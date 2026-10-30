Com R$ 1 bilhão em caixa, Frete.com acelera aquisições de olho em IPO nos EUA

RESUMO ＋ A plataforma de conexão digital entre cargas e motoristas Frete.com tem R$ 1 bilhão em caixa para financiar aquisições e projetos internos e mira um IPO nos Estados Unidos até 2029. O CEO Federico Vega prioriza fintechs pequenas para ampliar pagamentos e crédito, com uma operação financeira prevista no México no primeiro trimestre de 2027.

Federico Vega cresceu sob duas rodas. Em pedaladas. Ciclista desde pequeno, foi na Patagônia, já adulto, no acostamento da Ruta 40, estrada entre montanhas e estepes, que o empresário argentino entendeu que um uma carga poderia estar a poucos quilômetros de um caminhoneiro sem que nunca se encontrassem.

Nas paradas de estrada, em viagens de bicicleta, fretes eram anunciados em papéis colados nas carretas. Era um flagrante gargalo: "como otimizar a conexão entre entregador e entrega?", pensou. A cena inspirou a Frete.com, criada no Brasil em 2013 para unir cargas e motoristas pelo celular.

Treze anos depois, Vega quer levar o negócio da estrada à bolsa americana. A Frete.com tem R$ 1 bilhão em caixa para financiar sua expansão, incluindo aquisições, e mira abrir capital nos Estados Unidos até 2029. Se o mercado melhorar, crê o executivo, a estreia no mercado de capitais pode acontecer antes.

A companhia já captou mais de US$ 400 milhões desde 2015 com Softbank, BTG (mesmo grupo controlador da EXAME), Goldman Sachs e XP. Parte do robusto caixa vem dos aportes; parte da geração de caixa da companhia. Mas o valor não será destinado apenas à operações de M&A. Também bancará projetos internos.

Primeira marcha

Para entender a ambição, é preciso olhar para o que a empresa se tornou. Primeiro, digitalizou a busca por fretes. Depois, criou ferramentas para verificar caminhoneiros e transportadoras e reduzir fraudes. Quando os pagamentos passaram a circular pela plataforma, veio a terceira frente: antecipar recebíveis e conceder crédito a quem movimenta as cargas.

Hoje, a Frete.com reúne 900 mil caminhões ativos, abriu 800 mil contas bancárias em seu ecossistema e processa mais de R$ 50 bilhões em transações. Sem revelar o faturamento, Vega afirma que a receita cresce de 60% a 70% ao ano. É essa operação, entre logística e serviços financeiros, que a empresa quer ampliar.

O momento ajuda. Entre 2019 e 2022, startups receberam investimentos a avaliações elevadas. Com os juros em 13,75% ao ano e a escassez de rodadas, algumas ficaram sem financiamento, enquanto fundos passaram a buscar compradores. "Hoje tem muito mais empresas sendo oferecidas no mercado do que demanda de compra", afirma Vega em entrevista exclusiva ao EXAME Insight. Mas preço baixo, sozinho, não fecha negócio. "Eu prefiro ser um builder do que um comprador. Esse é o DNA da empresa", diz.

Apesar do caixa cheio, a Frete.com, de fato, nunca foi uma consolidadora. Dede a fundação, a companhia fez apenas duas aquisições, ambas em 2022. Em julho daquele ano, comprou o controle da InterSite, desenvolvedora de software de gestão de transportes com foco no agronegócio, em uma operação com dinheiro e ações. Em setembro, adquiriu a Rotas Brasil, plataforma de planejamento de rotas e cálculo de pedágios.

Os valores não foram divulgados, mas a companhia afirma que nunca gastou mais de US$ 10 milhões numa única aquisição. Agora, a estratégia passa por adquirir empresas pequenas, fáceis de integrar, que resolvam problemas previstos em seu plano de expansão. O CEO exige ainda retorno esperado de pelo menos 20% ao ano.

Fintechs estão no topo da lista de aquisições. Vega procura empresas especializadas em financiamento para caminhoneiros e transportadoras, antecipação de recebíveis e processamento de pagamentos. A ideia é comprar negócios menores que permitam acelerar a expansão financeira da Frete.com, sem precisar desenvolver cada serviço do zero.

Segunda marcha

A frente começou a ganhar força no Brasil quando a companhia passou a processar os pagamentos dos fretes dentro da própria plataforma. Com acesso ao histórico das viagens, à frequência de contratação e aos valores recebidos pelos caminhoneiros, a Frete.com passou a utilizar esses dados para avaliar riscos e oferecer crédito.

Na prática, um caminhoneiro pode antecipar o dinheiro de um frete antes mesmo de concluir a entrega. Já as transportadoras conseguem obter capital de giro para contratar motoristas, com recursos movimentados dentro do ecossistema da empresa. O modelo permite à Frete.com acompanhar o destino do dinheiro e reduzir o risco de fraude.

Para financiar essas operações, a companhia estruturou dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), de R$ 150 milhões cada, em parcerias com BTG (mesmo grupo controlador da EXAME) e XP, além de utilizar capital próprio.

Agora, o México é o próximo teste dessa estratégia. Segundo Vega, a Frete.com já lidera no país os mercados de conexão digital entre cargas e caminhões e de prevenção a fraudes no transporte. Falta avançar na terceira etapa do modelo: oferecer pagamentos e crédito aos participantes da plataforma. "Se eu preciso de uma licença bancária no México e o caminho mais rápido é comprar, eu vou comprar", afirma Vega.

A companhia deve anunciar uma operação no setor financeiro no primeiro trimestre de 2027. O critério, segundo o executivo, é o mesmo: comprar apenas quando isso permitir avançar mais rápido do que construir internamente.

O caminho até Nova York

O IPO é uma aposta em apresentar a Frete.com como empresa de tecnologia, não apenas intermediadora de fretes. O mercado americano, argumenta Vega, tem mais liquidez e apetite por negócios desse perfil do que a bolsa brasileira. A tese passa pelos dados. Ao registrar quem transporta, quais cargas circulam e como ocorrem os pagamentos, a Frete.com reúne informações usadas para avaliar crédito e prevenir fraudes.

Vega quer aproveitar essa base para criar aplicações de inteligência artificial que automatizem operações de transportadoras. É parte do negócio que pretende mostrar aos investidores. Mas chegar à bolsa exige atravessar um mercado pouco receptivo.

Segundo o CEO, empresas avaliadas acima de R$ 300 milhões já encontram poucos compradores no Brasil, enquanto um IPO americano demandaria valor próximo de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões. Entre as duas pontas está o que chama de "vale da morte" da liquidez. Por isso, 2029 é horizonte, não data marcada. A Frete.com precisa, nas palavras de Vega, "continuar crescendo e arrumando a casa".