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Com vendas quase estáveis, Lupo mais que dobra lucro. A explicação está nas fábricas

Reorganização industrial e avanço de 17,9% nas vendas da Lupo Sport ajudaram a companhia a alcançar lucro de R$ 143 milhões nos nove primeiros meses de 2026, alta de 105,6% em um ano

Loja Lupo no Shopping Bourbon em São Paulo. (Lupo/Divulgação)
Loja Lupo no Shopping Bourbon em São Paulo. (Lupo/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 12:12.

Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 21:15.

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O Grupo Lupo mais que dobrou seu lucro nos primeiros nove meses de 2026, apesar de um crescimento modesto nas vendas. A melhoria da rentabilidade se deve à reorganização industrial e à expansão da linha de roupas esportivas. A companhia está investindo em eficiência produtiva para sustentar ganhos de margem.

O Grupo Lupo, dono das marcas Lupo, Lupo Sport, Trifil e Scala, mais que dobrou seu lucro nos nove primeiros meses de 2026, mesmo com um crescimento modesto das vendas. A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 143 milhões entre janeiro e setembro, alta de 105,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida, por sua vez, avançou apenas 2,3%, para R$ 1,2 bilhão.

A diferença entre o ritmo de crescimento das vendas e o do lucro reflete os ganhos de rentabilidade da fabricante, que passa por uma reorganização de sua estrutura industrial desde 2025. A margem líquida ajustada chegou a 12,1%, avanço de 6,1 pontos percentuais em um ano.

O desempenho também contrasta com o momento do varejo de vestuário. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas de tecidos, vestuário e calçados caiu 1,4% entre janeiro e agosto, na comparação anual.

Uma das principais responsáveis pelo crescimento comercial foi a Lupo Sport, braço de roupas esportivas do grupo. A marca alcançou receita líquida de R$ 315,5 milhões até setembro, expansão de 17,9% em relação ao mesmo período de 2025. Com isso, passou a responder por aproximadamente 27% do faturamento consolidado da companhia.

O avanço da linha esportiva ocorre em meio à estratégia de diversificação de um grupo historicamente associado à fabricação de meias, cuecas e lingerie. A Lupo busca ampliar sua presença no segmento de roupas para atividades físicas, enquanto preserva a distribuição de suas marcas tradicionais.

O varejo multimarcas, principal canal de vendas da companhia, também cresceu acima da média do grupo. A receita líquida desse segmento chegou a R$ 732,4 milhões, alta de 7,1% na comparação anual.

A reorganização das fábricas

Além do desempenho comercial, a Lupo atribui parte da melhora dos resultados à reorganização de suas operações industriais. Iniciado em 2025, o processo envolve a redistribuição de etapas produtivas entre diferentes unidades, investimentos em capacidade e iniciativas de redução de custos.

Em Araraquara, no interior de São Paulo, a companhia está concluindo um projeto de expansão da capacidade de fabricação de produtos sem costura. A unidade também receberá o setor de malharia atualmente instalado na fábrica de Maracanaú, no Ceará.

Outra frente está em Boa Esperança, também em São Paulo, onde o grupo amplia a operação de costura de cuecas e lingerie.

O redesenho busca concentrar atividades, melhorar a integração das etapas de produção e reduzir despesas industriais. A expectativa é que os ganhos de eficiência aumentem à medida que as novas estruturas entrem em plena operação.

Estamos conduzindo uma transformação importante na nossa estrutura industrial, com investimentos direcionados à capacidade produtiva e à integração das diferentes etapas de fabricação", afirma Carlos Mazzeu, CEO do Grupo Lupo.

Os efeitos da estratégia já aparecem nos indicadores operacionais. O EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somou R$ 161,1 milhões nos nove primeiros meses de 2026, crescimento de 33,2%.

A margem EBITDA ajustada alcançou 13,6%, avanço de 3,2 pontos percentuais em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

"Estamos trabalhando em diferentes frentes para combinar crescimento comercial, eficiência operacional e disciplina financeira. A evolução das margens demonstra que essa estratégia está contribuindo para melhorar a qualidade dos nossos resultados", diz Mazzeu.

Mais lucro e caixa para investir

A melhora da rentabilidade também foi acompanhada pelo aumento da geração de caixa. Entre janeiro e setembro, o fluxo de caixa livre atingiu R$ 100,6 milhões, R$ 7,6 milhões acima do registrado no mesmo período de 2025.

A companhia encerrou setembro com caixa líquido de R$ 329,8 milhões, crescimento de R$ 68,2 milhões em um ano. O retorno sobre o capital investido (ROIC) chegou a 16,4%.

A posição financeira dá à Lupo espaço para continuar financiando a modernização das fábricas sem recorrer a um aumento do endividamento líquido.

O desafio agora será transformar os ganhos de eficiência em crescimento mais acelerado das receitas. Embora a Lupo Sport tenha apresentado expansão de dois dígitos, o faturamento consolidado ainda cresce pouco. Para a companhia, a aposta é que a combinação de uma estrutura industrial mais enxuta com o avanço das marcas e dos canais de distribuição permita sustentar a melhora das margens nos próximos trimestres.

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso

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