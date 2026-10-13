Podpah fecha parceria com Endemol, criadora do BBB, para produzir realities
Grupo responsável pelo podcast já trabalha na versão digital do reality de relacionamento, "Temptation Island", exibido no Brasil pelo SBT e Amazon Prime
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:00.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 07:14.
RESUMO ＋
O grupo de mídia digital Grupo Podpah fechou parceria inédita com a produtora Endemol Shine Brasil para desenvolver três projetos internacionais, que serão anunciados nos próximos meses e chegarão ao mercado em 2027. Entre eles está o reality de relacionamento Temptation Island, conhecido como Ilha da Tentação e já exibido no Brasil pelo SBT e Amazon Prime.
O Grupo Podpah, responsável pelo podcast homônimo e a gravadora Podpah Records, dentre outros formatos de conteúdo digital, fechou uma parceria inédita com a Endemol Shine Brasil. A produtora especializada é responsável por fenômenos da televisão e do streaming, operando e licenciando formatos como MasterChef Brasil, The Masked Singer, Canta Comigo e Casamento às Cegas. A empresa também produz o Big Brother Brasil (BBB) há an0s, por meio dos direitos pertencentes a sua operadora global, a Banijay.
A parceria terá início com três grandes projetos internacionais, que serão anunciados nos próximos meses e chegarão ao mercado em 2027. Entre eles está o reality de relacionamento, "Temptation Island", ou "Ilha da Tentação", exibidos no Brasil pelo SBT e Amazon Prime. O objetivo, segundo Nani Freitas, CEO da Endemol Shine Brasil, é "aproximar propriedades intelectuais consagradas mundialmente das dinâmicas de consumo das audiências digitais, expandindo seu potencial de alcance e engajamento na criação de comunidades". “Acreditamos que o futuro do entretenimento também passa pela combinação entre propriedades intelectuais e a força das comunidades digitais", diz. "Quando unimos a nossa expertise na criação e adaptação de formatos globais com a influência e a capacidade de engajamento e audiência do Grupo Podpah, estamos construindo uma nova geração de franquias de conteúdo, com potencial para gerar oportunidades consistentes para parceiros e marcas. Eu acredito muito que a força das duas marcas tem tudo para gerar grandes projetos e resultados de muito sucesso", afirma a executiva.
No ano passado, o Grupo Podpah investiu cerca de R$ 9 milhões de capital próprio (dos sócios Igão, Mítico e do CEO Victor Assis) em seu novo complexo de quase 7 mil m² na Vila Leopoldina, em São Paulo. Mais recentemente, também anunciaram o selo Podpah Records além e incluir outras linhas de negócios que vão de eventos a educação, passando por um time na Kings League Brasil. “Unir a nossa essência e presença multiplataforma à bagagem global da Endemol nos permite conectar o melhor de dois mundos: narrativas consagradas na TV com a agilidade, a linguagem e o engajamento genuíno do ambiente digital”, comenta Victor Assis, CEO do Grupo Podpah.
'Perguntas frequentes'
O que prevê a parceria entre o Grupo Podpah e a Endemol Shine Brasil? ＋
A parceria prevê o desenvolvimento de três grandes projetos internacionais. As produções serão anunciadas nos próximos meses e chegarão ao mercado em 2027.
Qual reality será produzido pela parceria? ＋
Temptation Island, também chamado de Ilha da Tentação, está entre os três projetos previstos. O reality de relacionamento já foi exibido no Brasil pelo SBT e pelo Amazon Prime.
Qual é o objetivo da parceria entre Podpah e Endemol? ＋
O objetivo é aproximar propriedades intelectuais reconhecidas mundialmente das formas de consumo das audiências digitais, segundo Nani Freitas, CEO da Endemol Shine Brasil. A executiva afirma que a combinação pode ampliar o alcance, o engajamento e a criação de comunidades.
Quais programas são produzidos ou licenciados pela Endemol Shine Brasil? ＋
A produtora Endemol Shine Brasil opera e licencia formatos como MasterChef Brasil, The Masked Singer, Canta Comigo e Casamento às Cegas. A empresa também produz o Big Brother Brasil por meio dos direitos de sua operadora global, a Banijay.
Quanto o Grupo Podpah investiu em seu novo complexo? ＋
O Grupo Podpah investiu cerca de R$ 9 milhões de capital próprio no complexo de quase 7 mil m² localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo. O aporte foi feito pelos sócios Igão e Mítico e pelo CEO Victor Assis.
Como o Grupo Podpah ampliou suas linhas de negócios? ＋
Além do podcast, o Grupo Podpah lançou o selo Podpah Records e passou a atuar em áreas como eventos, educação e esporte, com um time na Kings League Brasil. Victor Assis, CEO do Grupo Podpah, afirma que a parceria com a Endemol une narrativas da televisão à linguagem e ao alcance do ambiente digital.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.