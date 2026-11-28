Comecei como médico radiologista em 1990, numa época em que um exame de tórax ainda era uma chapa, um filme revelado numa sala escura, pendurado num negatoscópio para ser lido contra a luz. Foi uma das primeiras especialidades da medicina a atravessar uma transformação digital de ponta a ponta. O filme, que a gente revelava como fazia com uma fotografia de família, virou arquivo digital, guardado e compartilhado em segundos. Vivi essa experiência como profissional que via o próprio instrumento de trabalho mudar de natureza e talvez por isso eu olhe para o momento que a gestão hospitalar atravessa agora sem o alarme que vejo em tanta gente. Eu já vi este filme, literalmente.

Numa visão de 10 ou 15 anos, o hospital vai continuar evoluindo como o centro de maior complexidade assistencial que temos, o lugar para onde vai quem mais precisa. O que é necessário mudar é a separação, hoje ainda delimitada, entre gestão clínica e gestão operacional. Essa fronteira vai se dissolver aos poucos, puxada pelas mesmas plataformas digitais que começaram a chegar à radiologia há mais de duas décadas.

O prontuário eletrônico, comum na maior parte dos hospitais brasileiros, funciona cada vez mais como uma espécie de sistema nervoso central, com um sistema de gestão integrado (ERP nativo) grudado nele. E isso é bom, porque a mesma informação registrada para cuidar de um paciente passa a servir também para administrar o hospital, sem que ninguém precise ficar transcrevendo dado de um sistema para outro.

Peguem o processo mais complicado que existe dentro de um hospital do ponto de vista administrativo, que é, sem favor algum, o ciclo de receita. Ele começa no agendamento, na verificação de que aquele plano de saúde cobre o procedimento previsto para aquela pessoa, e segue por um caminho longo até o que eu chamo, com um certo carinho, de “milagre do faturamento”, quando a instituição enfim recebe o que lhe é devido. Só que esse milagre depende de processos assistenciais estruturados lá atrás, porque um ciclo de receita digital só existe em cima de processos clínicos e administrativos que também já são digitais. Não é possível fazer bem a parte de trás sem ter arrumado a da frente.

O ciclo de receita brasileiro não é difícil porque o processo é complicado. Ele é complexo porque cada operadora de saúde tem o seu próprio padrão. O sistema bancário resolveu isso há muito tempo, todo mundo faz Pix, TED, transferência de custódia, dentro de um padrão único, reconhecido por qualquer banco e com muita facilidade. A saúde ainda não tem o seu Pix. Uma vez que ela tiver, e vamos chegar lá com a maturidade das plataformas digitais e da inteligência artificial, o benefício vai se espalhar pelo sistema inteiro, não só pelos hospitais.

Gosto de uma provocação que já ouvi de professores de gestão a respeito do icônico Tesla. Perguntam: o Tesla é o quê? A resposta óbvia seria afirmar que se trata de “um carro”. Mas a resposta mais abrangente e completa é que o Tesla deve ser definido como um software aplicado em cima de um carro. Um software que tem o potencial de dirigir sozinho.

Acho esse um bom paralelo para repensar o hospital de 2030. Ele continua sendo, na essência, o lugar de cuidar de gente. Mas cada vez mais ele vai carregar uma camada de inteligência artificial, algoritmos e automação capaz de medir produtividade com mais precisão, usar recursos de forma mais racional e faturar procedimentos com mais eficiência e em menos tempo.

Por isso evito o termo “hospital inteligente”, e prefiro o anglicismo “smart hospital”, porque ele não reivindica para a máquina uma palavra que acho que ainda pertence só a nós. “Inteligência”, para mim, continua sendo uma capacidade humana. O que a tecnologia traz são integrações, algoritmos, agentes que processam volume e repetição melhor do que qualquer time de gente exausta com a repetição, permitindo à instituição enxergar melhor a si mesma. Isso vale para o desfecho clínico e, na mesma medida, para o desfecho administrativo.

Toda vez que entro nesse tipo de conversa sobre o futuro gosto de fazer uma pergunta que considero mais importante do que qualquer previsão: nesse mundo em transformação, o que não muda? Para mim, há pelo menos duas respostas que considero sólidas o suficiente para valerem até 2030 e além.

