mudanças. “A demografia é um dos principais motores dessa transformação”, afirma o executivo. “A resposta chinesa tem sido acelerar a substituição de trabalho por tecnologia, através de robótica, software, inteligência artificial e equipamentos.”

Para empresas brasileiras, a consequência é enfrentar concorrentes cuja competitividade depende cada vez mais de produtividade, equipamentos e escala. Ao mesmo tempo, a expansão abre oportunidades para fornecedores, parceiros industriais e empresas que participam do comércio entre os dois países. “A China deve ser entendida como um verdadeiro sistema industrial”, diz Brito. Sua concentração em metais, energia e manufatura, avalia, afeta commodities, fretes, câmbio e cadeias de suprimentos — fatores que chegam aos custos e às margens das companhias brasileiras.

Mais negócios, menos investimento

O avanço internacional, porém, não ocorre de maneira uniforme. No primeiro semestre de 2026, o número de investimentos das companhias listadas na China continental na América Latina aumentou, mas o valor aplicado caiu 30% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o UBS.

O relatório registra novos investimentos de empresas de saúde, consumo, materiais básicos e indústria, enquanto destaca uma forte queda no valor dos aportes ligados ao setor automotivo. O levantamento se restringe às companhias listadas na China continental e não permite atribuir a redução especificamente ao Brasil.

Os recortes geográficos são diferentes: as exportações de veículos analisadas pelo banco abrangem a América do Sul, enquanto os investimentos incluem toda a América Latina. Ainda assim, os indicadores mostram duas tendências na presença chinesa na região: avanço das vendas de automóveis e redução do capital aplicado pelas empresas desse setor.