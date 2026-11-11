A aposta da Cadillac para disputar o mercado de luxo no Brasil

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A entrada oficial da Cadillac no Brasil, detalhada pela diretora Nancy Serapião, inaugura uma nova fase para o mercado de luxo automotivo sul-americano ao combinar mais de 120 anos de sofisticação com eletrificação, conectividade e tecnologia de ponta inspirada no motorsport. Com o lançamento inicial em São Paulo, Curitiba e Brasília por meio da pré-venda dos modelos Visti e Liric, a marca aposta em sinergias com a Fórmula 1 e em uma forte herança cultural para atender a um público consumidor que busca exclusividade, alta performance e experiências inéditas na região.

A chegada da Cadillac ao mercado brasileiro marca uma nova era para o segmento de luxo automotivo na América do Sul, unindo uma herança de mais de 120 anos com inovações profundas em eletrificação, conectividade e alta performance. Em entrevista exclusiva, a diretora da marca, Nancy Serapião, detalha os planos de expansão da icônica marca norte-americana, que desembarcou no país estreando sua presença em três mercados estratégicos iniciais: São Paulo, Curitiba e Brasília, além de projetar um crescimento robusto por toda a região sul-americana.

A executiva destaca que a introdução do portfólio no Brasil começa com a pré-venda dos modelos Vistiq e Lyriq, atendendo a um público que já nutria uma relação afetiva com a marca através da cultura, das viagens e da música. Como aponta Serapião, trata-se de um consumidor "que já convivia muito com a Cadillac, desde através das suas músicas, através das suas viagens, agora poder consumir os seus produtos também no mercado brasileiro".

A diretora reforça que o objetivo é expandir com a marca "tanto dentro do território brasileiro, mas como também na América do Sul", definindo a região como um mercado "que carece muito aí, de fato, de uma combinação de exclusividade, sofisticação e muita performance nesse segmento de luxo, oferecendo muitas experiências exclusivas para os nossos clientes".

Esse movimento de expansão global ganha ainda mais força com a sinergia entre a marca e o universo do motorsport, impulsionada pelo final de semana especial do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, cenário que, segundo Serapião, "casa com nosso momento de marca, de transformação, de entrada no motorsport".

A executiva explica que a montadora usa "muito agora os ensinamentos da pista, a engenharia da pista para levar cada vez mais tecnologia para os nossos produtos, para o nosso portfólio renovado", injetando dinamismo e rejuvenescendo a linha sem abrir mão do DNA clássico de sofisticação que consagrou a Cadillac ao longo de sua história.

'Perguntas frequentes'

Quais são as primeiras cidades brasileiras a receberem a operação da Cadillac?＋ A marca inicia sua atuação oficial no Brasil cobrindo três mercados estratégicos iniciais: São Paulo, Curitiba e Brasília, com planos de expansão gradual para o restante da América do Sul.

Quais veículos compõem o portfólio inicial de lançamento da marca no país?＋ A estreia no mercado brasileiro ocorre com a pré-venda de dois veículos de destaque: os modelos Vistiq e Lyriq, que combinam eletrificação, conectividade avançada e o DNA de luxo da montadora.