Prestes a deixar o cargo, CEO da Adobe reforça compromisso com IA sustentável

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Shantanu Narayen encerra sua trajetória de quase duas décadas como CEO da Adobe em dezembro de 2026, deixando um legado de transformação digital marcado pela bem-sucedida transição para o modelo de assinaturas em nuvem e uma forte valorização histórica das ações. Durante o Adobe MAX, em Miami, Narayen e seu sucessor, Anil Chakravarthy, dividiram o palco para destacar a importância da sustentabilidade da inteligência artificial generativa e a consolidação do ecossistema Firefly diante de um cenário de crescente concorrência e novos desafios de mercado.

MIAMI - CEO da Adobe desde 2007, o indiano Shantanu Narayen, que deixa o cargo em dezembro deste ano, ficou conhecido por reinventar completamente o modelo de negócios da companhia. Sob a liderança de Shantanu, as ações da Adobe saltaram de cerca de US$ 41, em 2007, para um pico histórico próximo a US$ 700 em 2021. Esse salto foi impulsionado pela migração bem-sucedida do modelo tradicional para assinaturas em nuvem.

No entanto, em março deste ano, o ceticismo de investidores sobre IA e a manutenção da liderança no mercado de software, Shantanu teve de lidar com queda de 23% das ações no acumulado de 2026.

O próximo presidente da Adobe, Anil Chakravarthy, precisará lidar com a concorrência agressiva de inteligência artificial generativa para consolidar e proteger o ecossistema Firefly. Também será fundamental para liderar a transição tecnológica rumo a agentes autônomos de IA que otimizem fluxos complexos de trabalho corporativo.

Sob essa perspectiva, ambos dividiram o palco do Adobe MAX, em Miami, nesta terça-feira, (10). No discurso, um tema predominante: a sustentabilidade no uso da IA generativa e a importância do ecossistema criativo para a empresa. "Esta missão é profundamente pessoal para mim. Em minha transição após 29 anos na Adobe, percebo como em cada emprego tenho sido atraído para a busca de criatividade. Meu primeiro emprego foi em um jornal, onde aprendi o poder da palavra escrita", disse Shantanu.

Ainda segundo o executivo, nunca houve tanto motivo para celebrar a comunidade criativa. "Estou realmente animado sobre Anil liderando o novo capítulo da Adobe, eu sei que ele vai defender nossos produtos e a comunidade com paixão.'' Anil Chakravarthy, destacou que, entre os novos desafios da empresa para o futuro esta a diversidade de clientes e perfis usando as ferramentas.

"Agora, nossas ferramentas criativas são usadas por uma ampla gama de clientes, desde indivíduos a pequenos negócios, até as maiores empresas do mundo. E para empresas, nossa solução é a Adobe GenStudio, a generative creativity platform, habilitando tanto marketing quanto equipes criativas a planejar, criar, entregar e otimizar conteúdo.", disse Anil.

'Perguntas frequentes'

Quais são os principais marcos da gestão de Shantanu Narayen à frente da Adobe desde 2007? ＋ Shantanu Narayen assumiu como CEO em 2007 e ficou mundialmente conhecido por liderar a reinvenção completa do modelo de negócios da companhia. Sob sua gestão, a Adobe migrou com sucesso do formato tradicional de venda de software empacotado para o modelo de assinaturas em nuvem.

Quais serão os maiores desafios estratégicos e tecnológicos para Anil Chakravarthy como novo CEO da Adobe? ＋ O sucessor Anil Chakravarthy assume o cargo em dezembro de 2026 com a missão de navegar por um cenário de intensa concorrência em inteligência artificial generativa e de lidar com a recente pressão dos investidores, refletida na queda de 23% das ações acumulada no ano.