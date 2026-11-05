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O plano ultra-premium da Motorola para fazer frente à Apple e à Samsung

Em entrevista exclusiva à EXAME, Rodrigo Vidigal, Presidente da Motorola Brasil, detalha a estratégia de negócios por trás do lançamento da linha Signature

Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola Brasil: "o consumidor premium não compra apenas tecnologia, pois esse é apenas o ponto de partida"
Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola Brasil: "o consumidor premium não compra apenas tecnologia, pois esse é apenas o ponto de partida"
Luiz Gustavo Pacete

Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:00.

RESUMO ＋

Com uma trajetória de cinco anos focada na reconquista do segmento ultra-premium, a Motorola coroa seu projeto com o lançamento do Signature 27, unindo parcerias de peso com grifes como Bang & Olufsen, Sony Lytia e Pantone, além de prometer até sete anos de atualizações e suporte prolongado de software para consolidar uma experiência duradoura e sofisticada no mercado brasileiro.

Há onze meses, a Motorola traçou uma estratégia de reconquista do mercado ultra-premium com a chegada da linha Signature. Internamente chamada de Lifestyle-Tech, a iniciativa combina tecnologia de ponta, acabamentos sofisticados e parcerias exclusivas. O projeto começou com alianças com a Pantone, além de edições limitadas com Swarovski e a FIFA para a Copa do Mundo.

Posteriormente, a linha expandiu com a Bose e, no ápice desse esforço, culminou na parceria com a marca de áudio Bang & Olufsen para o Motorola Signature 27, lançado nesta quinta-feira, (5).

"A chegada do Motorola Signature 27 não é simplesmente um novo produto. É uma declaração de até onde a Motorola pode chegar quando reúne sua melhor engenharia, design, materiais, fotografia, inteligência artificial e parcerias estratégicas em uma experiência realmente única", aponta Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

EXAME: O consumidor de smartphones de altíssimo padrão busca hoje muito mais do que especificações técnicas. Como a Motorola mapeou esse novo comportamento de compra no Brasil para moldar a proposta da linha Signature?

Rodrigo Vidigal: Nossa leitura é que o consumidor premium não compra apenas tecnologia, pois esse é apenas o ponto de partida. O consumidor deseja produtos que ofereçam a melhor experiência de uso em todas as situações, sem abrir mão do estilo, do design, do acabamento e da resistência. Foi a partir dessa perspectiva que desenvolvemos a nova franquia Motorola Signature. Em uma categoria na qual muitos smartphones parecem cada vez mais parecidos, buscamos criar uma identidade que seja imediatamente reconhecível, mesmo sem a presença do logotipo da marca.

EXAME: Lançar um produto em uma faixa de preço premium mais restrita no Brasil esbarra em desafios históricos como a alta carga tributária e a volatilidade cambial. Como a operação brasileira planeja blindar a experiência do consumidor e sustentar a viabilidade de uma categoria tão exclusiva neste cenário?

Rodrigo Vidigal: O Brasil é um mercado extremamente estratégico para a Motorola, e qualquer decisão de portfólio precisa considerar as características econômicas e competitivas do país. Naturalmente, câmbio, custos da cadeia e outras variáveis econômicas fazem parte desse cenário. Nosso trabalho é administrar esses fatores buscando o melhor equilíbrio possível entre competitividade, experiência do consumidor e sustentabilidade do negócio. Mas, quando falamos da linha Signature, existe uma dimensão adicional: precisamos demonstrar valor. No segmento ultra-premium, não basta simplesmente oferecer uma especificação superior; o consumidor precisa entender por que aquele produto merece fazer parte da sua vida. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando a categoria premium de maneira bastante ampla no Brasil, incluindo varejo, operadoras, experiências e experimentação do produto.

EXAME: De que maneira a IA deixa de ser apenas um recurso de utilidade e passa a ser um elemento de sofisticação e valor percebido nessa faixa de preço?

Rodrigo Vidigal: Estamos entrando numa nova fase da inteligência artificial. A primeira geração mostrou ao consumidor o que a IA consegue fazer; a próxima precisa fazer com que essa inteligência esteja presente de forma muito mais natural, contextual e integrada à rotina. O Motorola Qira faz parte dessa visão, evoluindo de uma relação baseada apenas em comandos para uma inteligência que consegue conectar informações, aplicativos, dispositivos e contextos. Somamos isso à integração com as experiências de inteligência do Google e à conectividade entre dispositivos Motorola e Lenovo. Para nós, a evolução em IA não significa simplesmente oferecer mais ferramentas, mas sim reduzir etapas. O luxo, nesse contexto, está também no tempo que a tecnologia devolve ao usuário.

EXAME: O mercado topo de linha no Brasil tem acirrado a disputa entre gigantes consolidadas como Apple e Samsung, além das marcas chinesas. O que a Motorola traz de único em produto com a linha Signature para convencer o usuário formador de opinião a migrar ou diversificar sua escolha tecnológica?

Rodrigo Vidigal: Nossa maior diferenciação é não tentar reproduzir a fórmula de outro fabricante; a linha Signature existe justamente para apresentar a visão da Motorola sobre o que um smartphone premium pode ser. O diferencial, portanto, não está em uma única especificação, mas em como todas essas escolhas trabalham juntas. No final, queremos oferecer ao consumidor premium algo muito simples de entender: você não precisa escolher entre tecnologia e identidade. Pode ter as duas.

EXAME: Sabendo da relevância estratégica das plantas da Motorola no país, há planos futuros para trazer customizações ou etapas da cadeia de valor da linha signature para o ecossistema nacional, ou o foco inicial reside na importação de plataformas globais de ponta?

Rodrigo Vidigal: O Brasil tem uma posição estratégica para a Motorola que vai muito além de ser um dos nossos mercados consumidores mais relevantes. Temos uma presença industrial importante no país com duas fábricas — em Jaguariúna (SP) e Manaus (AM) — e contamos com competências de desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 10 anos, a Motorola Brasil investiu mais de 3 bilhões de reais em Pesquisa & Desenvolvimento. Recursos como Foto Guiada e Zoom por Movimento, ferramentas de segurança como o Moto Secure e soluções de IA integradas ao Moto AI e ao Lenovo & Motorola Qira contam com a participação ativa das equipes de P&D do Brasil. O motorola signature representa o melhor da nossa capacidade global combinado às competências construídas em solo nacional.

'Perguntas frequentes'

O que diferencia a linha Motorola Signature dos demais smartphones topo de linha do mercado?

A principal diferenciação da linha Signature é a aposta no conceito de Lifestyle-Tech, que une tecnologia de ponta a um design autoral e parcerias estratégicas exclusivas — como Bang & Olufsen para áudio, Sony Lytia para fotografia e Pantone para curadoria de cores e materiais.

Como a inteligência artificial se integra à proposta de luxo e utilidade do Motorola Signature 27?

A inteligência artificial atua na redução de etapas e na simplificação da rotina executiva por meio da plataforma Qira, integrada ao ecossistema da Motorola e da Lenovo, somada às soluções de inteligência do Google.

Como a Motorola garante a longevidade e a sustentabilidade de um produto voltado ao segmento ultra-premium?

A marca equilibra inovação e durabilidade oferecendo até sete anos de atualizações de sistema operacional Android e de segurança. A premissa é que um bem de luxo tecnológico não deve se tornar obsoleto rapidamente, mas sim manter-se seguro, relevante e preparado para evoluir ao longo do tempo, agregando valor a longo prazo para o consumidor.

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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.

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