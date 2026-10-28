Stellantis muda de rota e vende controle da Auto Avaliar à Webmotors
Um ano após ampliar participação na plataforma, montadora acerta venda de 51% do negócio por cerca de R$ 1 bilhão; operação ainda depende de aprovação regulatória
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:51.
Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 13:55.
RESUMO ＋
Pouco mais de um ano após comprar todas as ações da Auto Avaliar, a montadora Stellantis acertou vender 51% e o controle da plataforma de tecnologia para veículos usados à empresa de classificados digitais Webmotors por cerca de R$ 1 bilhão. A Webmotors, controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, ainda depende de aprovações regulatórias para concluir o acordo.
A Stellantis acertou a venda do controle da Auto Avaliar, plataforma de tecnologia especializada na avaliação e comercialização de veículos usados e seminovos, para a Webmotors. A companhia pagou cerca de R$ 1,1 bilhão por uma participação de 51% no negócio. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo EXAME Insight.
Em nota, a Stellantis confirmou a assinatura do acordo com a Webmotors, mas ressaltou que a conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes e do cumprimento das condições previstas no contrato, usuais nesse tipo de transação.
Controlada pelo grupo australiano Carsales e pelo banco Santander, a Webmotors não comenta a operação.
Fundada em 2012, a Auto Avaliar já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos. Diferentemente da Webmotors, conhecida por conectar consumidores a concessionárias e lojistas por meio de classificados digitais, a Auto Avaliar atua principalmente nas negociações entre empresas.
Na prática, a plataforma ajuda concessionárias a avaliar os veículos usados recebidos como parte do pagamento na compra de carros novos. Também permite que esses automóveis sejam oferecidos a uma rede de lojistas interessados em adquiri-los para revenda. O serviço inclui ferramentas de precificação, negociação e gestão de estoques.
A aquisição permite à Webmotors ampliar sua atuação em uma etapa anterior à venda do automóvel ao consumidor final. Com a Auto Avaliar, a companhia passa a ter acesso a uma rede de concessionárias e lojistas que negociam veículos entre si, além de informações sobre preços efetivamente praticados nessas transações.
O movimento também pode fortalecer a oferta de serviços financeiros associados à compra e venda de veículos, uma das frentes de atuação da Webmotors em parceria com o Santander.
Relação antiga
A relação entre a Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, e a Auto Avaliar começou em 2017, quando o então grupo francês PSA adquiriu uma participação minoritária na plataforma. Em agosto de 2025, a montadora acertou a compra das ações restantes, em uma operação que ampliou sua presença no mercado de veículos usados. Pouco mais de um ano depois, a Stellantis decidiu vender o controle do negócio à Webmotors.
A transação contou com assessoria financeira do UBS BB e jurídica do escritório Pinheiro Neto.
'Perguntas frequentes'
Quanto a Webmotors pagou pelo controle da AutoAvaliar? ＋
A Webmotors pagou cerca de R$ 1 bilhão por uma participação de 51% e pelo controle da AutoAvaliar. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo EXAME Insight.
A venda da AutoAvaliar para a Webmotors já foi concluída? ＋
Não. Segundo a Stellantis, a conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes e do cumprimento das condições previstas no contrato.
O que faz a AutoAvaliar? ＋
A AutoAvaliar ajuda concessionárias a avaliar veículos usados recebidos como parte do pagamento por carros novos e permite oferecê-los a lojistas para revenda. A plataforma também fornece ferramentas de precificação, negociação e gestão de estoques.
Qual é a diferença entre AutoAvaliar e Webmotors? ＋
A AutoAvaliar atua principalmente em negociações de veículos entre empresas. A Webmotors é conhecida por conectar consumidores a concessionárias e lojistas por meio de classificados digitais.
Quantos veículos já foram negociados pela AutoAvaliar? ＋
A AutoAvaliar, fundada em 2012, já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos.
Quando começou a relação entre Stellantis e AutoAvaliar? ＋
A relação começou em 2017, quando o grupo francês PSA comprou uma participação minoritária na AutoAvaliar. Em agosto de 2025, a Stellantis adquiriu as ações restantes e, pouco mais de um ano depois, decidiu vender o controle à Webmotors.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com