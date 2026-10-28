Insurtech Avla mira US$ 150 milhões em resseguros e põe brasileiro à frente da expansão global

RESUMO ＋ O grupo chileno de seguros empresariais Avla pretende reunir US$ 150 milhões nos próximos 12 a 18 meses para abrir a operação de resseguros AVLA RE a outras seguradoras, inicialmente na América Latina. Felippe Astrachan comandará a expansão, e André Luiz Bertolino assumirá a seguradora brasileira. O Brasil, maior mercado do grupo, prevê faturamento de R$ 750 milhões em 2026.

A Avla, grupo chileno de seguros para empresas, pretende reunir US$ 150 milhões de capital em sua operação de resseguros nos próximos 12 a 18 meses. O plano é transformar uma estrutura que já atende às companhias do próprio grupo em um negócio aberto a outras seguradoras, começando pela América Latina. A expansão será comandada pelo executivo Felippe Astrachan, que deixa a presidência da seguradora brasileira para assumir a nova frente global.

Em seu lugar, assume André Luiz Bertolino, executivo que participou da construção da operação no país. A mudança ocorre quando o Brasil, que já ultrapassou a matriz chilena e se tornou o maior mercado da Avla, deve alcançar aproximadamente R$ 750 milhões de faturamento em 2026.

A aposta em resseguros — o seguro contratado pelas seguradoras para dividir os riscos de suas carteiras — será conduzida sob a marca AVLA RE. A empresa já existe, absorve operações do grupo e é lucrativa, segundo Astrachan. Agora, ganhará capital e uma estrutura separada da seguradora para atender ao mercado. “A gente vai transformar essa operação num business de resseguro comercial, para atender ao mercado”, afirma o executivo em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

Embora a estrutura esteja sediada fora do país, a liderança ficará no Brasil. A intenção é usar a experiência da expansão brasileira para desenvolver produtos e coberturas para outras seguradoras, combinando capital e conhecimento dos segmentos em que o grupo já atua.

Os recursos virão dos atuais acionistas, a gestora americana Creation Investiments, a alemã DEG Investitions e o escritório colombiano de private equity Altra Investments, além da geração de caixa da Avla. Segundo Astrachan, o grupo não busca novos investidores para viabilizar o plano. A capitalização será feita gradualmente. “É um negócio que exige muito capital. Construir esse balanço desse jeito vai permitir que a gente cresça muito rápido”, diz.

A operação brasileira emitiu sua primeira apólice em novembro de 2021. No ano seguinte, faturou R$ 60 milhões. O valor passou para R$ 130 milhões em 2023 e R$ 260 milhões em 2024. Para 2026, a previsão é crescer entre 30% e 40% em relação a 2025.

A expansão também começou a aparecer na última linha do balanço. Depois de atingir o equilíbrio no último trimestre de 2024, a seguradora registrou lucro de R$ 13 milhões em 2025. Neste ano, espera chegar a aproximadamente R$ 20 milhões.

Segundo Astrachan, o Brasil se tornou a maior operação da Avla no início de 2025 e representa cerca de 40% dos negócios do grupo, que também está presente no Chile, Peru, México e Estados Unidos.

Agenda prioritária

À frente da seguradora brasileira, Bertolino terá como prioridade sustentar o crescimento com foco nas pequenas e médias empresas. A avaliação é que há espaço para atender clientes e corretores que encontram pouca oferta de produtos adequados às suas necessidades. “Esse pequeno possui, muitas vezes, a mesma necessidade de coberturas, de capacidades, que um grande necessita. E ele não é assistido dessa mesma forma”, afirma.

A companhia atua em seguro garantia, seguro de crédito e coberturas para riscos como incêndio, roubo e construção. Ao longo de 2026, concentrou esforços na evolução dos sistemas e no pós-venda, depois de uma expansão acelerada das vendas. O objetivo, segundo Bertolino, é preparar a operação para os próximos anos.

Aquisições também estão no radar. O novo CEO afirma que a Avla analisou oportunidades no mercado brasileiro em 2026 e continua acompanhando possíveis negócios. A disposição para comprar vem acompanhada de cautela. Com a operação crescendo organicamente, o grupo quer avaliar com cuidado os ativos que poderia incorporar.