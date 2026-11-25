A Braskem fechou acordo com credores para um plano de recuperação de cinco anos que evita a venda de ativos. O acordo inclui conversão de dívida em ações e capitalização para dar tempo à empresa para mudanças operacionais e financeiras.

A Braskem calcula que precisará de quatro a cinco anos para concluir seu processo de recuperação e voltar a caminhar pelas próprias pernas. O acordo de princípios firmado com os credores foi desenhado para retirar a pressão financeira imediata e dar tempo para a petroquímica executar mudanças operacionais, comerciais e logísticas, apurou o EXAME Insight. A avaliação dos envolvidos nas negociações é que a capitalização prevista será suficiente para sustentar a companhia mesmo em um cenário conservador para os preços e as margens da indústria petroquímica. Nas condições atuais, o plano não prevê a venda de ativos.

O entendimento inclui uma oferta de ações de US$ 2,25 bilhões, com garantia de subscrição de US$ 1,3 bilhão pelos principais acionistas ou por terceiros, e a possibilidade de conversão de até US$ 3,6 bilhões em dívida pelos credores. Ao longo das discussões, nos últimos meses, as propostas de capitalização, somando dinheiro novo e conversão de créditos, oscilaram entre US$ 4 bilhões e US$ 5,5 bilhões.

O acordo ainda precisa ser traduzido em documentos definitivos. A Braskem pediu à Justiça uma extensão de 20 dias úteis para concluir essa etapa, depois do vencimento, na segunda-feira, 23, do prazo original de 90 dias para apresentar a atualização de seu plano de recuperação extrajudicial. Não se trata de reabrir os principais termos econômicos. Acionistas e credores já estão alinhados sobre a estrutura central. O período adicional será usado para formalizar garantias, instrumentos de capitalização e outros aspectos jurídicos de um pacote que envolve diferentes grupos de investidores e instituições financeiras.

O encontro entre as partes

A negociação foi marcada por divergências sobre quanto dinheiro deveria entrar na Braskem, em que momento e qual parcela da dívida seria convertida em ações. Em determinado momento, acionistas e credores discutiram um modelo em que os aportes seriam realizados em parcelas. Uma parte do dinheiro entraria imediatamente e outra ficaria para mais adiante. A Braskem também teria um período de carência para preservar caixa.

Ao longo das conversas, prevaleceu a percepção de que a companhia precisava de uma capitalização mais concentrada no início da reestruturação. Os credores, por sua vez, aceitaram transformar uma parcela maior dos títulos em participação acionária. “Todas as reestruturações são um encontro de situações”, diz uma pessoa a par das discussões. “As partes precisaram se ajustar.”

Os detentores da dívida poderão escolher entre diferentes alternativas. Uma delas prevê a conversão de créditos em ações. Outra envolve um desconto de 30%, com a troca do saldo por uma nova dívida garantida. Para aqueles que não fizerem uma escolha, está prevista a emissão de títulos com vencimento em 2060 e juros de 1% ao ano.

A expectativa entre os envolvidos é de que uma parcela relevante dos fundos estrangeiros que compraram títulos da Braskem opte pela conversão em ações. Esses investidores, no entanto, não deverão assumir a gestão cotidiana da empresa. O desenho foi construído para manter a IG4 e a Petrobras à frente do bloco de controle, embora a participação final de cada acionista ainda dependa da subscrição de novas ações e do volume de dívida convertido pelos credores.

A leitura feita durante as negociações foi que a combinação entre as duas acionistas oferece uma estrutura mais adequada para executar o turnaround. A IG4 tem experiência em reestruturações e gestão de ativos complexos, enquanto a Petrobras conhece a operação petroquímica e sua cadeia de suprimentos. O receio dos credores era que uma mudança abrupta no comando interrompesse o plano de recuperação. Por isso, aceitaram um modelo no qual poderão se tornar acionistas e ampliar a influência sobre determinadas decisões, sem substituir os controladores na condução da companhia.

