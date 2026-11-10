Com vendas quase estáveis, Lupo mais que dobra lucro. A explicação está nas fábricas

O Grupo Lupo mais que dobrou seu lucro nos primeiros nove meses de 2026, apesar de um crescimento modesto nas vendas. A melhoria da rentabilidade se deve à reorganização industrial e à expansão da linha de roupas esportivas. A companhia está investindo em eficiência produtiva para sustentar ganhos de margem.

O Grupo Lupo, dono das marcas Lupo, Lupo Sport, Trifil e Scala, mais que dobrou seu lucro nos nove primeiros meses de 2026, mesmo com um crescimento modesto das vendas. A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 143 milhões entre janeiro e setembro, alta de 105,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida, por sua vez, avançou apenas 2,3%, para R$ 1,2 bilhão.

A diferença entre o ritmo de crescimento das vendas e o do lucro reflete os ganhos de rentabilidade da fabricante, que passa por uma reorganização de sua estrutura industrial desde 2025. A margem líquida ajustada chegou a 12,1%, avanço de 6,1 pontos percentuais em um ano.

O desempenho também contrasta com o momento do varejo de vestuário. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas de tecidos, vestuário e calçados caiu 1,4% entre janeiro e agosto, na comparação anual.

Uma das principais responsáveis pelo crescimento comercial foi a Lupo Sport, braço de roupas esportivas do grupo. A marca alcançou receita líquida de R$ 315,5 milhões até setembro, expansão de 17,9% em relação ao mesmo período de 2025. Com isso, passou a responder por aproximadamente 27% do faturamento consolidado da companhia.

O avanço da linha esportiva ocorre em meio à estratégia de diversificação de um grupo historicamente associado à fabricação de meias, cuecas e lingerie. A Lupo busca ampliar sua presença no segmento de roupas para atividades físicas, enquanto preserva a distribuição de suas marcas tradicionais.

O varejo multimarcas, principal canal de vendas da companhia, também cresceu acima da média do grupo. A receita líquida desse segmento chegou a R$ 732,4 milhões, alta de 7,1% na comparação anual.

A reorganização das fábricas

Além do desempenho comercial, a Lupo atribui parte da melhora dos resultados à reorganização de suas operações industriais. Iniciado em 2025, o processo envolve a redistribuição de etapas produtivas entre diferentes unidades, investimentos em capacidade e iniciativas de redução de custos.

Em Araraquara, no interior de São Paulo, a companhia está concluindo um projeto de expansão da capacidade de fabricação de produtos sem costura. A unidade também receberá o setor de malharia atualmente instalado na fábrica de Maracanaú, no Ceará.

Outra frente está em Boa Esperança, também em São Paulo, onde o grupo amplia a operação de costura de cuecas e lingerie.

O redesenho busca concentrar atividades, melhorar a integração das etapas de produção e reduzir despesas industriais. A expectativa é que os ganhos de eficiência aumentem à medida que as novas estruturas entrem em plena operação.

Estamos conduzindo uma transformação importante na nossa estrutura industrial, com investimentos direcionados à capacidade produtiva e à integração das diferentes etapas de fabricação", afirma Carlos Mazzeu, CEO do Grupo Lupo.

Os efeitos da estratégia já aparecem nos indicadores operacionais. O EBITDA ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somou R$ 161,1 milhões nos nove primeiros meses de 2026, crescimento de 33,2%.

A margem EBITDA ajustada alcançou 13,6%, avanço de 3,2 pontos percentuais em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

"Estamos trabalhando em diferentes frentes para combinar crescimento comercial, eficiência operacional e disciplina financeira. A evolução das margens demonstra que essa estratégia está contribuindo para melhorar a qualidade dos nossos resultados", diz Mazzeu.

Mais lucro e caixa para investir

A melhora da rentabilidade também foi acompanhada pelo aumento da geração de caixa. Entre janeiro e setembro, o fluxo de caixa livre atingiu R$ 100,6 milhões, R$ 7,6 milhões acima do registrado no mesmo período de 2025.

A companhia encerrou setembro com caixa líquido de R$ 329,8 milhões, crescimento de R$ 68,2 milhões em um ano. O retorno sobre o capital investido (ROIC) chegou a 16,4%.

A posição financeira dá à Lupo espaço para continuar financiando a modernização das fábricas sem recorrer a um aumento do endividamento líquido.

O desafio agora será transformar os ganhos de eficiência em crescimento mais acelerado das receitas. Embora a Lupo Sport tenha apresentado expansão de dois dígitos, o faturamento consolidado ainda cresce pouco. Para a companhia, a aposta é que a combinação de uma estrutura industrial mais enxuta com o avanço das marcas e dos canais de distribuição permita sustentar a melhora das margens nos próximos trimestres.