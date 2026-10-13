Podpah fecha parceria com Endemol, criadora do BBB, para produzir realities

RESUMO ＋ O grupo de mídia digital Grupo Podpah fechou parceria inédita com a produtora Endemol Shine Brasil para desenvolver três projetos internacionais, que serão anunciados nos próximos meses e chegarão ao mercado em 2027. Entre eles está o reality de relacionamento Temptation Island, conhecido como Ilha da Tentação e já exibido no Brasil pelo SBT e Amazon Prime.

O Grupo Podpah, responsável pelo podcast homônimo e a gravadora Podpah Records, dentre outros formatos de conteúdo digital, fechou uma parceria inédita com a Endemol Shine Brasil. A produtora especializada é responsável por fenômenos da televisão e do streaming, operando e licenciando formatos como MasterChef Brasil, The Masked Singer, Canta Comigo e Casamento às Cegas. A empresa também produz o Big Brother Brasil (BBB) há an0s, por meio dos direitos pertencentes a sua operadora global, a Banijay.

A parceria terá início com três grandes projetos internacionais, que serão anunciados nos próximos meses e chegarão ao mercado em 2027. Entre eles está o reality de relacionamento, "Temptation Island", ou "Ilha da Tentação", exibidos no Brasil pelo SBT e Amazon Prime. O objetivo, segundo Nani Freitas, CEO da Endemol Shine Brasil, é "aproximar propriedades intelectuais consagradas mundialmente das dinâmicas de consumo das audiências digitais, expandindo seu potencial de alcance e engajamento na criação de comunidades". “Acreditamos que o futuro do entretenimento também passa pela combinação entre propriedades intelectuais e a força das comunidades digitais", diz. "Quando unimos a nossa expertise na criação e adaptação de formatos globais com a influência e a capacidade de engajamento e audiência do Grupo Podpah, estamos construindo uma nova geração de franquias de conteúdo, com potencial para gerar oportunidades consistentes para parceiros e marcas. Eu acredito muito que a força das duas marcas tem tudo para gerar grandes projetos e resultados de muito sucesso", afirma a executiva.

No ano passado, o Grupo Podpah investiu cerca de R$ 9 milhões de capital próprio (dos sócios Igão, Mítico e do CEO Victor Assis) em seu novo complexo de quase 7 mil m² na Vila Leopoldina, em São Paulo. Mais recentemente, também anunciaram o selo Podpah Records além e incluir outras linhas de negócios que vão de eventos a educação, passando por um time na Kings League Brasil. “Unir a nossa essência e presença multiplataforma à bagagem global da Endemol nos permite conectar o melhor de dois mundos: narrativas consagradas na TV com a agilidade, a linguagem e o engajamento genuíno do ambiente digital”, comenta Victor Assis, CEO do Grupo Podpah.