Petrobras não quer assumir sozinha

A manutenção de um sócio privado ao lado da Petrobras também atende ao interesse da estatal. A companhia não pretende assumir isoladamente o controle da Braskem, o que poderia obrigá-la a consolidar a petroquímica em sua estrutura e aumentar a percepção de uma reestatização. O formato definitivo da participação de cada grupo ainda será ajustado nos documentos que estão em preparação. O acordo prevê que os credores possam ganhar uma participação relevante por meio da conversão, mas busca preservar o comando compartilhado entre a Petrobras e o fundo Shine, gerido pela IG4.

A estrutura também dará aos credores mais proteção sobre o caixa e os ativos da Braskem. As partes ainda discutem quais bens serão oferecidos em garantia. A definição deverá constar do pacote final, previsto para ser concluído em até 20 dias úteis. O plano terá ainda um mecanismo de cash sweep. O caixa que exceder o piso estabelecido, de US$ 1,5 bilhão, será direcionado ao pagamento da dívida. A lógica é que, antes da destinação dos recursos aos credores, a companhia tenha preservado o volume necessário para financiar a operação e executar as mudanças previstas no turnaround.

O risco para a Petrobras

Embora alivie a situação financeira da Braskem, o acordo ainda não permite concluir que a operação será um bom negócio para a Petrobras. A avaliação de uma pessoa que acompanhou as discussões sobre o futuro da petroquímica é que a solução tem caráter defensivo: evita uma alternativa potencialmente mais onerosa, mas não esclarece quanto do benefício gerado pela redução da dívida será capturado pela estatal.

A principal dúvida está na divisão do esforço entre os controladores. Os termos divulgados preveem a garantia de subscrição de US$ 1,3 bilhão pelos principais acionistas ou por terceiros, mas não individualizam um aporte novo da IG4. Segundo interlocutores, a estatal corre um risco relevante sem que estejam claras a remuneração, as garantias e as proteções que receberá pelo dinheiro colocado na companhia.

A leitura é que a demora para definir o futuro da Braskem reduziu as alternativas disponíveis. Desde 2018, a participação da Novonor esteve em negociação com a americana LyondellBasell, a estatal de Abu Dhabi Adnoc, inicialmente em conjunto com o fundo Apollo, a Unipar e a J&F. As conversas mais avançadas não resultaram em negócio. Uma solução com um parceiro industrial poderia ter sido fechada quando havia mais espaço financeiro. Agora, a capitalização ocorre sob pressão imediata dos credores.

A possibilidade de a Petrobras comprar a participação da Novonor e buscar posteriormente um novo sócio chegou a ser considerada no passado. A alternativa não significaria necessariamente uma estatização permanente da Braskem, mas uma intervenção societária transitória para preservar a empresa e construir outra composição acionária.

Seis anos de ciclo ruim

A reestruturação ocorre depois de um período excepcionalmente longo de baixa na indústria petroquímica. Esses ciclos costumavam durar de três a quatro anos, mas o atual já se estende por cerca de seis, pressionado sobretudo pelo aumento da capacidade de produção na China e no Oriente Médio.

Na tentativa de reduzir sua dependência externa, empresas chinesas ampliaram a oferta de resinas plásticas em um ritmo acima dos padrões históricos do setor. O excesso de produtos no mercado derrubou preços e comprimiu as margens por mais tempo que o previsto.

O conflito no Irã trouxe um alívio temporário no segundo trimestre. Parte dos produtores do Oriente Médio foi afetada, enquanto a China, dependente da região para importar petróleo, reduziu o ritmo de suas fábricas. O efeito, porém, perdeu força nos meses seguintes. Entre o segundo e o terceiro trimestres, o preço internacional de referência das resinas caiu 23%. No polietileno usado como parâmetro para o mercado brasileiro, a redução chegou a 31%, enquanto o spread médio das resinas recuou 43%, para US$ 372 por tonelada.

As projeções usadas pela Braskem indicam alguma melhora, mas com margens ainda abaixo da média dos últimos dez anos em 2027. Não há consenso sobre a velocidade ou a intensidade da recuperação. Por isso, o plano considera um cenário conservador para os próximos cinco anos.

Mesmo nessas condições, a avaliação é que a companhia terá liquidez para executar o acordo e melhorar seus resultados. Com o alívio sobre uma dívida de cerca de US$ 11 bilhões, a Braskem pretende concentrar esforços em eficiência operacional, logística, estratégia comercial e questões regulatórias.