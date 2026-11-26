A saída das casas de apostas dos patrocínios esportivos no Brasil gerou uma reconfiguração no mercado publicitário do futebol. Bancos e cooperativas assumiram a liderança em tempo de exposição nas transmissões do Campeonato Brasileiro, enquanto o setor de apostas viu sua participação cair drasticamente. Grandes corporações de outros setores voltaram a investir, trazendo novos padrões de exigência comercial para o esporte.

A retirada das casas de apostas dos patrocínios esportivos provocou uma reconfiguração imediata no mercado publicitário do futebol brasileiro. Um levantamento da Spons, consultoria de patrocínios orientada por inteligência artificial do ecossistema Biosphera.ntwk, revela que a exposição das bets nas transmissões do Campeonato Brasileiro caiu de 41,87% para 0,55% após 5 de outubro, data limite estabelecida pela Medida Provisória do setor. Com o recuo, o segmento de serviços financeiros, bancos e cooperativas assumiu a liderança de tempo de tela, alcançando 20,76% de participação.

O estudo, realizado por meio da ferramenta V.A.R. das Marcas em parceria com a Mantis-AI, utiliza visão computacional para medir o Share of Brand Impact, indicador de exposição visual durante as partidas. Segundo a análise, o índice residual de 0,55% atribuído às apostas não indica continuidade de campanhas ativas, mas sim o reflexo das antigas camisas de clubes ainda vestidas pelos torcedores nas arquibancadas.

Na nova divisão do inventário comercial das transmissões, o setor financeiro cresceu 7,96 pontos percentuais e deixou para trás categorias como bebidas (15,70%), vestuário, moda e material esportivo (12,96%) e indústria farmacêutica e saúde (12,35%). A saída das plataformas de apostas corrigiu uma distorção de mercado que encarecia os ativos e afastava anunciantes históricos, como varejo, telecomunicações e montadoras, além de permitir a estreia de marcas que ainda não exploravam o esporte como plataforma de mídia.

Para Felipe Bratfisch, CEO da Spons, a velocidade dessa substituição comprova que havia uma demanda reprimida entre grandes corporações. “Durante o período de forte concentração das Bets, muitas propriedades comerciais do futebol chegaram a valores que dificultavam a entrada de empresas de outros segmentos. Essas marcas não deixaram de enxergar o potencial do esporte, mas passaram a encontrar menos oportunidades compatíveis com seus critérios de investimento. Com a reprecificação dos ativos, voltamos a observar uma disputa mais ampla, que inclui empresas tradicionais e anunciantes que ainda não tinham investido nesse território”, afirma.

A entrada de anunciantes tradicionais, no entanto, impõe um novo padrão de exigência comercial para clubes e detentores de direitos de transmissão. Diferentemente das operações de apostas, grandes corporações respondem a estruturas rígidas de governança e conselhos de administração, o que condiciona a assinatura de contratos à comprovação de retorno sobre o investimento (ROI) e à auditoria de entregas. Na avaliação da consultoria, a venda de pacotes genéricos de exposição perde força diante da necessidade de inteligência de dados para mensurar o valor real de cada propriedade na tela.