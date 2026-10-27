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Advent capta US$ 30 bilhões e ganha fôlego para negócios maiores no Brasil

Gestora levanta US$ 27 bilhões para seu principal fundo global e mais US$ 3 bilhões para uma nova estratégia de investimentos em empresas de médio porte

Juan Pablo Zucchini, sócio e responsável pela área de private equity da Advent (Divulgação/Divulgação)
Juan Pablo Zucchini, sócio e responsável pela área de private equity da Advent (Divulgação/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:30.

RESUMO ＋

A gestora de private equity Advent captou US$ 30 bilhões em 2026 para dois fundos globais, dos quais cerca de US$ 27 bilhões foram para o GPE XI, que poderá destinar até 20% a mercados emergentes. Segundo Juan Pablo Zucchini, a combinação do fundo global com o veículo latino-americano permitirá avaliar aquisições maiores no Brasil e na América Latina.

Em cenário de juros elevados, a Advent captou US$ 30 bilhões para dois fundos globais de private equity e espera que os novos recursos ampliem sua capacidade de fazer aquisições de maior porte no Brasil e na América Latina. O maior veículo, o GPE XI, levantou cerca de US$ 27 bilhões, acima da meta inicial de US$ 26 bilhões, e poderá investir até 20% do capital em mercados emergentes, incluindo a região.

Não há uma parcela definida para a América Latina ou para o Brasil. A possibilidade de combinar recursos do fundo global com os do veículo regional, porém, permite que a gestora avalie negócios maiores, afirma Juan Pablo Zucchini, sócio e responsável pela área de private equity da Advent na América Latina, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

O fundo latino-americano da Advent tem US$ 2 bilhões e foi captado em 2022. A gestora já usou a combinação de recursos regionais e globais em operações como a do Grupo BIG, antigo Walmart Brasil. “Esse fundo aumenta o poder de fogo da Advent na região. Dá confiança e encoraja a gente a fazer negócios maiores”, diz Zucchini. Historicamente, o Brasil recebe entre 60% e 65% dos investimentos da Advent na América Latina.

Consumo, tecnologia e saúde no radar

Para os próximos investimentos, a gestora continua olhando para consumo, varejo, saúde, tecnologia e negócios industriais, incluindo o setor químico. Consumo e tecnologia concentraram parte relevante dos aportes recentes da Advent na região.

Em saúde, Zucchini destaca o interesse por prestadores de serviços, como redes de diagnóstico, e por fabricantes de medicamentos. A gestora já investiu em negócios farmacêuticos na América Latina, incluindo a Biotoscana, e acompanha segmentos como genéricos, oncologia e doenças raras.

No Brasil, os investimentos mais recentes incluem Natura, em junho deste ano, e SkyOne, em dezembro de 2025. A lista também reúne a Inspira, a Bora Brasil — antiga Skala — e a GHL. A Advent abriu seu escritório em São Paulo em 1997, ano em que fez seu primeiro investimento no país, na Cardsystem. Desde então, investiu mais de US$ 6,6 bilhões no mercado brasileiro e realizou 35 transações, entre investimentos e saídas.

Vendas estratégicas como prioridade

Para Zucchini, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a volatilidade do mercado global não alteram diretamente a estratégia da gestora para o Brasil. A Advent investe na América Latina há cerca de 30 anos e avalia as empresas a partir de ciclos mais longos. "Levantar esse fundo no contexto atual é muito surpreendente. Fala sobre poder da marca e reputação da Advent", diz o executivo. "O cenário global é desafiador para private equity e, com juros altos nos EUA, a indústria vai seguir pressionada, mas olhamos longo prazo."

Na hora de sair dos investimentos, a principal aposta da gestora continua sendo a venda para compradores estratégicos, como empresas interessadas em incorporar operações ou ampliar presença em determinados mercados. Segundo Zucchini, aproximadamente 75% das saídas da Advent ocorrem por esse caminho. Por isso, o mercado de capitais não é a principal rota de desinvestimento, o que, em cenário de baixa liquidez, facilita esse tipo de movimento. Entre as saídas mais recentes da gestora no Brasil estão a Allied, neste mês; o Grupo CRM, em março de 2024; a Cataratas, em dezembro de 2023; o Nubank, em fevereiro de 2023; e o Grupo BIG, em junho de 2022.

Globalmente, a Advent realizou cerca de US$ 13 bilhões em desinvestimentos envolvendo 27 empresas em 2026 até agora. Na outra ponta, investiu ou se comprometeu a investir aproximadamente US$ 10 bilhões em 38 companhias, considerando operações concluídas e pendentes.

Além dos US$ 27 bilhões do GPE XI, a gestora levantou mais de US$ 3 bilhões para uma nova estratégia voltada a empresas de médio porte. O veículo terá foco principalmente na América do Norte e na Europa, com aportes de US$ 100 milhões a US$ 350 milhões em negócios avaliados em até US$ 1,25 bilhão.

Fundada em 1984, a Advent administra mais de US$ 109 bilhões e mantém 18 escritórios em cinco continentes.

'Perguntas frequentes'

Quanto a Advent captou para seus novos fundos globais? ＋

A Advent captou US$ 30 bilhões para dois fundos globais de private equity. O GPE XI recebeu cerca de US$ 27 bilhões, enquanto mais de US$ 3 bilhões foram destinados a uma estratégia para empresas de médio porte.

Quanto do GPE XI poderá ser investido na América Latina? ＋

O GPE XI poderá investir até 20% de seu capital em mercados emergentes, entre eles os da América Latina. Segundo Juan Pablo Zucchini, sócio da Advent, ainda não há uma parcela definida para a região ou para o Brasil.

Como o novo fundo amplia a capacidade de investimento da Advent no Brasil? ＋

A Advent poderá combinar recursos do GPE XI com os do fundo latino-americano de US$ 2 bilhões para avaliar aquisições maiores, afirma Juan Pablo Zucchini. A gestora já adotou essa estrutura em operações como a do Grupo BIG, antigo Walmart Brasil.

Quais setores estão no radar da Advent para novos investimentos? ＋

A Advent avalia oportunidades em consumo, varejo, saúde, tecnologia e negócios industriais, como o setor químico. Em saúde, Juan Pablo Zucchini destaca prestadores de serviços, fabricantes de medicamentos e segmentos como genéricos, oncologia e doenças raras.

Quanto a Advent já investiu no Brasil? ＋

A Advent investiu mais de US$ 6,6 bilhões no mercado brasileiro desde a abertura de seu escritório em São Paulo, em 1997. Nesse período, a gestora realizou 35 transações, entre investimentos e saídas.

Qual é a principal estratégia de saída da Advent? ＋

A venda para compradores estratégicos é a principal rota de desinvestimento da Advent. Segundo Juan Pablo Zucchini, aproximadamente 75% das saídas da gestora ocorrem por esse caminho, enquanto o mercado de capitais não constitui a opção prioritária.

 

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Pedro Gil

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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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