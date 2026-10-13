O Nobel de Economia e a política econômica brasileira

RESUMO ＋ O Nobel de Economia de 2026 foi concedido aos economistas norte-americanos Robert E. Hall e Michael Woodford pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica, segundo a Academia Real Sueca de Ciências. O artigo relaciona o neokeynesianismo a lições para o Brasil sobre política fiscal, juros e expectativas. A principal recomendação é coordenar contas públicas responsáveis com uma autoridade monetária crível.

O Prêmio Nobel de Economia de 2026 foi concedido aos norte-americanos Robert E. Hall, de Stanford, e Michael Woodford, de Columbia, “pelos fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica”, conforme o comunicado oficial da Academia Real Sueca de Ciências. Trata-se de mais do que uma homenagem acadêmica. Para o Brasil, esse arcabouço oferece lições práticas sobre multiplicadores fiscais, coordenação de políticas e instrumentos monetários.

Ao premiar modelos construídos a partir das decisões intertemporais de famílias e empresas e não apenas de relações estatísticas entre agregados, o comitê consagrou uma mudança no modo de pensar a política econômica. É conhecido como neokeynesianismo.

A visão mecânica, de cima para baixo (top-down), foi complementada e, em muitos aspectos, substituída por uma abordagem de baixo para cima (bottom-up), ancorada nas decisões prospectivas (forward-looking) dos agentes.

Da Teoria Geral de Keynes até os anos 1970, a macroeconomia dominante, em suas versões simplificadas aplicadas aos ciclos econômicos, tratava a economia como um painel de alavancas. Bastaria ajustar agregados fiscais e monetários para acelerar ou frear produto e emprego.

Os choques do petróleo e a estagflação expuseram os limites desse modelo. Estímulos convencionais passaram a gerar mais inflação, e não mais crescimento, porque os agentes não reagem passivamente ao governo: antecipam suas ações.

Hall e Woodford estão entre os principais construtores da resposta a esse impasse. No artigo seminal de 1978, Hall combinou a hipótese da renda permanente com expectativas racionais. Em termos práticos, as famílias respondem à renda esperada ao longo da vida, e não à renda do mês corrente.

Woodford, sobretudo em Interest and Prices (2003), deu forma à síntese neokeynesiana da política monetária. Nela, o instrumento central do banco central não é o controle de agregados monetários, mas a fixação da taxa de juros de curto prazo e a comunicação crível sobre a trajetória futura dessa taxa. A forward guidance ancora toda a curva de juros e vale tanto quanto a própria taxa corrente.

Conceitos hoje rotineiros nos bancos centrais ganharam fundamentação microeconômica com esse esforço: hiato do produto, taxa neutra de juros, rigidez de preços, regras do tipo Taylor e forward guidance. O Copom incorporou esse arcabouço e isso é meritório.

O Banco Central, porém, mantém um instrumento que as principais economias avançadas abandonaram ou reduziram a níveis residuais: os depósitos compulsórios. O estoque recolhido soma hoje R$ 734 bilhões (aproximadamente 5,4% do PIB). Além de anacrônico, o instrumento cria tensões com a estabilidade que pretende proteger.

O paradoxo aparece em duas frentes. A primeira é operacional. Uma reserva que o banco é legalmente obrigado a manter não pode ser usada livremente para honrar saques, dependendo das regras de cumprimento e liberação. Charles Goodhart ilustrou essa tensão com a parábola do táxi da estação: se uma regra municipal exige que sempre haja ao menos um táxi no ponto, nenhum passageiro pode tomar esse último táxi. Ele existe, mas não serve a ninguém.

A segunda frente é o custo. Quando a remuneração paga pelo BC fica abaixo do custo de captação, o recolhimento impõe um ônus à intermediação bancária, elevando o custo do crédito. Outro efeito colateral é empurrar crédito e liquidez para canais menos regulados como fundos e mercado de capitais. Trata-se de um risco de migração criado.

Uma das implicações menos intuitivas do neokeynesianismo é que não existe multiplicador fiscal automático. No modelo tradicional, cada real gasto pelo Estado elevaria a demanda em mais de um real. No mundo de Hall e Woodford, o gasto público passa antes pelo crivo das expectativas, e o multiplicador depende das circunstâncias e da resposta da política monetária.

Gastar mais pode fazer crescer menos quando o governo expande despesas sem financiamento crível num ambiente de fragilidade fiscal. A piora das contas eleva o prêmio de risco e inclina a curva de juros. O banco central é forçado a manter juros reais altos por mais tempo, e o crédito e o investimento privados recuam. É um efeito deslocamento (crowding out) via expectativas, que ocorre antes mesmo de o dinheiro ser desembolsado.

A conclusão não é “austeridade sempre”, mas sim: o efeito de qualquer medida fiscal depende da sua composição do estado das expectativas, do regime e da reação da política monetária.

A sustentabilidade fiscal também condiciona a eficácia da política monetária. A teoria fiscal do nível de preços para a qual Woodford contribuiu descreve regimes em que o nível de preços ajusta o valor real da dívida ao respaldo fiscal esperado. Esse mecanismo não deve ser confundido automaticamente com dominância fiscal, nem permite diagnosticar o Brasil apenas pelo nível do endividamento.

O inverso também vale, condicionalmente. Um ajuste fiscal crível e bem calibrado não é mera contração de demanda. Ele reduz o prêmio de risco, achata a curva longa e abre espaço para cortes sustentáveis de juros. Mas o dividendo não é automático: depende da composição do ajuste e da conjuntura.

Isso não autoriza receitas únicas. Olhar de baixo para cima significa justamente observar a situação concreta. A política econômica precisa se adaptar às circunstâncias, e não a dogmas.

Agentes prospectivos avaliam o regime econômico como um todo. E o regime brasileiro tem particularidades que condicionam a transmissão da política monetária. A dívida bruta do governo geral está em 82,9% do PIB. Já a dívida pública federal o estoque administrado pelo Tesouro tem prazo médio em torno de 4,1 anos e participação crescente de títulos pós-fixados: as LFTs somam cerca da metade do estoque federal, o maior patamar em duas décadas.

Essa composição tem duas implicações relevantes. A primeira é o canal de renda, quando os juros sobem, os detentores desses títulos em geral, faixas de renda mais alta, com menor propensão a consumir recebem mais, o que pode atenuar, sem anular, o efeito contracionista do aperto.

A segunda é aritmética, com juro real bem acima do crescimento, estabilizar a dívida exige superávits primários expressivos. Estimativas da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado apontam a necessidade de algo em torno de 2% a 2,4% do PIB ao ano um esforço dificílimo quando o comprometimento de renda das famílias está em níveis historicamente elevados e a inadimplência do sistema atinge recordes, com cerca de 9 milhões de empresas 84 milhões de cidadãos negativados na base da Serasa.

A prática contemporânea exige atenção às condições financeiras amplas. Exige também governança fiscal e regras orçamentárias previsíveis. Contingenciamentos pontuais e revisões recorrentes de metas impõem o custo contracionista do ajuste sem entregar o dividendo da credibilidade.

A mensagem central de Hall e Woodford é que uma economia não é um motor acionado de fora por manivelas estatais. Ela é o resultado dinâmico de milhões de pessoas tentando antecipar o amanhã. Calibrar os instrumentos exige olhar do Brasil para Brasília, e não de Brasília para o Brasil.

Num país de dívida indexada e juros sensíveis ao risco, coordenar contas públicas responsáveis com uma autoridade monetária crível não é escolha ideológica. É a condição necessária para transformar disciplina fiscal em crescimento duradouro.