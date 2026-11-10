Depois de anos de espera, Grupo Salta muda rota do IPO em busca de R$ 3 bilhões

O Grupo Salta, uma das maiores redes de escolas do Brasil e dono de marcas como Elite e pH, mantém vivo o sonho do IPO assim que as condições de mercado melhorarem. O problema é que o mercado não melhora. Controlada pelas gestoras Gera Capital, Atmos e Mission, com participação relevante do fundo soberano de Cingapura, o GIC, o Grupo Salta fala em abertura de capital na Bolsa de Valores desde 2021.

A expectativa do grupo é levantar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões com a operação, segundo apurou o EXAME Insight. O plano original era realizar a oferta no Brasil, mas uma listagem nos Estados Unidos passou a ser considerada uma alternativa possível. A mudança de perspectiva reflete a dificuldade de encontrar investidores dispostos a participar de uma oferta bilionária no mercado brasileiro, que não recebe um IPO desde 2021.

A companhia já deu alguns passos nessa direção. Em 2025, avançou na preparação para acessar o mercado de capitais e, em outubro, passou a integrar o Nível 2 de governança corporativa da B3. Suas ações foram registradas sob os códigos SALT3 e SALT4, posteriormente reorganizados em SALT3, SALT5 e SALT6, mas a medida não foi acompanhada de uma oferta pública de ações.

Na prática, o Salta preparou sua estrutura societária e de governança para acessar o mercado de capitais, mas não chegou a realizar o IPO. O registro permite à companhia estar pronta para uma oferta quando houver condições favoráveis, sem precisar começar do zero os procedimentos regulatórios.

O Salta também já havia considerado abrir o capital em 2021, quando ainda operava sob a marca Eleva. Naquele momento, a companhia preferiu priorizar a aquisição de mais de 40 escolas da Cogna, uma operação que ampliou significativamente sua presença no mercado de educação básica. O projeto de IPO acabou adiado.

A discussão voltou a ganhar força depois de uma reorganização relevante entre os acionistas. Em novembro de 2025, a americana Warburg Pincus vendeu toda a sua participação no grupo, de aproximadamente 26%, em uma transação que avaliou a companhia em R$ 5,8 bilhões, incluindo dívida. A operação envolveu Gera Capital, Opportunity e GIC.

A venda deu liquidez a um investidor que estava no capital desde 2017, sem que o Salta precisasse recorrer à bolsa. Também estabeleceu uma referência de preço para a companhia em um momento no qual o mercado de ações continuava fechado para novas ofertas. A composição acionária passou a reunir Gera Capital, com 21,5%, Opportunity, com 18,6%, Atmos, com 17,4%, Mission, com 13,1%, e GIC, com 10,9%.

A consolidação continua

Enquanto espera a abertura da janela, o Salta continua ampliando sua presença no mercado brasileiro de educação básica. A trajetória de crescimento ganhou escala em 2021, quando o grupo adquiriu mais de 40 escolas da Cogna. Desde então, a companhia passou a concentrar sua estratégia na compra de redes regionais e na expansão das marcas que já fazem parte de seu portfólio.

Em 2024, incorporou a rede Ábaco, em São Paulo, e o Colégio Upaon-Açu, no Maranhão. No ano seguinte, avançou sobre o Nordeste com a compra do Antares, que reúne dez unidades na região metropolitana de Fortaleza.

O movimento continuou em 2026. Até agosto, o grupo havia incorporado 15 escolas às redes Elite, Anglo Alante, Coleguium, Pensi e Ábaco. Entre os negócios esteve a aquisição de cinco unidades da Ulbra, quatro no Rio Grande do Sul e uma em Goiás, ampliando sua presença no Sul do país.

O apetite por aquisições se explica pelo tamanho e pela fragmentação do mercado. Apesar de ser o maior grupo de educação básica do Brasil, o Salta detém uma parcela relativamente pequena do setor, estimada em pouco mais de 2%. O desafio é conciliar essa expansão com a rentabilidade. Segundo relatório da Fitch Ratings, mais da metade da receita do Salta em 2025 vinha de escolas que ainda não haviam atingido a maturidade operacional. A agência projeta que os investimentos e as aquisições continuem pressionando a geração de caixa nos próximos anos.

Em 2025, o grupo registrou Ebitda de R$ 562 milhões, segundo os critérios da Fitch. Para 2026, a agência projeta R$ 689 milhões, com crescimento para R$ 837 milhões em 2027. A dívida líquida, que encerrou 2025 em R$ 1,4 bilhão, pode chegar a R$ 2 bilhões no fim do próximo ano.

O movimento do GIC

Um dos acionistas relevantes do Salta, o GIC, também está revendo sua exposição a outros negócios de educação no Brasil. Como revelou o EXAME Insight em outubro, o fundo soberano de Cingapura busca alternativas para se desfazer de sua participação de aproximadamente 37% na Cruzeiro do Sul Educacional, companhia de ensino superior avaliada entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões.

O investimento na Cruzeiro do Sul já se aproxima de uma década. Entre as alternativas discutidas estão a venda da participação a outro investidor e uma possível combinação de negócios com outro grupo educacional.

O movimento do GIC no Salta, porém, foi na direção contrária. Enquanto busca alternativas para vender sua participação na Cruzeiro do Sul, o fundo soberano ampliou sua fatia no grupo de educação básica de 7,89% para 10,86% em novembro de 2025, aproveitando a saída da Warburg Pincus.