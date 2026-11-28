IA em 2026: todo mundo usa, quase ninguém mede
ARTIGO: As pesquisas do ano mostram que a inteligência artificial já escalou nas empresas. O que ainda não escalou foi o resultado no balanço. A diferença entre uma coisa e outra tem pouco a ver com tecnologia
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:08.
A matéria analisa o cenário global e brasileiro da adoção de Inteligência Artificial nas empresas até 2026, destacando o crescimento do uso prático da IA versus a dificuldade em medir seu impacto financeiro real nas organizações.
Passei as últimas semanas revisando o material das minhas aulas de inteligência artificial para executivos. É um exercício que recomendo a qualquer gestor: colocar lado a lado as principais pesquisas do ano e ver o que elas dizem em conjunto. O retrato de 2026 é mais interessante, e mais incômodo, do que o entusiasmo do mercado sugere.
A pesquisa global da McKinsey, publicada em agosto com 1.719 executivos de 97 países, mostra que 89% das empresas já usam IA em pelo menos uma função de negócio. Mais importante, 44% dizem usá-la de forma disseminada na organização. Um ano antes eram 38%. A fase do piloto eterno está ficando para trás, sobretudo nas grandes companhias.
Os agentes de IA, sistemas que planejam e executam tarefas em vez de apenas responder perguntas, também saíram do laboratório. Uma em cada cinco empresas já os utiliza em escala. Entre as que faturam mais de 1 bilhão de dólares, são 40%.
O paradoxo está no balanço
Aqui começa a parte incômoda. Oito em cada dez profissionais afirmam que a IA melhorou sua produtividade. Metade diz que toma decisões melhores. Quando a pergunta sobe do indivíduo para a empresa, o número despenca: apenas 37% das organizações atribuem algum impacto no EBIT à inteligência artificial. É exatamente o mesmo percentual de 2025.
Em outras palavras, a adoção cresceu, a produtividade individual cresceu, e o resultado ficou parado. Só 6% das empresas, as que a McKinsey chama de high performers, conseguem atribuir à IA pelo menos 5% do seu EBIT.
Outras fontes confirmam o quadro. Em outubro, a Gartner ouviu 203 CEOs e 44% admitiram não conseguir demonstrar o retorno financeiro da IA aos seus stakeholders. No mesmo mês, a IDC apontou que 69% das empresas enxergam uma lacuna relevante entre o que gastam e o que conseguem medir de volta. Apenas 15% alcançaram retorno acima de 100%.
O Brasil é mais otimista do que maduro
Por aqui, o contraste é ainda maior. Segundo a Bain, 95% das empresas brasileiras já usam IA e 98% pretendem ampliar o orçamento no próximo ciclo. A KPMG mostra que 84% dos executivos brasileiros dizem que a tecnologia já entrega valor significativo, contra 76% na média mundial.
Agora o outro lado. O Raio-X da IA no Brasil, feito com 150 CIOs, revela que 45% das empresas não atendem a nenhum dos sete critérios de maturidade avaliados. Só 11% têm governança de IA estruturada. E apenas 6% controlam custo e retorno da tecnologia.
Leia de novo os dois parágrafos. Quase todos dizem que a IA gera valor. Quase ninguém consegue medir quanto ela custa e quanto devolve. Percepção de valor sem medição é um risco de gestão.
A conta chegou
Enquanto isso, a fatura cresce. Os quatro maiores provedores de nuvem do mundo preveem investir mais de 700 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só em 2026. Do lado de quem usa, a McKinsey registra que 20% das empresas já limitam a utilização por causa do custo operacional, incluindo o consumo de tokens. A KPMG vai além: 41% adiaram ou reduziram iniciativas com agentes porque o custo superou o benefício.
Não por acaso, a IDC mostra que o CFO já participa de 61% das decisões de financiamento de projetos de IA. E a própria área financeira vive o paradoxo na pele. Segundo a Gartner, 84% das áreas de finanças usam ou planejam usar IA, mas só 7% relatam impacto alto. Na pesquisa da Deloitte, apenas 17% dos líderes financeiros dizem ver valor claro e mensurável.
O que os 6% fazem de diferente
A resposta mais útil das pesquisas está no comportamento da minoria que captura resultado. Entre os high performers, 73% redesenham seus processos de forma fundamental. Entre as demais empresas, são 25%. Eles também medem o impacto financeiro, escalam agentes com governança e têm a alta liderança visivelmente comprometida com o tema.
A lição é direta. Quando uma pessoa faz em uma hora o que antes levava três, o ganho só chega ao resultado se o processo em volta dela mudar. Caso contrário, a produtividade se dilui em filas, aprovações e rotinas desenhadas para outro tempo. Ferramenta se compra. Redesenho de processo se lidera.
Antes de aprovar o próximo orçamento
Vale um alerta sobre os agentes. O ciclo de expectativas da Gartner para IA agêntica, publicado em abril, mostra que nenhuma dessas tecnologias passou ainda do pico de entusiasmo. O vale da desilusão vem aí, como veio para todas as ondas anteriores. Quem tiver governança, segurança e controle de custos atravessa. Quem tiver só entusiasmo vai rever o orçamento.
Por isso, deixo três perguntas para qualquer líder levar à próxima reunião sobre o tema. Qual processo vamos redesenhar, e não apenas acelerar? Qual indicador financeiro vai provar o impacto, definido antes do piloto começar? E quem responde pelo que o agente faz?
Adotar IA ficou fácil. Em 2026, o que separa os 6% dos outros 94% é a disposição de transformar o negócio em torno dela.
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Como Chief Information Technology Officer da EXAME, lidero iniciativas de transformação digital, apoiado por mais de vinte anos de experiência na promoção da inovação, no desenvolvimento de plataformas digitais premiadas e na formação de equipes multidisciplinares de alta performance. Meu trabalho é focado na implementação de metodologias ágeis e na adoção de arquiteturas de microsserviços para gerar resultados de impacto, sempre alinhando as estratégias de tecnologia aos objetivos do negócio. Em paralelo, atuo há mais de dez anos como conselheiro de tecnologia, apoiando o alinhamento estratégico de soluções de Recursos Humanos às constantes mudanças e demandas do mercado. Ao conectar uma sólida experiência técnica às necessidades do negócio, contribuo para ampliar a escalabilidade, impulsionar a inovação e apoiar organizações na construção de um crescimento sustentável, especialmente na transformação da interseção entre educação e tecnologia.