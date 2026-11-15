Governança: o ativo de negócio que pode definir o futuro dos fundos de pensão

Fundos de pensão gerenciam recursos para aposentadoria, exigindo não só rentabilidade, mas governança sólida. Governança é essencial para decisões estratégicas, gestão de riscos e transparência, sendo um ativo que fortalece confiança e sustenta crescimento sustentável no setor.

Durante muito tempo, falar sobre a solidez de um fundo de pensão significava, quase automaticamente, falar sobre rentabilidade. E não sem razão. Administrar recursos destinados à aposentadoria de milhares de pessoas exige competência técnica, disciplina nos investimentos e capacidade de gerar resultados consistentes no longo prazo. Mas, em um ambiente cada vez mais complexo, regulado e competitivo, isso já não é suficiente.

Há outro ativo, menos tangível, mas igualmente determinante para o crescimento e a perenidade das entidades fechadas de previdência complementar: a governança. Mais do que atender a normas, estabelecer controles ou definir instâncias decisórias, governança significa criar as condições para que uma organização tome boas decisões, gerencie riscos, previna conflitos de interesse e preste contas de forma transparente. Por isso, precisa deixar de ser percebida apenas como uma obrigação institucional para ser reconhecida como aquilo que efetivamente é: um ativo estratégico e de negócio.

Essa visão ganha importância especial quando falamos de previdência complementar. Fundos de pensão administram recursos que financiarão projetos de vida construídos ao longo de décadas. Quando uma pessoa adere a um plano, não está simplesmente escolhendo um investimento. Está estabelecendo uma relação de confiança de longo prazo com a instituição que ajudará a cuidar de seu futuro financeiro.

A dimensão desse compromisso pode ser observada nos números. No Brasil, os fundos de pensão são responsáveis pelo pagamento de mais de R$ 100 bilhões em benefícios por ano. Na Valia, nossa folha anual de benefícios gira em torno de R$ 2,4 bilhões. São recursos que ajudam a garantir renda e qualidade de vida a milhares de famílias e dão a dimensão da responsabilidade assumida pelo setor.

E quanto maior essa responsabilidade, maior precisa ser a qualidade da governança. Se, no passado, governança era associada sobretudo a controle, conformidade e cumprimento de exigências regulatórias, hoje ela precisa ser compreendida por uma perspectiva mais ampla. Boa governança também gera valor. Decisões mais robustas, gestão estruturada de riscos, clareza de responsabilidades, integridade e transparência aumentam a capacidade de uma organização de atravessar cenários complexos e tomar decisões sustentáveis no longo prazo.

Para os fundos de pensão, há ainda uma dimensão essencial: a governança pode ser uma alavanca de crescimento. Uma entidade que deseja ampliar sua atuação, conquistar novas empresas patrocinadoras, alcançar mais participantes ou desenvolver soluções previdenciárias precisa, antes de tudo, inspirar confiança.

Uma empresa que escolhe um fundo de pensão para cuidar da previdência de seus empregados estabelece uma parceria que poderá durar décadas. É natural, portanto, que avalie não somente produtos, eficiência ou resultados, mas também a solidez da instituição, seus processos decisórios, seus controles e sua capacidade de gerir riscos.

Sob essa perspectiva, governança também é argumento de negócio. Ela fortalece a credibilidade perante participantes e patrocinadores, contribui para a reputação institucional e cria bases mais seguras para que a organização cresça sem renunciar a sua solidez.

Essa discussão se torna ainda mais relevante diante das transformações demográficas e sociais em curso. O aumento da longevidade amplia a necessidade de planejamento financeiro para períodos cada vez maiores da vida, enquanto empresas buscam benefícios que contribuam efetivamente para o bem-estar e a segurança de seus empregados. Nesse cenário, os fundos de pensão têm espaço para ampliar sua contribuição para a sociedade.

Mas expansão traz novas responsabilidades. Crescer de forma sustentável não significa apenas administrar mais recursos ou alcançar mais pessoas. Significa estar preparado para assumir compromissos ainda maiores. Por isso, crescimento e governança precisam caminhar juntos.

Rentabilidade continuará sendo fundamental para a previdência complementar. Assim como eficiência, inovação, qualidade do atendimento e experiência do participante. Mas todos esses elementos precisam estar sustentados por algo anterior: confiança.

E confiança, embora não apareça como um ativo no balanço patrimonial, possui enorme valor para uma organização. É ela que ajuda uma instituição a atravessar crises, estabelecer novas parcerias, conquistar patrocinadores e construir relacionamentos que atravessam gerações.

Por isso, em um setor cujo principal compromisso é justamente com o futuro, a governança não deve ocupar apenas as discussões dos conselhos, auditorias ou áreas de compliance. Ela precisa estar no centro da estratégia de negócio.

Afinal, quando uma instituição administra recursos destinados ao futuro de milhares de famílias, governança não é somente aquilo que protege o patrimônio. É o que protege a confiança e cria as bases para crescer com segurança, credibilidade e visão de longo prazo.