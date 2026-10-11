Por que a indústria brasileira voltou ao radar dos compradores globais

RESUMO ＋ A reorganização das cadeias globais amplia o valor estratégico de ativos industriais brasileiros e pode impulsionar operações de M&A industrial no Brasil. Para compradores, fábricas prontas, fornecedores homologados, clientes, certificações e equipes técnicas podem reduzir anos de desenvolvimento. A reforma tributária acrescenta uma variável ao revisar preços, contratos, capital de giro, sistemas e cadeias de suprimentos.

Durante anos, a lógica industrial global foi relativamente simples: produzir onde fosse mais barato e transportar para onde estivesse a demanda. Essa conta mudou. Choques logísticos, tensões comerciais e uma preocupação maior com segurança de abastecimento fizeram empresas globais reverem onde produzem, de quem compram e quanto dependem de uma única região.

É nesse cenário que ativos industriais brasileiros começam a ganhar uma nova leitura. Uma fábrica já instalada, uma rede de fornecedores homologados, uma carteira de clientes consolidada ou um conhecimento técnico construído ao longo de décadas podem representar algo que vai além de capacidade produtiva: tempo. Para um comprador estratégico, adquirir uma operação pronta pode significar economizar anos de desenvolvimento. E é justamente aí que essa discussão deixa de ser apenas industrial e passa a ser uma discussão de M&A.

Produzir perto voltou a ter valor estratégico

A mudança não significa que as empresas estejam simplesmente trazendo toda a produção de volta para casa. O movimento é mais seletivo: reduzir dependências críticas, diversificar fornecedores e aproximar capacidade produtiva de mercados importantes quando isso faz sentido econômico e estratégico.

Para empresas de médio porte, isso importa porque uma multinacional que queira ampliar presença no Brasil nem sempre precisa construir tudo do zero. Pode ser mais eficiente comprar uma companhia que já tenha tecnologia, clientes, certificações, equipe e acesso comercial.

O ativo industrial pode valer mais do que a planta

Em muitos processos de M&A industrial, o valor do ativo não está apenas em máquinas, metros quadrados ou capacidade instalada. Está na dificuldade de replicar a posição que aquela empresa conquistou. Uma homologação com um grande cliente pode levar anos. Uma equipe técnica especializada não se forma de um dia para o outro. Uma rede de fornecedores confiável é construída com tempo.

O mesmo vale para reputação, conhecimento de engenharia e presença em nichos específicos. É por isso que empresas relativamente pequenas podem se tornar estratégicas para grupos muito maiores. Para o comprador certo, adquirir uma operação existente não significa apenas comprar receita. Significa comprar velocidade de entrada, acesso e execução.

A reforma tributária adiciona uma nova variável

Ao mesmo tempo, a reforma tributária está levando empresas a revisar decisões que durante anos pareciam dadas. O tema não está restrito à área fiscal: já envolve formação de preços, contratos, capital de giro, sistemas e cadeia de suprimentos.

Não é preciso apostar que a reforma, sozinha, provocará uma onda de reindustrialização. O ponto é outro: quando um sistema muda incentivos e obriga empresas a rever sua operação, ativos antes considerados estáveis podem passar a ter outra importância estratégica.

Quando capacidade vira gargalo, M&A aparece como resposta

Novos ciclos de investimento costumam provocar um efeito em cadeia. Alguns fornecedores crescem mais rápido, outros precisam de escala, grandes grupos passam a buscar capacidade adicional e multinacionais procuram pontos de entrada que acelerem sua expansão.

É nesse momento que M&A ganha relevância. Construir uma nova operação exige investimento, tempo, contratação e aprendizado. Comprar uma empresa estabelecida pode encurtar esse caminho, principalmente quando o ativo já ocupa uma posição difícil de replicar.

A reorganização das cadeias globais e as mudanças que estão acontecendo dentro da indústria brasileira não apontam para um movimento uniforme. Cada setor terá uma dinâmica própria. Mas tornam mais importante entender onde cresce a demanda por capacidade, tecnologia e fornecedores locais — e quais empresas já ocupam essas posições.

Para os empresários do setor, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes dos próximos anos: quais capacidades passarão a valer mais — e, principalmente, para quem? É dessa resposta que podem surgir muitos dos próximos movimentos de M&A industrial.