Logo Exame.com
Empresas

Stellantis muda de rota e vende controle da Auto Avaliar à Webmotors

Um ano após ampliar participação na plataforma, montadora acerta venda de 51% do negócio por cerca de R$ 1 bilhão; operação ainda depende de aprovação regulatória

Sede da Stellantis (Rebecca Cook/Reuters)
Sede da Stellantis (Rebecca Cook/Reuters)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:51.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 13:55.

RESUMO ＋

Pouco mais de um ano após comprar todas as ações da Auto Avaliar, a montadora Stellantis acertou vender 51% e o controle da plataforma de tecnologia para veículos usados à empresa de classificados digitais Webmotors por cerca de R$ 1 bilhão. A Webmotors, controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, ainda depende de aprovações regulatórias para concluir o acordo.

A Stellantis acertou a venda do controle da Auto Avaliar, plataforma de tecnologia especializada na avaliação e comercialização de veículos usados e seminovos, para a Webmotors. A companhia pagou cerca de R$ 1,1 bilhão por uma participação de 51% no negócio. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo EXAME Insight.

Em nota, a Stellantis confirmou a assinatura do acordo com a Webmotors, mas ressaltou que a conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes e do cumprimento das condições previstas no contrato, usuais nesse tipo de transação.

Controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, a Webmotors não comenta a operação.

Fundada em 2012, a Auto Avaliar já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos. Diferentemente da Webmotors, conhecida por conectar consumidores a concessionárias e lojistas por meio de classificados digitais, a Auto Avaliar atua principalmente nas negociações entre empresas.

Na prática, a plataforma ajuda concessionárias a avaliar os veículos usados recebidos como parte do pagamento na compra de carros novos. Também permite que esses automóveis sejam oferecidos a uma rede de lojistas interessados em adquiri-los para revenda. O serviço inclui ferramentas de precificação, negociação e gestão de estoques.

A aquisição permite à Webmotors ampliar sua atuação em uma etapa anterior à venda do automóvel ao consumidor final. Com a Auto Avaliar, a companhia passa a ter acesso a uma rede de concessionárias e lojistas que negociam veículos entre si, além de informações sobre preços efetivamente praticados nessas transações.

O movimento também pode fortalecer a oferta de serviços financeiros associados à compra e venda de veículos, uma das frentes de atuação da Webmotors em parceria com o Santander.

Relação antiga 

A relação entre a Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, e a Auto Avaliar começou em 2017, quando o então grupo francês PSA adquiriu uma participação minoritária na plataforma. Em agosto de 2025, a montadora acertou a compra das ações restantes, em uma operação que ampliou sua presença no mercado de veículos usados. Pouco mais de um ano depois, a Stellantis decidiu vender o controle do negócio à Webmotors.

A transação contou com assessoria financeira do UBS BB e jurídica do escritório Pinheiro Neto.

'Perguntas frequentes'

Quanto a Webmotors pagou pelo controle da AutoAvaliar? ＋

A Webmotors pagou cerca de R$ 1 bilhão por uma participação de 51% e pelo controle da AutoAvaliar. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo EXAME Insight.

A venda da AutoAvaliar para a Webmotors já foi concluída? ＋

Não. Segundo a Stellantis, a conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes e do cumprimento das condições previstas no contrato.

O que faz a AutoAvaliar? ＋

A AutoAvaliar ajuda concessionárias a avaliar veículos usados recebidos como parte do pagamento por carros novos e permite oferecê-los a lojistas para revenda. A plataforma também fornece ferramentas de precificação, negociação e gestão de estoques.

Qual é a diferença entre AutoAvaliar e Webmotors? ＋

A AutoAvaliar atua principalmente em negociações de veículos entre empresas. A Webmotors é conhecida por conectar consumidores a concessionárias e lojistas por meio de classificados digitais.

Quantos veículos já foram negociados pela AutoAvaliar? ＋

A AutoAvaliar, fundada em 2012, já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos.

Quando começou a relação entre Stellantis e AutoAvaliar? ＋

A relação começou em 2017, quando o grupo francês PSA comprou uma participação minoritária na AutoAvaliar. Em agosto de 2025, a Stellantis adquiriu as ações restantes e, pouco mais de um ano depois, decidiu vender o controle à Webmotors.

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
Stellantis
Citroën
Jeep
Peugeot
Fiat
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

Vibra e Petrobras: o que a reeleição de Lula muda na disputa pela marca BR

Vibra e Petrobras: o que a reeleição de Lula muda na disputa pela marca BR

Credores da Braskem dão mais prazo para acordo e pedem aporte de US$ 1,85 bilhão

Por que a Suzano resiste à ressaca eleitoral que derruba os ADRs brasileiros nos EUA

Por que a Suzano resiste à ressaca eleitoral que derruba os ADRs brasileiros nos EUA

Neymar e Santos trocam uniforme pela alfaiataria para vender marca do Pelé