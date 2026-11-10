Logo Exame.com
ExclusivoEmpresas

Depois de anos de espera, Grupo Salta muda rota do IPO em busca de R$ 3 bilhões

Com plano de abertura de capital desde 2021, um dos maiores grupos de educação básica do Brasil passa a considerar uma listagem nos Estados Unidos diante da falta de janela na B3

(Divulgação)
(Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:00.

Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 07:22.

O Grupo Salta, uma das maiores redes de escolas do Brasil e dono de marcas como Elite e pH, mantém vivo o sonho do IPO assim que as condições de mercado melhorarem. O problema é que o mercado não melhora. Controlada pelas gestoras Gera Capital, Atmos e Mission, com participação relevante do fundo soberano de Cingapura, o GIC, o Grupo Salta fala em abertura de capital na Bolsa de Valores desde 2021.

A expectativa do grupo é levantar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões com a operação, segundo apurou o EXAME Insight. O plano original era realizar a oferta no Brasil, mas uma listagem nos Estados Unidos passou a ser considerada uma alternativa possível. A mudança de perspectiva reflete a dificuldade de encontrar investidores dispostos a participar de uma oferta bilionária no mercado brasileiro, que não recebe um IPO desde 2021.

A companhia já deu alguns passos nessa direção. Em 2025, avançou na preparação para acessar o mercado de capitais e, em outubro, passou a integrar o Nível 2 de governança corporativa da B3. Suas ações foram registradas sob os códigos SALT3 e SALT4, posteriormente reorganizados em SALT3, SALT5 e SALT6, mas a medida não foi acompanhada de uma oferta pública de ações.

Na prática, o Salta preparou sua estrutura societária e de governança para acessar o mercado de capitais, mas não chegou a realizar o IPO. O registro permite à companhia estar pronta para uma oferta quando houver condições favoráveis, sem precisar começar do zero os procedimentos regulatórios. 

O Salta também já havia considerado abrir o capital em 2021, quando ainda operava sob a marca Eleva. Naquele momento, a companhia preferiu priorizar a aquisição de mais de 40 escolas da Cogna, uma operação que ampliou significativamente sua presença no mercado de educação básica. O projeto de IPO acabou adiado.

A discussão voltou a ganhar força depois de uma reorganização relevante entre os acionistas. Em novembro de 2025, a americana Warburg Pincus vendeu toda a sua participação no grupo, de aproximadamente 26%, em uma transação que avaliou a companhia em R$ 5,8 bilhões, incluindo dívida. A operação envolveu Gera Capital, Opportunity e GIC.

A venda deu liquidez a um investidor que estava no capital desde 2017, sem que o Salta precisasse recorrer à bolsa. Também estabeleceu uma referência de preço para a companhia em um momento no qual o mercado de ações continuava fechado para novas ofertas. A composição acionária passou a reunir Gera Capital, com 21,5%, Opportunity, com 18,6%, Atmos, com 17,4%, Mission, com 13,1%, e GIC, com 10,9%. 

A consolidação continua

Enquanto espera a abertura da janela, o Salta continua ampliando sua presença no mercado brasileiro de educação básica. A trajetória de crescimento ganhou escala em 2021, quando o grupo adquiriu mais de 40 escolas da Cogna. Desde então, a companhia passou a concentrar sua estratégia na compra de redes regionais e na expansão das marcas que já fazem parte de seu portfólio.

Em 2024, incorporou a rede Ábaco, em São Paulo, e o Colégio Upaon-Açu, no Maranhão. No ano seguinte, avançou sobre o Nordeste com a compra do Antares, que reúne dez unidades na região metropolitana de Fortaleza.

O movimento continuou em 2026. Até agosto, o grupo havia incorporado 15 escolas às redes Elite, Anglo Alante, Coleguium, Pensi e Ábaco. Entre os negócios esteve a aquisição de cinco unidades da Ulbra, quatro no Rio Grande do Sul e uma em Goiás, ampliando sua presença no Sul do país.

O apetite por aquisições se explica pelo tamanho e pela fragmentação do mercado. Apesar de ser o maior grupo de educação básica do Brasil, o Salta detém uma parcela relativamente pequena do setor, estimada em pouco mais de 2%. O desafio é conciliar essa expansão com a rentabilidade. Segundo relatório da Fitch Ratings, mais da metade da receita do Salta em 2025 vinha de escolas que ainda não haviam atingido a maturidade operacional. A agência projeta que os investimentos e as aquisições continuem pressionando a geração de caixa nos próximos anos.

Em 2025, o grupo registrou Ebitda de R$ 562 milhões, segundo os critérios da Fitch. Para 2026, a agência projeta R$ 689 milhões, com crescimento para R$ 837 milhões em 2027. A dívida líquida, que encerrou 2025 em R$ 1,4 bilhão, pode chegar a R$ 2 bilhões no fim do próximo ano.

O movimento do GIC

Um dos acionistas relevantes do Salta, o GIC, também está revendo sua exposição a outros negócios de educação no Brasil. Como revelou o EXAME Insight em outubro, o fundo soberano de Cingapura busca alternativas para se desfazer de sua participação de aproximadamente 37% na Cruzeiro do Sul Educacional, companhia de ensino superior avaliada entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões.

O investimento na Cruzeiro do Sul já se aproxima de uma década. Entre as alternativas discutidas estão a venda da participação a outro investidor e uma possível combinação de negócios com outro grupo educacional.

O movimento do GIC no Salta, porém, foi na direção contrária. Enquanto busca alternativas para vender sua participação na Cruzeiro do Sul, o fundo soberano ampliou sua fatia no grupo de educação básica de 7,89% para 10,86% em novembro de 2025, aproveitando a saída da Warburg Pincus. 

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
Exclusivo
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

A aposta de Gabriel Bortoleto fora das pistas: um espaço no paddock da F1

A aposta de Gabriel Bortoleto fora das pistas: um espaço no paddock da F1

Da compra da Markel ao seguro garantia, a aposta que mudou a carteira da Newe

Com capital da General Atlantic, Starian mira aquisições maiores e encontra vendedores sem pressa

Com capital da General Atlantic, Starian mira aquisições maiores e encontra vendedores sem pressa

No BR Partners, carteira cheia ainda não significa negócio fechado