A primeira é a relação de confiança entre paciente e médico. É uma necessidade humana básica: quanto maior o risco da decisão que a pessoa tem de tomar, maior a necessidade de confirmar essa confiança olho no olho. Nenhuma plataforma digital substitui essa percepção, porque o que está em jogo ali não é só informação, é um compromisso de “estamos juntos” na busca do melhor desfecho.

A segunda é que a ponderação final sobre o que é específico de cada caso vai continuar passando por um olhar humano. As plataformas digitais e os agentes de inteligência artificial vão gerar informação cada vez mais sofisticada, mas vão continuar esbarrando numa subjetividade que ainda não sabem decompor: os anseios, os desejos, as características pessoais que ficam nas entrelinhas de cada caso.

Gosto de pensar nisso a partir de um paralelo que também vem de outra área que acompanho de perto, a arte. Quando a fotografia se popularizou, na segunda metade do século XIX, a sociedade decretou o fim da pintura. Por que pintar, se uma máquina reproduz a realidade com perfeição? O que surgiu depois foi nada menos do que o Impressionismo, um movimento disruptivo de artistas que deixaram de perseguir a reprodução fiel da realidade e se debruçaram sobre a própria percepção, puderam se dedicar também à subjetividade. A fotografia não matou a pintura. A fotografia libertou a pintura para fazer o que só a pintura sabia fazer.

Considero a cirurgia robótica um outro bom exemplo para ilustrar como vejo a transformação em curso. A robótica melhora a performance do cirurgião, mas não substitui o profissional. E a telecirurgia amplia isso de forma exponencial. Um médico pode estar a 10 mil quilômetros do paciente, mas ele continua lá, responsável e no mesmo propósito. O resultado dessa combinação, mesmo a distância, tende a ser melhor do que sem ela.

Temos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz um projeto de telemedicina chamado TeleNordeste que também ilustra o que estou tentando descrever. Um médico de família de uma cidade do interior, apoiado por um especialista a distância, resolve mais de 90% dos casos numa única consulta. Pensem no tamanho disso: o médico da ponta vai aprendendo, em conta-gotas, a repetir aquela conduta sozinho da próxima vez.

Quem mais ganha é o paciente, que sai da consulta com um plano terapêutico definido, sem precisar de exames complementares que um generalista, por insegurança, talvez pedisse por excesso de cautela, e começa o tratamento antes. Começar antes significa devolver àquela pessoa o tempo de fazer o que ela quiser com a própria vida, cuidar da família, voltar ao trabalho, ao negócio próprio... Não observo aqui apenas um detalhe técnico. É o motivo pelo qual estou otimista.

Nesta visão positiva incluo o fato de que não me preocupa, portanto, a hipótese de falta de emprego com a aplicação da inteligência artificial ou outras tecnologias, já que o ser humano continuará sendo insubstituível nas ações que dependem do senso de avaliação de um humano. Me preocupa mais o que nós, profissionais de saúde, vamos fazer com o tempo livre que essa transformação tecnológica vai nos devolver.

Não me iludo e sei, porém, que essa visão otimista não é unânime. A saúde é um tema que a maioria das pessoas, inclusive parte dos profissionais, não domina inteiramente, e isso cria um ambiente fértil para o pânico crescer mais rápido do que a informação de qualidade.

Vi um exemplo disso durante a pandemia, quando soube que funcionários de hospitais brasileiros hesitaram em se vacinar, apesar de o benefício estar disponível com prioridade a quem estivesse na linha de frente e a descoberto. A saúde é sistêmica, do mesmo jeito que a economia é sistêmica, e a gente esquece disso quando trata uma decisão individual como se ela não afetasse mais ninguém.

É por isso que prefiro conduzir essa conversa com serenidade, sem imaginar ruptura e sem negar a transformação. Nenhuma tecnologia que eu conheço hoje decompõe a subjetividade de um caso complexo, e nenhuma substitui a confiança que nasce do encontro entre duas pessoas, uma cuidando, outra sendo cuidada.

O que a inteligência artificial promete, se bem aplicada, é a mesma coisa que a imagem digital me devolveu quando eu ainda lia chapa de tórax: menos tempo preso num processo que podia ser mais eficiente, mais tempo disponível para o que só um médico ou só uma enfermeira sabem fazer. Eu já vi esse filme. E, desta vez, tenho boas razões para acreditar que o final vai ser ainda melhor.