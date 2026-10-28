Dell Anno investe R$ 45 milhões e amplia presença no mercado de alto-padrão paulista
Com flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e nova operação no D&D Shopping, marca consolida estratégia em São Paulo e chega a 50 lojas
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:00.
RESUMO ＋
A marca de móveis planejados Dell Anno ampliará sua presença no mercado de alto padrão em São Paulo com uma flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e uma operação no D&D Shopping. A flagship receberá investimento de R$ 45 milhões, e as duas unidades elevarão a rede para 10 pontos de venda no estado.
A Dell Anno, marcas de móveis planejados, amplia presença no mercado de alto-padrão em São Paulo com a abertura de uma flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e nova operação no D&D Shopping. O investimento ocorre após a empresa fortalecer sua atuação internacional.
Com investimento de R$ 45 milhões, o projeto é assinado pelo arquiteto espanhol Fran Silvestre, em seu primeiro trabalho no Brasil, e paisagismo de Alex Hanazaki, reunindo referências da arquitetura contemporânea internacional.
A loja será administrada pelos empresários Edson Busin e Thiago Breseghello, sócios que já comandam a unidade da marca na Avenida República do Líbano e possuem ampla experiência no segmento. Essa expansão conclui uma fase de R$ 100 milhões em investimentos concluído no ano passado para modernização do parque industrial.
“A presença da Dell Anno em São Paulo já está consolidada há muitos anos, mas o novo momento da marca pedia uma expressão à altura de sua trajetória e de seus avanços em design, tecnologia e inovação”, afirma o CEO da Unicasa, fabricante da marca Dell Anno, Gustavo Dall’Onder.
Outra operação será aberta no D&D Shopping. À frente da operação, os sócios Andrea Pilar e Marcelo Maksoud, empresários atuantes no segmento de decor, que convergem boa parte de sua experiência em operações no próprio shopping D&D.
Atualmente, a Dell Anno conta com três operações na capital paulista e outras cinco no Estado em cidades como Ribeirão Preto, Barueri, Botucatu, Santo André e Mogi Mirim. Com as duas novas operações, a marca chegará a 10 pontos de venda em São Paulo, mercado que hoje já representa 30% do faturamento nacional da empresa.
Nos Estados Unidos, um dos principais mercados fora do Brasil, a Dell Anno possui operações em centros estratégicos como Nova York, Miami, Los Angeles e Denver. No total, a marca conta com mais de 50 lojas exclusivas.
'Perguntas frequentes'
Onde ficarão as novas lojas da Dell Anno em São Paulo? ＋
A Dell Anno abrirá uma flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e outra operação no D&D Shopping. Com as duas unidades, a marca chegará a 10 pontos de venda no estado de São Paulo.
Qual será o investimento na flagship da Dell Anno? ＋
A flagship da Dell Anno receberá investimento de R$ 45 milhões. O projeto arquitetônico será o primeiro trabalho do arquiteto espanhol Fran Silvestre no Brasil e terá paisagismo de Alex Hanazaki.
Quem administrará as novas operações da Dell Anno? ＋
A flagship será administrada por Edson Busin e Thiago Breseghello, que já comandam a unidade da Dell Anno na Avenida República do Líbano. Andrea Pilar e Marcelo Maksoud, empresários do segmento de decoração, ficarão à frente da operação no D&D Shopping.
Por que a Dell Anno decidiu ampliar a presença em São Paulo? ＋
Segundo Gustavo Dall’Onder, CEO da Unicasa, fabricante da Dell Anno, o novo momento da marca exigia uma expressão compatível com seus avanços em design, tecnologia e inovação. São Paulo já representa 30% do faturamento nacional da empresa.
Quantas lojas a Dell Anno possui no Brasil e no exterior? ＋
A Dell Anno tem mais de 50 lojas exclusivas no total. Nos Estados Unidos, um de seus principais mercados fora do Brasil, a marca mantém operações em Nova York, Miami, Los Angeles e Denver.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.