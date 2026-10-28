Stellantis muda de rota e vende controle da Auto Avaliar à Webmotors

RESUMO ＋ Pouco mais de um ano após comprar todas as ações da Auto Avaliar, a montadora Stellantis acertou vender 51% e o controle da plataforma de tecnologia para veículos usados à empresa de classificados digitais Webmotors por cerca de R$ 1 bilhão. A Webmotors, controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, ainda depende de aprovações regulatórias para concluir o acordo.

A Stellantis acertou a venda do controle da Auto Avaliar, plataforma de tecnologia especializada na avaliação e comercialização de veículos usados e seminovos, para a Webmotors. A companhia pagou cerca de R$ 1,1 bilhão por uma participação de 51% no negócio. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo EXAME Insight.

Em nota, a Stellantis confirmou a assinatura do acordo com a Webmotors, mas ressaltou que a conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes e do cumprimento das condições previstas no contrato, usuais nesse tipo de transação.

Controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, a Webmotors não comenta a operação.

Fundada em 2012, a Auto Avaliar já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos. Diferentemente da Webmotors, conhecida por conectar consumidores a concessionárias e lojistas por meio de classificados digitais, a Auto Avaliar atua principalmente nas negociações entre empresas.

Na prática, a plataforma ajuda concessionárias a avaliar os veículos usados recebidos como parte do pagamento na compra de carros novos. Também permite que esses automóveis sejam oferecidos a uma rede de lojistas interessados em adquiri-los para revenda. O serviço inclui ferramentas de precificação, negociação e gestão de estoques.

A aquisição permite à Webmotors ampliar sua atuação em uma etapa anterior à venda do automóvel ao consumidor final. Com a Auto Avaliar, a companhia passa a ter acesso a uma rede de concessionárias e lojistas que negociam veículos entre si, além de informações sobre preços efetivamente praticados nessas transações.

O movimento também pode fortalecer a oferta de serviços financeiros associados à compra e venda de veículos, uma das frentes de atuação da Webmotors em parceria com o Santander.

Relação antiga

A relação entre a Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, e a Auto Avaliar começou em 2017, quando o então grupo francês PSA adquiriu uma participação minoritária na plataforma. Em agosto de 2025, a montadora acertou a compra das ações restantes, em uma operação que ampliou sua presença no mercado de veículos usados. Pouco mais de um ano depois, a Stellantis decidiu vender o controle do negócio à Webmotors.

A transação contou com assessoria financeira do UBS BB e jurídica do escritório Pinheiro Neto.