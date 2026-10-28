Dell Anno investe R$ 45 milhões e amplia presença no mercado de alto-padrão paulista

RESUMO ＋ A marca de móveis planejados Dell Anno ampliará sua presença no mercado de alto padrão em São Paulo com uma flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e uma operação no D&D Shopping. A flagship receberá investimento de R$ 45 milhões, e as duas unidades elevarão a rede para 10 pontos de venda no estado.

A Dell Anno, marcas de móveis planejados, amplia presença no mercado de alto-padrão em São Paulo com a abertura de uma flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e nova operação no D&D Shopping. O investimento ocorre após a empresa fortalecer sua atuação internacional.

Com investimento de R$ 45 milhões, o projeto é assinado pelo arquiteto espanhol Fran Silvestre, em seu primeiro trabalho no Brasil, e paisagismo de Alex Hanazaki, reunindo referências da arquitetura contemporânea internacional.

A loja será administrada pelos empresários Edson Busin e Thiago Breseghello, sócios que já comandam a unidade da marca na Avenida República do Líbano e possuem ampla experiência no segmento. Essa expansão conclui uma fase de R$ 100 milhões em investimentos concluído no ano passado para modernização do parque industrial.

“A presença da Dell Anno em São Paulo já está consolidada há muitos anos, mas o novo momento da marca pedia uma expressão à altura de sua trajetória e de seus avanços em design, tecnologia e inovação”, afirma o CEO da Unicasa, fabricante da marca Dell Anno, Gustavo Dall’Onder.

Outra operação será aberta no D&D Shopping. À frente da operação, os sócios Andrea Pilar e Marcelo Maksoud, empresários atuantes no segmento de decor, que convergem boa parte de sua experiência em operações no próprio shopping D&D.

Atualmente, a Dell Anno conta com três operações na capital paulista e outras cinco no Estado em cidades como Ribeirão Preto, Barueri, Botucatu, Santo André e Mogi Mirim. Com as duas novas operações, a marca chegará a 10 pontos de venda em São Paulo, mercado que hoje já representa 30% do faturamento nacional da empresa.

Nos Estados Unidos, um dos principais mercados fora do Brasil, a Dell Anno possui operações em centros estratégicos como Nova York, Miami, Los Angeles e Denver. No total, a marca conta com mais de 50 lojas exclusivas.