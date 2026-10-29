Em disputa com ChatGPT, Google abre nova frente de publicidade com anúncios em IA no Brasil
Expansão do 'Modo IA' está prevista para o quarto trimestre e ocorre enquanto a OpenAI estrutura sua operação de publicidade no país
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:07.
RESUMO ＋
A empresa de tecnologia Google anunciou nesta quarta-feira, 28, que levará anúncios no Modo IA ao Brasil no quarto trimestre de 2026, após a receita publicitária crescer 11% no terceiro trimestre, para US$ 82 bilhões. Segundo Shashi Thakur, vice-presidente do Google, as buscas no Modo IA são, em média, três vezes mais longas que as tradicionais.
As receitas publicitárias do Google cresceram 11% no terceiro trimestre de 2026, chegando a US$ 82 bilhões, de acordo com resultados divulgados nesta quarta-feira, 28. O uso de IA generativa associada a anúncios e inovações relacionadas, como o Modo IA nas interfaces de busca, têm sido fundamentais para ampliar a presença de marcas dentro do ecossistema. Assim que os resultados foram divulgados, a empresa anunciou uma expansão que envolve o Brasil.
De acordo com Shashi Thakur, VP de Anúncios de Busca e Experiências do Google, os anúncios no Modo IA chegarão a novos países a partir dos próximos meses. "No Modo IA, as buscas são, em média, três vezes mais longas do que as pesquisas tradicionais. A IA nos ajuda a entender melhor o que as pessoas estão procurando, permitindo conectá-las às empresas e marcas".
Depois dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Índia, Quênia, Malásia, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Cingapura já estão habilitados para o recurso. "No quarto trimestre de 2026, planejamos expandir para outros locais, incluindo Brasil, México e Reino Unido", explica o executivo.
O Brasil está entre os principais mercados em receita publicitária do Google. O uso de IA em ferramentas de IA generativa vêm atraindo novos players para a disputa do dinheiro de marketing. Recentemente, a OpenAI lançou sua estratégia de publicidade dentro do ecossistema do ChatGPT e vem estruturando, no Brasil, equipe, escritório e estratégia dedicada para a vertical de negócios.
'Perguntas frequentes'
Quando os anúncios no Modo IA do Google chegarão ao Brasil? ＋
O Google planeja levar os anúncios no Modo IA ao Brasil no quarto trimestre de 2026, segundo Shashi Thakur, vice-presidente de Anúncios de Busca e Experiências do Google. México e Reino Unido também estão previstos na expansão.
Quanto cresceu a receita publicitária do Google no terceiro trimestre de 2026? ＋
A receita publicitária do Google cresceu 11% no terceiro trimestre de 2026 e chegou a US$ 82 bilhões, de acordo com os resultados divulgados nesta quarta-feira, 28.
Como o Modo IA pode ajudar o Google a exibir anúncios? ＋
O Modo IA ajuda o Google a compreender melhor o que os usuários procuram e a conectá-los a empresas e marcas, afirma Shashi Thakur. Segundo o executivo, as buscas nesse recurso são, em média, três vezes mais longas que as pesquisas tradicionais.
Em quais países os anúncios no Modo IA já estão disponíveis? ＋
Além dos Estados Unidos, o recurso já está habilitado na Austrália, Canadá, Índia, Quênia, Malásia, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Cingapura.
Como a OpenAI pretende disputar o mercado publicitário no Brasil? ＋
A OpenAI lançou uma estratégia de publicidade dentro do ecossistema do ChatGPT. No Brasil, a empresa estrutura equipe, escritório e uma estratégia dedicada à vertical de negócios.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.