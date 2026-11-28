A matéria analisa o cenário global e brasileiro da adoção de Inteligência Artificial nas empresas até 2026, destacando o crescimento do uso prático da IA versus a dificuldade em medir seu impacto financeiro real nas organizações.

Passei as últimas semanas revisando o material das minhas aulas de inteligência artificial para executivos. É um exercício que recomendo a qualquer gestor: colocar lado a lado as principais pesquisas do ano e ver o que elas dizem em conjunto. O retrato de 2026 é mais interessante, e mais incômodo, do que o entusiasmo do mercado sugere.

A pesquisa global da McKinsey, publicada em agosto com 1.719 executivos de 97 países, mostra que 89% das empresas já usam IA em pelo menos uma função de negócio. Mais importante, 44% dizem usá-la de forma disseminada na organização. Um ano antes eram 38%. A fase do piloto eterno está ficando para trás, sobretudo nas grandes companhias.

Os agentes de IA, sistemas que planejam e executam tarefas em vez de apenas responder perguntas, também saíram do laboratório. Uma em cada cinco empresas já os utiliza em escala. Entre as que faturam mais de 1 bilhão de dólares, são 40%.

O paradoxo está no balanço

Aqui começa a parte incômoda. Oito em cada dez profissionais afirmam que a IA melhorou sua produtividade. Metade diz que toma decisões melhores. Quando a pergunta sobe do indivíduo para a empresa, o número despenca: apenas 37% das organizações atribuem algum impacto no EBIT à inteligência artificial. É exatamente o mesmo percentual de 2025.

Em outras palavras, a adoção cresceu, a produtividade individual cresceu, e o resultado ficou parado. Só 6% das empresas, as que a McKinsey chama de high performers, conseguem atribuir à IA pelo menos 5% do seu EBIT.

Outras fontes confirmam o quadro. Em outubro, a Gartner ouviu 203 CEOs e 44% admitiram não conseguir demonstrar o retorno financeiro da IA aos seus stakeholders. No mesmo mês, a IDC apontou que 69% das empresas enxergam uma lacuna relevante entre o que gastam e o que conseguem medir de volta. Apenas 15% alcançaram retorno acima de 100%.

O Brasil é mais otimista do que maduro

Por aqui, o contraste é ainda maior. Segundo a Bain, 95% das empresas brasileiras já usam IA e 98% pretendem ampliar o orçamento no próximo ciclo. A KPMG mostra que 84% dos executivos brasileiros dizem que a tecnologia já entrega valor significativo, contra 76% na média mundial.

Agora o outro lado. O Raio-X da IA no Brasil, feito com 150 CIOs, revela que 45% das empresas não atendem a nenhum dos sete critérios de maturidade avaliados. Só 11% têm governança de IA estruturada. E apenas 6% controlam custo e retorno da tecnologia.

Leia de novo os dois parágrafos. Quase todos dizem que a IA gera valor. Quase ninguém consegue medir quanto ela custa e quanto devolve. Percepção de valor sem medição é um risco de gestão.

A conta chegou

Enquanto isso, a fatura cresce. Os quatro maiores provedores de nuvem do mundo preveem investir mais de 700 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só em 2026. Do lado de quem usa, a McKinsey registra que 20% das empresas já limitam a utilização por causa do custo operacional, incluindo o consumo de tokens. A KPMG vai além: 41% adiaram ou reduziram iniciativas com agentes porque o custo superou o benefício.

Não por acaso, a IDC mostra que o CFO já participa de 61% das decisões de financiamento de projetos de IA. E a própria área financeira vive o paradoxo na pele. Segundo a Gartner, 84% das áreas de finanças usam ou planejam usar IA, mas só 7% relatam impacto alto. Na pesquisa da Deloitte, apenas 17% dos líderes financeiros dizem ver valor claro e mensurável.

O que os 6% fazem de diferente

A resposta mais útil das pesquisas está no comportamento da minoria que captura resultado. Entre os high performers, 73% redesenham seus processos de forma fundamental. Entre as demais empresas, são 25%. Eles também medem o impacto financeiro, escalam agentes com governança e têm a alta liderança visivelmente comprometida com o tema.

A lição é direta. Quando uma pessoa faz em uma hora o que antes levava três, o ganho só chega ao resultado se o processo em volta dela mudar. Caso contrário, a produtividade se dilui em filas, aprovações e rotinas desenhadas para outro tempo. Ferramenta se compra. Redesenho de processo se lidera.

Antes de aprovar o próximo orçamento

Vale um alerta sobre os agentes. O ciclo de expectativas da Gartner para IA agêntica, publicado em abril, mostra que nenhuma dessas tecnologias passou ainda do pico de entusiasmo. O vale da desilusão vem aí, como veio para todas as ondas anteriores. Quem tiver governança, segurança e controle de custos atravessa. Quem tiver só entusiasmo vai rever o orçamento.

Por isso, deixo três perguntas para qualquer líder levar à próxima reunião sobre o tema. Qual processo vamos redesenhar, e não apenas acelerar? Qual indicador financeiro vai provar o impacto, definido antes do piloto começar? E quem responde pelo que o agente faz?

Adotar IA ficou fácil. Em 2026, o que separa os 6% dos outros 94% é a disposição de transformar o negócio em torno dela.