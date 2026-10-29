Em disputa com ChatGPT, Google abre nova frente de publicidade com anúncios em IA no Brasil

RESUMO ＋ A empresa de tecnologia Google anunciou nesta quarta-feira, 28, que levará anúncios no Modo IA ao Brasil no quarto trimestre de 2026, após a receita publicitária crescer 11% no terceiro trimestre, para US$ 82 bilhões. Segundo Shashi Thakur, vice-presidente do Google, as buscas no Modo IA são, em média, três vezes mais longas que as tradicionais.

As receitas publicitárias do Google cresceram 11% no terceiro trimestre de 2026, chegando a US$ 82 bilhões, de acordo com resultados divulgados nesta quarta-feira, 28. O uso de IA generativa associada a anúncios e inovações relacionadas, como o Modo IA nas interfaces de busca, têm sido fundamentais para ampliar a presença de marcas dentro do ecossistema. Assim que os resultados foram divulgados, a empresa anunciou uma expansão que envolve o Brasil.

De acordo com Shashi Thakur, VP de Anúncios de Busca e Experiências do Google, os anúncios no Modo IA chegarão a novos países a partir dos próximos meses. "No Modo IA, as buscas são, em média, três vezes mais longas do que as pesquisas tradicionais. A IA nos ajuda a entender melhor o que as pessoas estão procurando, permitindo conectá-las às empresas e marcas".

Depois dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Índia, Quênia, Malásia, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Cingapura já estão habilitados para o recurso. "No quarto trimestre de 2026, planejamos expandir para outros locais, incluindo Brasil, México e Reino Unido", explica o executivo.

O Brasil está entre os principais mercados em receita publicitária do Google. O uso de IA em ferramentas de IA generativa vêm atraindo novos players para a disputa do dinheiro de marketing. Recentemente, a OpenAI lançou sua estratégia de publicidade dentro do ecossistema do ChatGPT e vem estruturando, no Brasil, equipe, escritório e estratégia dedicada para a vertical de negócios.