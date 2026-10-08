Chilli Beans ganha prazo para renegociar dívida de R$ 89 milhões

RESUMO ＋ A rede Chilli Beans ganhou até 26 de outubro para renegociar uma dívida de R$ 89 milhões em debêntures, após os credores suspenderem temporariamente os efeitos do vencimento antecipado em assembleia de 2 de outubro. A companhia também negocia com bancos o alongamento dos prazos e a redução dos juros como parte de sua reestruturação financeira.

A Chilli Beans ganhou prazo para renegociar uma dívida de R$ 89 milhões em debêntures. Em assembleia realizada na última sexta-feira, 2, os credores aprovaram a suspensão temporária dos efeitos do vencimento antecipado, dando à companhia até 26 de outubro para concluir as negociações sobre as parcelas vencidas. A empresa também negocia com bancos credores para alongar os prazos de pagamento e reduzir os juros. É o último passo antes de uma eventual recuperação judicial.

A decisão ocorre após a Vert Securitizadora declarar, em 30 de setembro, o vencimento antecipado da operação e estabelecer três dias úteis para a quitação. A medida foi motivada pelo não pagamento de parcelas de julho e agosto, que somavam R$ 16,5 milhões, mesmo após uma prorrogação do prazo para 25 de setembro, conforme publicou o NeoFeed.

A debênture, de R$ 100 milhões, foi emitida em fevereiro de 2025 pela Mustang 25 Participações, holding que controla a Chilli Beans. O vencimento original estava previsto para janeiro de 2029, com remuneração de CDI mais 3,9% ao ano. Caito Maia, fundador da rede, é avalista da operação.

As tratativas são conduzidas por Maia e por André Dela Togna, que assumiu neste mês o cargo de vice-presidente. A renegociação ocorre em meio às dificuldades financeiras. A dívida bruta da companhia passou de R$ 216 milhões em 2023 para R$ 290 milhões em 2024, segundo documentos da emissão de debêntures. No mercado, estima-se que o endividamento estava próximo de R$ 600 milhões no fim de 2025.

Reorganização das franquias

Em paralelo, a Chilli Beans reorganiza parte da rede de franquias, com transferências de lojas entre operadores. Segundo a empresa, algumas dessas operações registraram crescimento nas vendas. Uma franqueada que já operava duas lojas em Aracaju adquiriu outros oito pontos em Maceió, Arapiraca e Praia do Francês, em Alagoas. De acordo com a companhia, as vendas dessa operação cresceram 32% em um ano. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, um franqueado com 32 lojas registrou avanço de 12%.

Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, o franqueado Ferdinando Marinho Firmino assumiu quatro lojas há três meses e relata aumento de 18% nas vendas. “Enchemos a loja de produto, trabalhamos no treinamento do time e vimos as vendas crescerem”, afirma.

Para movimentar as vendas no fim do ano e no verão, a empresa também aposta em lançamentos. Entre eles está a coleção Rock Fellas, com óculos e relógios inspirados em Guns N’ Roses, Charlie Brown Jr. e Cazuza.