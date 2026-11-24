A Braskem está na reta final de um projeto de quatro anos para reforçar a segurança digital de 59 instalações em oito países, entre unidades industriais, escritórios e terminais. Desenvolvida em parceria com a NetSecurity, a iniciativa envolveu mais de 100 profissionais e separou ambientes da rede para limitar a propagação de uma eventual invasão. O desafio era fazer as mudanças sem interromper fábricas que operam 24 horas por dia.

A etapa final do projeto coincide com um avanço nas negociações para reestruturar a dívida da petroquímica. A Braskem chegou nesta segunda-feira, 23, a um acordo com credores para avançar com o plano de recuperação extrajudicial. O desenho prevê uma capitalização de até US$ 4,9 bilhões, com aporte de US$ 1,3 bilhão da Petrobras e conversão de até US$ 3,6 bilhões em dívida em ações. A companhia entrou com o pedido de recuperação extrajudicial em agosto, em meio a uma dívida de quase US$ 11 bilhões.

Na operação industrial, a segmentação busca reduzir o impacto de um incidente digital. A ideia é limitar a comunicação entre sistemas, de modo que uma invasão em um ponto da rede tenha menos chance de alcançar outras áreas da empresa. “Precisávamos segmentar 59 localidades da Braskem causando o mínimo de impacto possível para o negócio. Com planejamento e toda a preparação, conseguimos realizar as adequações de forma controlada e fomos ganhando confiança ao longo do projeto”, afirma Julio Concilio, líder global de segurança da informação na Braskem.

A companhia concluiu a implantação em 22 localidades em 2024, ante uma meta de oito, e em outras 20 em 2025. Segundo a IBM, o custo médio global de uma violação de dados cresceu 12% em um ano, para cerca de US$ 5 milhões. Em levantamento da Cisco, 79% dos profissionais consultados tratavam a segmentação como prioridade, ante 33% que haviam concluído a implementação. “Projetos dessa dimensão exigem não apenas conhecimento técnico, mas uma atuação muito próxima do cliente e capacidade de adaptar a execução em ambientes com diferentes níveis de complexidade”, afirma Carlos Gajardoni, CEO e cofundador da NetSecurity.

Segundo as empresas, os testes feitos após a implantação indicaram que as falhas críticas que permitiam a propagação de uma invasão entre sistemas foram corrigidas. A Braskem passou a gerir o modelo internamente e adotou auditorias contínuas para revisar acessos temporários e permissões excessivas.